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Тест: вы хорошо разбираетесь в знаках зодиака?

14 июля 2021ГороскопыРамблер

Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».

Тест: а вы хорошо разбираетесь в знаках зодиака?

Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».

И действительно, в гороскопе есть устойчивые стереотипы: к примеру, Скорпионы самые ревнивые, а Близнецы – очень общительны.

А давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в знаках зодиака на менее очевидных примерах?

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