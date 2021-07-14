Тест: а вы хорошо разбираетесь в знаках зодиака?

Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».

Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».

И действительно, в гороскопе есть устойчивые стереотипы: к примеру, Скорпионы самые ревнивые, а Близнецы – очень общительны.

А давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в знаках зодиака на менее очевидных примерах?