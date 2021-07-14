Держим себя в руках — гороскоп на 15 июля

5-6 лунные сутки. День вряд ли начнется с резких перемен: Луна в положении «без курса» будет поддерживать вчерашние настройки внимания и протестовать против попытки их изменить.

Новый поворот событий сулит вечерняя ингрессия Луны в знак Весов. Вечер усилит потребность в партнерстве и даст тему для предметного разговора, но поставит под вопрос эффективность общения. Не все аргументы будут конструктивными, законы и правила порой будут трактоваться эмоционально и эгоистично. Может не сложиться беседа с близким человеком, домочадцами. В деловой сфере лучше выбирать официальный, а не приватный формат переговоров.

Овен

Сегодня Овнам лучше заниматься повседневными делами и не рассчитывать на резкий рывок вперед. Это не лучший день для начинаний, открытий и активности с элементами творчества, но он может создать подходящий настрой для рутинной напряженной работы - например, для усиленных тренировок в знакомом режиме. Новости ожидаются вечером. Возможно, в конце дня партнер или близкие пригласят вас к разговору.

Телец

До наступления вечера Тельцы могут заниматься тем, к чему лежит душа, или тем, что у них лучше получается. Если нет срочных хлопот, принесет пользу полный отдых: он вернет вам силы, если вы устали, и восстановит душевное равновесие, если что-то выбило вас из колеи. В конце дня возможны новости с работы, предложения услуг, официальные известия из инстанций, вести от родни, клиентов или партнеров.

Близнецы

Близнецам не стоит рассчитывать на шквал новостей в утренние и дневные часы. Если вы ждете «новой волны» - прилива творческого вдохновения, приглашения на романтическое свидание, финансовой информации или известий от своих близких - вам придется набраться терпения. Образовавшуюся паузу желательно потратить на скучные рутинные дела: уборку дома, ведение хозяйства, мелкие производственные вопросы.

Рак

Сегодня у Раков есть время, чтобы разобраться в интересующей теме или дополнительно развить полезные связи. Также, обстановка подходит для коротких прогулок и поездок на близкие расстояния, дает нужный настрой для мелких лечебных процедур. Лучше не затягивать с этим до вечера, так как в конце дня общение примет иную окраску, не исключен предметный разговор с домочадцами или коллегами по работе.

Лев

Пока не настал вечер Львам лучше не раздумывать о глобальных вещах и не давать воли своему темпераменту. Можно сделать с утра насущные мелкие покупки или серию платежей, уточнить нюансы личной диеты. Новой динамики следует ждать в конце дня. Объективно удачные, не все новости вызовут приятные эмоции из-за сложившейся ситуации (например, самочувствия). Не стоит отправляться на ночь глядя в путь.

Дева

Утренние и дневные часы Девам сегодня лучше посвятить самим себе. В это время хорошо прислушиваться к сигналам, подаваемым собственным телом и психикой. Можно потакать своим привычкам, если они не вредны для здоровья и репутации. Официальное общение (в том числе, на финансовые темы) лучше отложить на вечер и стать в нем бдительнее: в переговорах возможны противоречивые и даже коварные моменты.

Весы

Весам сегодня лучше приберечь силы для вечера. В конце дня у большинства Весов появится право голоса или фора в инициативе, но им не помешает заранее просчитать возможное «эхо». Не всякое совещание в это время даст однозначный эффект, не слишком гладко пойдет общение с партнером, начальником, родителями. Более гармоничными обещают стать неофициальные личные контакты (творческие, романтические).

Скорпион

Утром Скорионам лучше действовать по мелочам и втайне. Можно привлечь к делу друзей - но лишь из числа тех, кто не станет впоследствии вашим соперником, если представится случай. Самый сложный период наступит вечером. В это время важно взять курс на строгое следование кодексам и иметь официальную поддержку (лояльного партнера, надежный сервис, стандартное разрешение на те или иные действия).м

Стрелец

Стрельцам в течение всего дня будут напоминать о себе долг и необходимость. Первую половину дня лучше отдать профессиональной рутине, лечебным и другим мелким процедурам. Важно делать то, что нужно здесь и сейчас, не забегая вперед. Вечером пригодится аккуратность в высказываниях, желательно не говорить лишнего. Хорошо корректировать прежние планы, но стоит быть осторожнее в дальнейших прогнозах.

Козерог

Начало дня Козероги могут провести в поисках знаний, полезном общении или размышлениях. Несмотря на неясность данных и преждевременность выводов, это даст им неплохой задел на близкое будущее. Вечером нежелательны переговоры, совещания и консультации из-за чужой эмоциональности. Если диалог неизбежен, стоит строже придерживаться плана, регламента, этикета и ритуала, тщательно готовить аргументы.

Водолей

Для Водолеев этот день может начаться с низкого тонуса и других неприятных эффектов. Если вчера вас посетило уныние, оно сохранит над вами власть всю первую половину дня. Наиболее конструктивен вечер: негатив потеряет силу или найдется план избавления от проблем. Именно вечером может прийти законная минимальная помощь, подтверждение прав, уточненный диагноз или официальное экспертное заключение.

Рыбы

Пока не настал вечер, лучшая тактика для Рыб - держать интригу. Сейчас это не манипуляция, а мудрость: «глубоководная тишина» помогает вызревать большим планам Рыб, пока нечетким. Вечером переговоры нежелательны, но скрытность неуместна, если речь о законности, профессионализме и безопасности: в этом случае, важно показать себя честным партнером, быть готовым открыть часть карт или пройти тест.