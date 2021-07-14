Действуем — любовный гороскоп на 15 июля

Сегодня вместо слов стоит выбирать активные действия.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам не торопить события в своей личной жизни: во-первых, энергии сегодня будет не так уж много, а во-вторых, предприимчивости в делах сердечных помешают обстоятельства. Если вы ждете от своей половинки предложения или известия, придется набраться терпения до вечера.

Телец

Сегодня в делах сердечных у Тельцов «легкая облачность» или «полный штиль». Тельцам, настроенным на новый романтичный поворот событий, придется подождать, пока для него сложатся обстоятельства. Скорее всего, это случится вечером, но не исключено, что подвижек такого рода придется ждать до завтра.

Близнецы

Сегодня Близнецы смогут вдохнуть воздух романтики с приближением вечера. Не все новости могут оказаться такими, какими их хочется слышать самим Близнецам, но все же вечерние события сулят представителям этого знака что-то приятное. Возможно, их позовут на свидание или они получат адресный подарок.

Рак

Пока не настал вечер, Раки не готовы обсуждать с любимым человеком важные и критичные для себя вопросы. Большинство представителей знака будет кружить вокруг волнующей темы, не отваживаясь затронуть ее напрямую. Вечерние часы добавят им решительности, и любая беседа пойдет в более предметном ключе.

Лев

Сегодня отношения Львов оживятся вечером. Партнер может прислать сообщение или предложение. Вероятно, настанет запланированный час встречи или контакта. Даже на приятные вести реакция у многих Львов будет противоречивой. Им лучше воздержаться от инициативы в переписке и ответа на вопрос с подвохом.

Дева

Пока не настал вечер, звезды советуют Девам слушать свое сердце и повиноваться интуиции. Не откладывайте беседу о насущном: если хочется поделиться с любимым человеком какой-то мелочью, сделайте это здесь и сейчас. Вечером вам придется пристальнее следить за своей речью во избежание недоразумений.

Весы

Сегодня вечером звезды дают Весам право инициативы, но советуют внимательнее выбирать формулировки. Некоторые высказывания Весов обернутся против них, если они задели ненароком давнюю сложную тему в отношениях. Намного проще сложится общение в «облегченном» формате, например, в случайном романе.

Скорпион

В утренние и дневные часы Скорпионы могут общаться с любимым человеком в свободном режиме. Важно лишь не язвить по мелочам, вызывая у него краску смущения (аргумент «это я любя» будет для него слабым утешением). А вот вечером звезды советуют в точности следовать стандартным ритуалам ухаживания.

Стрелец

Сегодня поле для любовной инициативы Стрельцам дарит вечер. Если вы уверены в своих чувствах и во взаимности, постарайтесь меньше говорить и больше действовать. Любое ваше высказывание сейчас может вызвать вопросы и породить ложные надежды, особенно, если произносится недостаточно уверенным тоном.

Козерог

Сегодня влюбленным Козерогам нужно быть внимательнее вечером: не только важные мероприятия, но и простые встречи начнут подчиняться системе правил (например, появится необходимость соблюдать дресс-код). Вдобавок, в конце дня многим Козерогам придется сделать скидку на чувствительность партнера.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям предпринимать что-либо утром. Вечером любовная инициатива даст долгосрочный эффект при условии вашей уверенности в себе (желательно, не ложной и обоснованной). Если вы будете тверды в своих принципах и уверены в ответных чувствах, недоразумения вам не страшны.

Рыбы

В недавно завязанных отношениях Рыбам сейчас выгоднее оставаться для объекта своих симпатий абсолютной загадкой. Им будет несложно прятаться за флером таинственности утром и днем - но вечером, возможно, придется приподнять завесу и показать часть реальности, дабы партнер не заподозрил неладное.