Тест: а вы хорошо разбираетесь в знаках зодиака?

Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».
Наверняка, наблюдая как ваш знакомый усердно трудится без отдыха, вы думали: «типичный Козерог!».
И действительно, в гороскопе есть устойчивые стереотипы: к примеру, Скорпионы самые ревнивые, а Близнецы – очень общительны.
А давайте проверим, как хорошо вы разбираетесь в знаках зодиака на менее очевидных примерах?
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