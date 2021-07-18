Роман заиграет яркими красками — любовный гороскоп на 19-25 июля

Что ждет влюбленных знаков на этой неделе?

В первой половине недели личная жизнь заиграет всеми красками. Если вы пойдете на свидание, оно запомнится яркими моментами. Если вами кто-то заинтересуется, то его знаки внимания будут заметными — и заметите их не только вы, но и все вокруг, потому что удержаться и не распустить павлиний хвост не сможет даже самый большой скромник. Свадьба... да! Для свадьбы эти дни подойдут больше всего, если вы хотите незабываемого роскошного зрелища. Во второй половине недели софиты гаснут, занавес опускается и начинаются будни. Хорошо почувствуют себя люди простые, скромные, не любящие выставлять личную жизнь напоказ. В любви они ценят практическую заботу. Яркие романы, начавшиеся в прошлом месяце, начнут проходить проверку на прочность: готова ли пара быть вместе тогда, когда отношения уже не дают ярких эмоций? Самым сложным для личной жизни станет четверг. Будет остро ощущаться несовпадение действительного и желаемого. Встанет выбор между чувствами и социальными выгодами. Начатый в этот день роман будет непрестижным. Вас привлечет человек не вашего круга, образования, воспитания.

Овен

На этой неделе Овнов ждет свежий сезон их романтичного сериала. Влюбленные представители знака будут готовы выступить в новой роли и с удвоенной энергией посвятят себя личной жизни - но в чем-то опоздают и настроение их пассии изменится. Есть шанс поймать уходящие минуты удачи во вторник и среду.

Телец

На этой неделе Тельцы начнут искать в любви гармонии, а не острых ощущений. Что из этого выйдет, покажет уик-энд. Если между влюбленными не все гладко, возможно охлаждение или отдаление. Новый настрой Тельца может озадачить и даже обидеть партнера, если тот все еще на прежней драматичной волне.

Близнецы

Для влюбленных Близнецов эта неделя начнется с гармоничного солнечного настроя, но затем в их романе произойдет метаморфоза. Ее итогом станет погружение в заманчивые мечты, вступление в полосу сомнений, ожиданий или туманных надежд. Не впадайте в преждевременные иллюзии: сейчас они для вас опасны.

Рак

Эта неделя заставит влюбленных Раков сменить линию поведения, а в отношения добавит нотку романтики или тайны. Случайный яркий роман может угаснуть без прежней подпитки, но это типичных Раков не слишком расстроит: они поймут (или почувствуют по косвенным признакам), что у них есть другие шансы.

Лев

Во второй половине этой недели Львы утратят некоторые выигрышные позиции в любовной игре, зато станут увереннее в себе в целом. Если что-то пошло не так, у них появляется возможность повторно пройти недавний путь, но повести себя при этом мудрее. Им важно не переоценить свои возможности в выходные.

Дева

К концу этой недели Девы станут обаятельнее, но пустить свое очарование в ход смогут не всегда. Если сами они и готовы лететь на всех парах к счастью, то настрой второй стороны и обстановка быстрым переменам не способствуют. Любимый человек может оставаться недоступным горизонтом или быть загадкой.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам не стремиться любой ценой к дальнейшему прогрессу в делах сердечных, а беречь то, что есть. На новые приключения может не хватить ресурса. Временная заминка - хороший повод проверить партнера на готовность помочь, способность к деликатности и сочувствию.

Скорпион

Эта неделя подскажет Скорпионам другой путь к личному счастью, но вначале им необходимо выйти из прежнего энергозатратного образа. Выгоду такой перемены первыми оценят Скорпионы-идеалисты: они вспомнят про магическую силу своих визуализированных желаний и начнут чаще погружаться в любовные мечты.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы гонятся за упорно ускользающим счастьем. Энергии и предприимчивости у них прибавится (особенно, у представителей сильного пола), а вот шансов преуспеть с помощью этих качеств станет меньше. К концу недели важнее пламенного энтузиазма станут интуиция и внимание к деталям.

Козерог

Влюбленным Козерогам небеса дадут добрый знак во второй половине недели. Свободным Козерогам также не помешает подождать этого времени, но еще лучше для них - набраться терпения и взять паузу подольше, заполнив ее мечтами: сейчас звезды могут предложить им лишь отношения в стиле «роман-испытание».

Водолей

В конце этой недели Водолеи могут поплатиться за свою холодность, упрямство или экстравагантность. Вместо прежнего обаятельного спутника (поклонника) они рискуют увидеть перед собой равнодушного или обиженного человека. В удачных отношениях важно продолжать дарить партнеру нужную ему долю внимания.

Рыбы

Во второй половине недели свободные Рыбы могут влюбиться или стать объектом обожания, но быстрого развития взаимная тяга не получит. Причиной может стать робость партнера или неготовность самих Рыб к настоящему роману со всеми его атрибутами. Но им не стоит забывать того, кто привлек их внимание.