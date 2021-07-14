Подчиняться или руководить — финансовый гороскоп на 15 июля

Сегодня стоит подстраиваться под обстоятельства и нестандартные ситуации.

Овен

Овнам в этот день не рекомендуется подписывать важные документы и вести переговоры о партнерском сотрудничестве. Если вы работаете над подготовкой отчетов, то сейчас возрастает вероятность допустить ошибку – не торопитесь сдавать отчетные документы, хорошенько все перепроверяйте. В отстаивании своих экономических интересов требуется проявлять гибкость. А прямолинейные поступки могут ухудшить ваше положение.

Телец

Тельцам, работающим в офисе, в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями. Старайтесь не нервничать и не срывать свое эмоциональное напряжение на коллегах, если что-то не получается. Подходите осмотрительнее к использованию офисной техники, не перегружайте ее сверх меры. Наиболее позитивное направление на этот день связано с укреплением партнерских отношений.

Близнецы

Стремление Близнецов к использованию новых методов в работе сегодня может не дать ожидаемого результата. Возможно, это будет связано с вашей высокой эмоциональностью и распылением усилий по разным направлениям. Вместе с тем важно суметь выбрать одно наиболее важное и приоритетное направление и сосредоточить на нем свои усилия. День особенно неблагоприятен для биржевой спекулятивной игры.

Рак

Раки сегодня могут не успеть выполнить запланированные на сегодняшний день дела. Попробуйте более рационально распланировать свое рабочее время, разбив большую задачу на несколько мелких фрагментов. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы посторонними разговорами – это основной фактор, который может расходовать ваше рабочее время не по назначению. Также это хороший день для работы над ошибками.

Лев

Львам звезды не советуют на этот день планировать важные деловые встречи и поездки. Поиски нужной информации могут быть осложнены не только задержками, но и получением ложных сведений, выдаваемых за достоверные сведения. Не стоит торопиться с подписанием торговых сделок. Опрометчивым было бы полагаться на свои деловые связи – некоторые обещания могут остаться неисполненными.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется часто сталкиваться с мелкими, но досадными затруднениями в работе. Если вы работаете на сдельной оплате, то по-настоящему выгодной и хорошо оплачиваемой работы будет мало. Кроме того вам, возможно, придется заниматься не теми вопросами, которые были запланированы. Также вас может не удовлетворять то, как распределяются обязанности в трудовом коллективе.

Весы

Достаточно напряженный в эмоциональном смысле день, когда вам может казаться, что все вокруг только и делают, что чинят вам препятствия. Попробуйте настроиться на позитив и не реагировать излишне нервно на тех людей, кто имеет другое, отличное от вашего, мнение. Главное на сегодня – выдержка! Если нет полной уверенности в правильности своих действий, то лучше пока воздержаться от активности.

Скорпион

Скорпионов может потянуть сделать что-то в обход существующих правил. Однако не следует полагать, что ваши действия останутся незамеченными – ведь все тайное становится явным. Особенно это относится к попыткам плести интриги или вступать в сговор с коллегами. Также не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны представителей фискальных властей.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется больше времени уделять повышению уровня профессионального образования. Используйте любую возможность для расширения и углубления своих знаний. От повышения уровня квалификации во многом зависит ваше умение решать вопросы. Однако не пытайтесь сразу же применить полученные теоретические знания на практике.

Козерог

Козерогам сейчас лучше не пересекаться с вышестоящим руководством без крайней производственной необходимости. Проявленные вами инициативы могут не понравиться начальству. Старайтесь точно исполнять все приказы и распоряжения своего начальства. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных решений, продиктованных эмоциональным порывом.

Водолей

Водолеи, проходящие профессиональное обучение, сегодня могут столкнуться с трудностями при усвоении учебного материала. Старайтесь не браться за слишком сложные предметы, требующие глубокого и сосредоточенного внимания. Также это не лучший день для деловых контактов с иностранцами и людьми из других регионов. Полученные от них сведения могут дезориентировать вас.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущей работы. У вас могут установиться хорошие отношения с коллегами и подчиненными. Строго соблюдайте сроки выполнения работы. Однако это не лучшее время для вовлечения в рискованные финансовые сделки. Особенно это касается спекуляций с валютой на бирже. Инвестиции в рискованные проекты могут не оправдать ваших ожиданий.