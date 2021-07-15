Соблюдаем правила — гороскоп на 16 июля

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах помогает повсюду поддерживать баланс интересов.

Утром приветствуется строгое соблюдение регламентов, формальностей и условностей. Там, где не помогли персональные частные договоренности, есть возможность найти компромисс через систему правил - например, через общую стандартную процедуру ведения переговоров. Вечером путь к миру и гармонии начнут чаще прокладывать любезность, красота и взаимная симпатия, это подходящее время для светских мероприятий, свиданий на нейтральной территории и вечеринок вне дома. Возможен повышенный интерес к дизайну, моде, тонкостям отношений.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам быть дипломатами и проявлять готовность к компромиссу. Этот совет стоит распространить и на бытовые семейные ситуации: чем явственнее настрой на диалог, тем меньше споров, недомолвок и обид. День подходит для сотрудничества, для посещения юриста или профильного агентства. Имея партнера или хорошую репутацию, проще удержаться в профессиональной и социальной группе.

Телец

В этот день Тельцам лучше взять за основу принцип сотрудничества, удвоить вежливость и пунктуальность. Профессиональный долг, партнерские и другие обязанности стоит выполнять до мелочей. Имеет смысл скрупулезно следовать инструкциям и специальным советам, например, исходящим от врача или юриста. Соблюдение правил и ритуалов упростит процесс рутинной работы, лечения, процедуру замены или возврата.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не зацикливаться на узком мирке бытовой повседневности и скучной служебной рутине, а также рекомендуют избегать единоличного решения проблем. День создает хорошие условия для деловой и творческой активности, благоприятствует партнерству на основе взаимных симпатий или общих принципов. В сложных вопросах, включая материальные, удастся найти временный компромисс.

Рак

Сегодня Ракам лучше поставить на первое место частную жизнь, семейные и жилищные дела, отношения в браке. Также, в список приоритетов может попасть стратегическое деловое партнерство, влияющее на карьеру или репутацию. Успех зависит от умения поддержать баланс интересов. Возможно, придется частично ущемить свои персональные нужды и амбиции. Не помешает хорошо разбираться в правовой стороне дела.

Лев

Лучшей тактикой для Львов вплоть до ночи останется нейтралитет. Прежде всего, звезды сегодня подразумевают под ним эмоциональную уравновешенность: не стоит допускать, чтобы внешние влияния выводили вас из себя, а внутренние переживания лишали душевного равновесия. При хорошем самочувствии этот день подходит для совместных действий, но важно, чтобы сотрудничество не вышло за безопасные границы.

Дева

Сегодня Девам придется действовать в рамках заданного стиля, формата или списка услуг. Полезно заранее разобраться в тонкостях заказа или договора, внести ясность в порядок стандартных процедур и оплаты. Мнению друзей стоит предпочесть совет специалиста. Если на этот день запланирован шоппинг, не помешает уточнить варианты покупок и дорожную карту, чтобы не тратить время на фантазии и сомнения.

Весы

Сегодня Весам выгоднее действовать в соответствии с уже составленным планом или известной схемой. Не стоит давать волю своим амбициям - лучше уважать правила, учитывать ожидания коллектива или клиентской аудитории, опираться на проверенные учебные программы и системы связи. У многих Весов будет шанс блеснуть хорошим вкусом, удачно соединить модные тенденции с личным стилем и сиюминутными нуждами.

Скорпион

Скорпионам сегодня полезно поработать над укреплением своих тылов. Во многих случаях для спокойствия хватит честного соблюдения закона, договора и базовых условий, диктуемых обстановкой. Это может быть домашняя традиция, официальное расписание, негласный закон группы, профессиональная этика, дресс-код, азы хороших манер. Возможно, придется контролировать свои эмоции или скрывать свои взгляды.

Стрелец

Сегодня Стрельцам хорошо в группе официальных единомышленников, которые доказали свою верность, деликатны и не страдают излишней подозрительностью. Все прочие варианты «состава команды» следует выбирать осмотрительно - особенно, если нужно о чем-то приватно попросить. Чувствительным Стрельцам придется скрывать на людях свои страхи и слабости, нюансы происхождения, прошлых дел или частной жизни.

Козерог

День усилит целеустремленность и дисциплинированность Козерогов, побудит их действовать в рамках профессионального или иного долга. Необходимость может сподвигнуть их на рискованное мероприятие, но риски минимальны, если они все просчитают, объективно оценят свои права и возможности. Их лучшей защитой станет самообладание, позволяющее сохранить равновесие интересов и соблюсти все формальности.

Водолей

Утро начнется для Водолеев с верности принципам и готовности к дисциплине. Не обязательна фанатичная «правильность»: сегодня день гармонии и равновесия, всюду надо искать золотую середину. Не стоит отказывать себе в доле романтики и развлечений, поблажках при болезни. Этот день помогает быть дипломатичнее, подходит для продолжения успешного партнерства и работы в уже сложившейся правовой системе.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам строго соблюдать все формальности, но скорее в ответственный момент или в критической ситуации. В обычных повседневных делах достаточно знать меру и видеть допустимые границы. Этот день склоняет к общению, но в рамках делового этикета или других условностей. Партнерские ценности не обязывают вас к совместным действиям, лучше воздержаться от совместного стартапа.