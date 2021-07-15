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Обещанного три года ждут — финансовый гороскоп на 16 июля

15 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня зарплату или деньги, которые вам пообещали, вы вряд ли получите.

Обещанного три года ждут — финансовый гороскоп на 16 июля
Фото: depositphotos

Овен

В начале дня Овнам рекомендуется воздерживаться от любых дел, связанных с переговорами и оформлением договорных отношений. Могут возникнуть трения в отношениях с клиентами при работе в сфере услуг. Во второй половине дня ждите хороших новостей, которые поменяют ситуацию к лучшему. Возможно, вам потребуется в оперативном порядке поменять свои подходы к каким-то вопросам.

Телец

С утра у Тельцов могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами. Возможно, это будет следствием ваших критических замечаний. Попробуйте уходить от неконструктивной критики, даже если вы чувствуете, что правы. После полудня ситуация может нормализоваться, и вы сможете легко договориться с кем пожелаете. Старайтесь строго исполнять график работ и следить за качеством.

Близнецы

Близнецам в начале дня рекомендуется экономнее подходить к теме финансовых расходов. Не следует поддаваться эмоциям и рисковать деньгами. Бизнесменам рекомендуется хорошенько взвесить риски, прежде чем инвестировать крупные суммы денег. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов от интеллектуальных видов деятельности и за счет использования деловых связей.

Рак

В начале дня Ракам рекомендуется воздерживаться от деловых инициатив. Особенно это относится к работникам офисов и коммунальщикам. Возможно, вам придется столкнуться со сложностями, однако, скорректировав свои подходы к делам, вы вскоре сможете добиться успеха. Не лучшее время для строителей, которые планировали сегодня завершить работу и сдать готовые объекты заказчику.

Лев

Львам сегодня лучше не тратить время и силы на то, чтобы убедить кого-либо в своей правоте. Вам будет нелегко привлечь на свою сторону союзников, если будете вести себя излишне эмоционально. Особенно это типично для первой половины дня. К концу дня страсти улягутся, появится возможность действовать в конструктивном ключе. Особенно это почувствуют те, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Дева

Девам в первой половине дня, возможно, не стоит рассчитывать на получение высоких доходов от своей работы. Не исключено, что вы вообще не дождетесь обещанной сегодня оплаты. Также вам может поступить небольшой заказ, с невысоким уровнем оплаты. Вторая половина дня благоприятна для возобновления деловых отношений с теми, с кем вам приходилось раньше работать.

Весы

Весам в начале дня рекомендуется не вступать в споры с начальством, а спокойно выполнять то, что вам поручили сделать. Ваше эмоциональное недовольство может негативно отразиться на ваших деловых качествах. Впрочем, в конце дня вы сможете наверстать упущенное время. Наиболее важные дела лучше запланировать на конец рабочего дня.

Скорпион

Скорпионам, проходящим профессиональное обучение, в начале дня лучше не контактировать с преподавателями. Также в это время вам будет сложнее сосредоточиться на обмене мнений с целью приобретения знаний. Вторая половина дня и вечер, напротив, вполне подходят для обучения, и особенно для повторения пройденного материала. Общение на специализированных форумах в интернете позволит вам узнать много полезной информации.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется не браться за новые дела и стараться не делать того, что могло бы увеличить риск финансовых потерь. Особенно это относится к игрокам на фондовой и товарной бирже. Бизнесменам не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Вторая половина дня будет связана с хорошими известиями.

Козерог

Козерогам, работающим в сфере услуг, в начале дня следует быть предельно внимательными к запросам клиентов. Возможно, вам придется иметь дело с излишне капризными и придирчивыми клиентами. Тем не менее, старайтесь быть предельно тактичными и не полагайтесь на память, записывайте все пожелания клиентов. Сохраняйте выдержку и ваши дела пойдут в рост во второй половине дня.

Водолей

Водолеям, проходящим производственную практику в рамках обучения в вузе или колледже, рекомендуется не делать ничего важного в утренние часы. В противном случае у вас могут возникнуть серьезные осложнения. То же самое относится к тем, кто проходит стажировку на новом месте работы. Вторая половина дня складывается намного успешнее.

Рыбы

Несмотря на готовность Рыб пойти на рискованные финансовые авантюры, звезды советуют воздерживаться от подобного в первой половине дня. Не торопитесь совершать операции по обмену валюты – это может оказаться невыгодным. Вторая половина дня благоприятствует офисным служащим в деле улучшения условий труда на рабочем месте. Успешно идет подготовка отчетной документации.

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