Навстречу приключениям — гороскоп на 19-25 июля

Что же принесет эта неделя знакам зодиака?

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

20 июля Меркурий делает секстиль к Урану. Этот аспект связан с усилением интеллектуальной активности. Особенно это могут почувствовать изобретатели, программисты и все те, кто имеет дело с компьютерной техникой. Ученые на таком аспекте могут сделать открытия. Может быть много контактов с интересными творческими людьми. Однако, как правило, новые знакомства не длятся долго. Этот аспект может приводить к взрывному увлечению какой-то темой и столь же быстрой потерей интереса к интересующей теме. Могут быть внезапные незапланированные поездки. Успешно проходит учеба.

22 июля Венера делает оппозицию к Юпитеру. Данный аспект имеет символическую связь с переоценкой собственной личности и других людей, а также с завышенными ожиданиями. В любовных отношениях может проявиться гипертрофированное чувство любви и ожидания любви со стороны партнеров. Однако, поскольку такие ожидания завышены, вскоре может прийти осознание и разочарование. Ситуации с завышенной самооценкой – Венера связана с любовью, а Юпитер связан с преувеличением – могут так до конца и не осознаваться, приводя к самовлюбленности персоны. Другое проявление аспекта может быть связано с усилением потребности в богатстве, роскоши. Это может привести к большим финансовым тратам по покупке предметов, подчеркивающих престиж и внешнюю значимость.

24 июля Меркурий в трине к Нептуну – аспект связан с потребностью к изящному изложению мыслей. Часто под влиянием этого аспекта люди могут сочинять стихи, упражняясь в искусстве изящной словесности. Могут быть и другие увлечения искусствами: музыка, живопись. Под влиянием этого аспекта могут проявиться музыкальные таланты. Потребность в самостоятельном овладении игры на музыкальных инструментах. Можно поступать на курсы обучения игры на гитаре и других инструментах. Также усиливается интерес к путешествиям. Особенно это касается морских круизов и дайвинга. Стиль общения между людьми под влиянием аспекта смягчается, становится более деликатным и уважительным.

Овен

В начале недели звезды советуют Овнам максимум внимания уделить своей семье. Это та тема, которой вы будете с удовольствием заниматься, отдавая сюда свои силы, время и ресурсы. Удачное время для покупки товаров для дома. Особенно это касается покупки современной бытовой техники. При этом важно обсуждать все предстоящие покупки с членами семьи, чтобы заручиться их согласием. Также вам удастся договориться о распределении обязанностей между членами семьи: кто и когда ходит в магазин за продуктами, кто готовит обед, кто убирает квартиру и т.д. Для этих дней характерен конструктивный подход к решению практических вопросов в семейной жизни. А вот в середине недели в вашей деловой активности может произойти сбой. Причиной этого может стать ухудшение самочувствия. Возможно, в вашей заботе и уходе будут нуждаться близкие вам люди или домашние животные. Особенно внимательно следует контролировать поведение животных в доме. Если вы используете труд помощников в ведении домашнего хозяйства (нанимаете няню, домработницу, сиделку) то, возможны спорные ситуации, в результате которых вам, возможно, придется искать другого человека на замену. В конце недели, на выходных, прекрасное время для духовных практик в обстановке тишины и уединения.

Телец

В начале недели потребность Тельцов в общении может стать одним из основных мотивов вашего поведения. Поэтому у вас может быть множество контактов, телефонных разговоров, поездок, знакомств. Наиболее интересными будут знакомства в дороге и на транспорте. Одинокие Тельцы смогут познакомится с интересным человеком, с которым сначала будет просто приятное общение, которое может перерасти в нечто более романтическое. Эти дни могут быть наполнены оптимизмом и непредсказуемыми событиями. Хорошее время для учебы и расширения деловых связей. Середина недели для влюбленных Тельцов складывается беспокойно. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам придется делать непростой выбор между кем-то из друзей и любимым человеком. Лучше воздержаться от посещения клубов, увеселительных мероприятий, концертов и выставок, где вы можете встретить друзей и подруг. В целом праздное времяпрепровождение в это время не способствует привнесению гармонии и радости в вашу жизнь. В конце недели вы сможете обзавестись полезными знакомствами, благодаря которым решите много важных вопросов. Не стесняйтесь воспользоваться своими деловыми и социальными связями, если не в состоянии самостоятельно решить вопрос – вам обязательно помогут.

Близнецы

У Близнецов в начале недели есть шанс улучшить свое финансовое положение. Деньги могут поступать сразу из нескольких источников: от основной работы, от частной подработки и от родственников. В результате ваши возможности в плане покупок заметно вырастут. Это удачный момент для покупок товаров для себя и для дома. Другой позитивной темой может стать пребывание в уединении и духовные практики. Вы сможете привести свое душевное состояние в равновесие с использованием техники йоги, цигун или путем медитации. Периодически бывает полезно побыть в уединении. Если дома нет таких условий, то можно бродить на природе, в лесу или в парке в одиночестве. В середине недели возможно, вам придется принимать гостей в своем доме. Также могут быть другие дела и хлопоты в семье. Отчасти это может отвлекать вас от срочных дел на работе. Не исключены сложности во взаимоотношениях с начальством на работе. Тем не менее, в конце недели вы способны преуспеть в решении материальных и финансовых вопросов. Сосредоточившись на карьере и работе, вы проведете время с наибольшей для себя пользой. Хорошее время для освоения какого-то полезного ремесла, которое могло бы приносить вам доход.

Рак

В начале недели Раки способны в полной мере реализовать свои интеллектуальные и предпринимательские способности. Ваш интеллект будет выше среднего уровня, что позволит вам быстро и безошибочно просчитывать варианты, находя наиболее оптимальные решения. Можно строить планы на будущее. Используйте эти дни для наработки полезных социальных и дружеских связей. Те из вас, кто занимает активную жизненную позицию, смогут проявить себя в общественных движениях по охране природы или в волонтерском движении. Прекрасное время для поисков единомышленников и друзей. В середине и конце недели активный темп контактов с окружающими людьми может быть продолжен. Вы будете необычайно коммуникабельными и любознательными. У вас может быть много поездок и знакомств. Немало времени будет проведено в телефонных разговорах и собирании новостей. Все это создаст впечатление насыщенной жизни, полной приятными и разнообразными впечатлениями. Вместе с тем старайтесь не распылять внимание и отдавать предпочтение двум-трем наиболее важным темам. Иначе в вашей деятельности будет много бесполезной суеты. Удачно складывается учеба и дальние поездки. Обмен мнениями и знакомства в интернете будут полезны, поэтому старайтесь больше общаться с людьми из других регионов.

Лев

Львы в начале недели могут быть склонны вести тихую, незаметную и уединенную жизнь. Это позволит вам сосредоточиться на решении некоторых важных вопросов. Вас могут привлекать загадочные и таинственные явления. Вы можете увлечься чтением литературы по психологии, эзотерике. Могут существенно вырасти ваши доходы, как от основной работы, так и за счет дополнительной подработки. Отношения с начальством могут стать более доверительными. В середине недели у вас могут вырасти потребности. Это особенно относится к женщинам. К этому может подтолкнуть шоппинг. Увидев в магазине модные красивые вещи и ювелирные украшения вам будет трудно удержать себя от покупок. Причем, стоимость покупок не остановит вас, и вы будете готовы взять кредит, лишь бы стать обладателем желаемой вещи. Поэтому в середине недели размер вашего бюджета может существенно сократиться. Также звезды предупреждают, что в эти дни может усилиться аппетит. Те, кто имеют проблему с лишним весом, могут незаметно для себя набрать пару лишних килограммов за счет сладостей. В конце недели хорошее время для тех, кто проводит духовные практики, регулярно занимается йогой, цигуном, медитациями и аутогенными тренировками. Это хорошее время для проработки психологических комплексов и усиления самоконтроля.

Дева

У Дев в начале недели наиболее удачным направлением является реализация своих способностей в учебе, в приобретении знаний. Удачно проходят дальние поездки, путешествия. Сейчас у вас хорошие шансы для того, чтобы повысить свой авторитет за счет морально-нравственного поведения. Можно строить наиболее смелые планы. И чем больше практических усилий вы приложите, тем значительнее будет результат. Главное и наиболее успешное ваше направление – будущее. Думайте о своем будущем и работайте над тем, чтобы приблизить его. Середина недели может быть связана с разногласиями в партнерских отношениях. Впрочем, благодаря склонности действовать мягкими методами, до серьезного конфликта дело не дойдет. Также в эти дни у вас может возникнуть желание что-то поменять в своем внешнем облике, перекрасить волосы, сменить прическу или стиль одежды Однако, прежде чем что-то радикально менять в своем имидже, поинтересуйтесь мнением партнера (если он у вас есть). Возможно, критическая оценка со стороны удержит вас от опрометчивых поступков. В конце недели вы сможете сгладить все противоречия с партнером по браку.

Весы

У Весов в начале недели может появиться благоприятный шанс для того, чтобы скорректировать некоторые свои жизненные цели и задачи. Возможно, вы получите предложение занять более высокую и статусную должность, что ознаменует ваш переход на новую ступень в карьерной лестнице. Сейчас вы способны объективно оценить ситуацию и принять единственно верные стратегические решения. Кроме перспектив профессионального роста вам удастся повысить свой социальный статус. Например, это может быть связано с каким-то личным достижением, типа победы в творческом конкурсе или спортивных соревнованиях. Середина недели благоприятствует тихому, спокойному и уединенному образу жизни. Это хорошее время для тех, кто увлечен любимым делом и полностью погружен с работу. Также это хорошее время для поисков ответа на сложные, запутанные и загадочные вопросы, проведения расследований, научных исследований и изучения психологии. Однако при этом вы можете испытывать некоторые ограничения, как будто вам кто-то или что-то не дает проявить себя в полную силу. В конце недели может улучшиться ваше состояние здоровья, укрепляется иммунитет. Можно начинать курсы лечения. Удачные дни для ориентированных на методичное и последовательное движение к поставленной цели.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели может повыситься значимость интернета в плане общения и познания окружающего мира. Возможно, вы познакомитесь и подружитесь с интересными людьми в социальных сетях или на форумах интернета. Звезды советуют воздерживаться от личных инициатив и пустить события на самотек. Чем меньше вы будете вмешиваться в ход событий, тем лучше пойдут ваши дела. Наиболее наглядный пример тому связан с партнерскими отношениями. Позвольте вашему партнер по браку или по бизнесу проявить инициативу - велика вероятность, что в результате все будет сделано в ваших личных интересах. Одинокие Скорпионы смогут найти себе попутчика или попутчицу для туристической поездки, с целью экономии на цене при проживании в отеле вдвоем. Успешно идут дела у тех, кто занят учебой. В середине недели не рекомендуется строить масштабных и далеко идущих планов. Возможно, вы будете склонны переоценивать свои возможности и поставите перед собой нереальные планы. В эти дни может произойти романтическое знакомство в увеселительном заведении или в дружеской компании. Однако первое впечатление может оказаться обманчивым. В конце недели благоприятные дни для увлеченных творческих людей, много времени уделяющих своим проектам. Спортсмены смогут добиться высоких результатов во время спортивных состязаний.

Стрелец

У Стрельцов в начале недели хорошее время для борьбы с вредными привычками. Если вы вполне осознали, что не хотите дальше курить или употреблять алкоголь, то можете попытаться одномоментно, без всяких предварительных подготовок, прекратить вредные привычки. Этого может оказаться достаточно, чтобы избавиться от зависимости. Наиболее успешное направление, куда бы вы смогли направить усилия, связано с профессиональной деятельностью. Вы преуспеете в делах благодаря стремлению к наведению порядка в окружающем вас пространстве. В середине недели у вас будет много дел, как на основной работе, так и дома. Увеличение нагрузки может привести к тому, что некоторые важные дела вы не успеете выполнить в срок. Также это время может быть связано с напряжением отношений с родителями. Возможно, к вам в дом зачастят гости и нельзя сказать, что это всегда будет приятно для вас. Лишь к концу недели вы сможете справиться с домашними делами. Вы сможете успешно решить некоторые назревшие материальные вопросы, связанные с благоустройством жилищных условий. Особенно это касается покупки бытовой техники в кредит. Как бы сложно вам ни было, всегда старайтесь быть на людях и не выпадать из жизненного потока.

Козерог

Начало недели может стать успешным временем для тех Козерогов, кто оказался на отдыхе на море. В этом случае возрастает вероятность романтического знакомства, которое быстро перерастет в курортный роман. Вы можете получить от любимого человека предложение руки и сердца. Для уже состоявшихся в браке прекрасное время для обсуждения с партнером наиболее важных и принципиальных вопросов, которые прежде мешали вам добиться взаимопонимания. Сейчас вам не составит труда приди к компромиссным решениям при полном взаимном согласии сторон. Благоприятное время для посещения концертов, театра, увеселительных и праздничных мероприятий типа свадеб и юбилеев. В середине недели вам, возможно, предстоит много контактов, встреч, поездок. Вас могут приглашать познакомиться, пообщаться. Однако не стоит строить особых иллюзий относительно перспектив таких знакомств. Завышенные ожидания могут принести только разочарования. В конце недели прекрасное время для укрепления партнерских отношений. Можно возвращаться к обсуждению с партнером по браку проблемных вопросов. На этот раз вы сможете добиться взаимопонимания и устранить причины напряженности.

Водолей

Водолеям в начале недели рекомендуется отдавать предпочтение деловой активности, поскольку вы в этом сможете преуспеть. Это прекрасное время для приведения в порядок своего режима дня. Возможно, в последнее время вы расслабились и понизили уровень самодисциплины. Это время благоприятствует тому, чтобы легко и без насилия над собой сделать свою жизнь более результативной. И правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начинать. Далее следует продумать оптимальный режим питания, возможно, посидев на диете – это особенно важно для тех, кто страдает от лишнего веса. Плюс культ тела: профилактические оздоровляющие процедуры, закаливание, тренажерный зал, бассейн, фитнес. В середине недели у вас может быть соблазн купить какую-то дорогую вещь, предмет, который, по вашему мнению, мог бы повысить ваш престиж. Это может быть ювелирное украшение, автомобиль или модная одежда. Возможно, вам предложат купить такую вещь со скидкой, что еще больше подогреет ваш интерес. Однако без привлечения кредита вам вряд ли удастся обойтись. Не торопитесь влезать в долги, даже если очень хочется сделать эту покупку. Вашим девизом в конце недели можно смело брать «меньше слов – больше дела».

Рыбы

Рыбы в начале недели будут с удовольствием заигрывать и флиртовать с представителями противоположного пола. Те, кто состоит в браке и кого затронула привычка, усыпляющая чувства, могут почувствовать оживление и обновление чувств. Вы снова, почти как в первый раз, можете ощутить волнующее чувство любви к партнеру. Влюбленные пары могут наконец дозреть до того, чтобы оформить свои отношения брачным союзом. Чем дольше вы встречаетесь с любимым человеком, тем скорее произойдут эти подвижки в сторону помолвки и свадьбы. Звезды советуют вам больше времени проводить в обществе, посещать праздничные мероприятия, концерты, клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, учебе и приобретении новых знакомств. Вместе с тем в середине недели не исключены разногласия с партнером. Все сложности в супружеских отношениях в эти дни проистекают из неумения проявить свою любовь так, чтобы она была адекватно воспринята. Личное самомнение и гордыня может помешать вам понять мотивы, которые движут партнером. В конце недели удачное время для тех, кто сосредоточен на творческой реализации своих проектов. Успешно проходит самостоятельное обучение. Романтические отношения будут удивлять и радовать вас приятными сюрпризами.