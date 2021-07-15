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Держим язык за зубами — любовный гороскоп на 16 июля

15 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня словами можно испортить самые хорошие отношения.

Держим язык за зубами — любовный гороскоп на 16 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня в личных отношениях Овнов все будет хорошо, если представители этого знака готовы пойти навстречу любимому человеку. В постоянных парах важно не дуться друг на друга из-за неизбежных бытовых разногласий и прошлых обид, а также, по возможности, одинаково понимать принцип справедливости.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит нарушать сложившиеся в личных отношениях ритуалы. Хорошим каналом для отвода лишних эмоций станет общее дело (творческий проект, обустройство любовного гнездышка). Свободным Тельцам и тем, кто завязал знакомство недавно, не стоит выходить за рамки стандартного этикета.

Близнецы

Этот день помогает Близнецам поддержать в любовных отношениях равновесие и ореол романтики. Лучше делать это в рамках знакомого сценария - например, общего творческого увлечения. Стоит избегать откровенных бесед: вас может подвести излишняя чувствительность или озабоченность повседневной рутиной.

Рак

Сегодня в интересах влюбленных Раков быть уживчивыми и дипломатичными. Излишняя загадочность, эгоизм или навязчивость не сделают их привлекательнее в чужих глазах. Безотказное средство наладить контакт - простая приветливость. Также, может пригодиться терпимость, но лишь до определенного момента.

Лев

Сегодня Львам важно поддерживать не только баланс в отношениях (об этом с успехом позаботится партнер), но и собственный душевный покой. Не стоит быть замкнутым и унылым одиночкой - но при первом же намеке на чрезмерность любого рода звезды советуют вам свернуть свидание и уйти в свою раковину.

Дева

Сегодня Девы могут оказаться на распутье, выбирая подарок любимому человеку или аксессуар, призванный подчеркнуть их привлекательность. Звезды советуют не полагаться на собственную творческую мысль или советы друзей, а вначале изучить доступные варианты: возможно, решение напросится само собой.

Весы

В этот день Весам не стоит заниматься в делах сердечных «изобретением колеса». Звезды советуют им положиться на стандартный сценарий или на проверенный личный шаблон, насчитывающий не менее полугода успешного применения. В рамках выбранной схемы можно позволить себе свободу эмоций и творчества.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам этот день создает определенные ограничения, которые им лучше принять и соблюдать. Отпустить на свободу свои чувства или свободно выразить свои истинные взгляды будет затруднительно. Это время «ритуальных танцев», не стоит пренебрегать этикетом и установленными правилами.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам назначать свидание в приятной нейтральной обстановке: на светском мероприятии, в популярном месте отдыха и развлечений. Комплекс неизбежных условностей защитит их от искушения сказать лишнее - например, проговориться о будущем сюрпризе или выдать свою слабость.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов ограничат условности - но эти же условности будут оберегать их от лишних приключений. День требует и внимания к партнеру, и эмоциональной дистанции. Не исключено, что некоторые Козероги пожалеют о своей нерешительности, зато им не придется жалеть о своей импульсивности.

Водолей

Сегодня Водолеи точно знают, как установить в отношениях нужный им баланс. Они способны оставить за собой контроль даже в том случае, когда инициатива исходит от невероятно притягательного для них партнера. Мнимая пассивность Водолея - всего лишь ширма, за которой скрывается дальновидный стратег.

Рыбы

В этот день Рыбам придется соблюдать в отношениях некоторые формальности. Это не лучшее время для полной откровенности и рискованных игр. На первой встрече желательно заранее дать партнеру понять о грани дозволенного. С другой стороны, не стоит удивляться встречным условиям: это день равновесия.

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