Режим тотальной экономии — финансовый гороскоп на 19-25 июля

На этой неделе захочется выбирать худшее, чтобы сэкономить. Но звезды против этого.

В первой половине недели Венера во Льве будет склонять к большим тратам, причем не на полезные вещи, а на то, чтобы продемонстрировать что-то окружающим (успешность, состоятельность, щедрость, хорошее отношение). Доход принесут организация праздников, шоу, выступления, спортивные соревнования, реклама. Очнувшись, в четверг вы решите экономить. Но это плохая экономия: купить похуже, пожиже, потратиться поменьше, и неважно, что из-за этого вы получите третьесортную вещь или услугу. Чем потом не знать, что делать с дешевым, но ненужным приобретением, уж лучше вовсе не тратиться, а повременить с покупками и требующим вложений отдыхом. Зато в пятницу и на выходных рачительное отношение к деньгам приветствуется. За покупками нужно ходить со списком, тратить — по заранее составленному плану, критически оценивать то, что вам предлагают. Доход будут приносить практические, полезные для людей дела. Доходной станет сфера здоровья: хорошо заработают диетологи, фитнес-тренеры, логопеды, косметологи и т. п.

Овен

Овнам в начале недели рекомендуется доделывать ту работу, которую вы раньше откладывали в «дальний ящик». Любая сложная и трудоемкая работа в это время пойдет на удивление легко и быстро. Хорошо пойдут дела в сфере недвижимости и в семейном бизнесе. Можно подготавливать финансовые отчеты. Середина недели может быть связана с возрастанием помех в работе. На первый план в отношениях с коллегами всплывут личные симпатии и антипатии, и это будет мешать выполнению профессиональных обязанностей. Старайтесь не отвлекать внимание на споры с коллегами в трудовом коллективе. Возможно, в это время активизируются ваши тайные недоброжелатели. Важно не перенапрягаться в работе и сохранять эмоциональное равновесие. Также в этот день у вас может снизиться уровень работоспособности из-за ухудшения самочувствия. В конце недели хорошее время для дополнительной подработки. Можете рассчитывать на поддержку близких родственников. Успешно поработают работники гостиниц, ночных клубов, закрытых и охраняемых объектов. При принятии решений лучше руководствоваться подсказками интуиции.

Телец

У Тельцов в начале недели наиболее успешной будет работа, связанная с аналитической обработкой документов, оформлением деловых бумаг, обслуживанием клиентов и заказчиков. В целом рекомендована любая деятельность, связанная с активными контактами и деловым взаимодействием. Вы будете прекрасно чувствовать людей, их психологическое состояние и сумеете найти индивидуальный подход к каждому человеку, с которым приходится взаимодействовать. Середина недели может сложиться неблагоприятно для представителей творческих профессий. В это время лучше избегать всяких новшеств и экспериментирования с целью совершенствования стиля и методов в работе. Рекомендуется браться за те дела, в которых вы хорошо разбираетесь и чувствуете себя в них как рыба в воде. Главное, что от вас сегодня требуется – качественно и в срок выполнять свои профессиональные обязанности. Технические испытания вряд ли пройдут удачно. В конце недели усиливается интеллектуальная активность. Хорошо пойдет профессиональное. Также это благоприятное время для общения с единомышленниками по профессиональным вопросам. Можно заниматься составлением планов.

Близнецы

Близнецы в начале недели смогут преуспеть в решении финансовых вопросов. Могут вырасти доходы как от основной работы, так и от дополнительной подработки на частных заказах или во внеурочное время. Поэтому более успешными будут те, кто имеет несколько источников доходов. Следует ориентировать себя в работе на достижение конечного результата и ничего не откладывать в долгий ящик. Середина недели складывается неблагоприятно для карьеры и взаимоотношений с начальством. Психологическая атмосфера на рабочем месте может быть достаточно нервная, и это может мешать спокойному ровному рабочему ритму. По некоторым плановым заданиям может наметиться отставание от графика. Кроме того, вам могут мешать сосредоточиться на работе какие-то неурядицы в семейной жизни. В конце недели вы имеете шанс наверстать упущенное. Успешно решаются финансовые и материальные вопросы. Желательно ставить перед собой конкретную задачу, которую непременно требуется исполнить. Благодаря практичности и целеустремленности вы сможете в полной мере реализовать задуманное.

Рак

В начале недели типичные Раки смогут мягко и безболезненно избавиться от контактов с теми людьми, которые в последнее время отнимали слишком много вашего рабочего времени. Для успешной деятельности требуется уметь выбирать людей, с которыми вам будет комфортнее выстраивать деловые отношения. Отдавайте предпочтение контактам с теми людьми, которые являются вашими единомышленниками. Середина недели складывается неблагоприятна для контактов и поездок. Вы можете ощущать нестабильность и неуверенность в правильности принимаемых решений. Основным фактором, порождающим эту нестабильность, может стать ложная информация, которая будет поступать вам в эти дни. Могут осложниться дела в торгово-закупочной деятельности, срываются транспортные поставки товара, отменяются деловые встречи. Будьте внимательнее в работе с документами. В конце недели важно проявить самостоятельность в любом деле. Можете самостоятельно браться за любую сколь угодно сложную работу – успех придет благодаря усилению интеллекта и способности разобраться в запутанных вопросах. Ваш авторитет может вырасти за счет того, что вы сумеете продемонстрировать глубину профессиональных познаний.

Лев

В начале недели у Львов может быть много работы, в том числе во внеурочное время. Начальство может попросить вас выйти поработать на замену заболевшего или уволившегося сотрудника. Также это благоприятное время для выполнения любой дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Звезды ожидают от вас спокойного и твердого поступательного движения к намеченной цели. Середина недели может быть связана с усилением напряженности в финансах. Усиливаются негативные влияния, и ваша работа может тормозиться. Кроме того, в это время возрастает вероятность убытков, материального ущерба. Возможно, вам срочно потребуются деньги. Например, не поступят ожидаемые доходы, а необходимые покупки уже будут запланированы, заказаны. Возможно, придется перейти на режим жесткой экономии. Чем меньше денег вы потратите, тем больше их у вас сохранится. Лишь к концу недели вам удастся выправить ситуацию. Это хорошее время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Постарайтесь действовать спокойно и незаметно – в этом случае вам никто не сможет помешать.

Дева

Для Дев в начале недели особую значимость приобретает планирование своей деятельности. Именно через планирование вы сможете лучше сорганизовать себя и включить внутренние резервные возможности. Другим позитивным направлением является активный обмен мнениями и опытом с единомышленниками. Так вы сумеете быстро нарастить квалификацию. Успешно развивается бизнес, ориентированный на экономическую экспансию и расширение географии бизнеса. В середине недели могут осложниться контакты с деловыми партнерами. Будьте готовы к компромиссам при ведении переговоров о сотрудничестве. Только учитывая интересы других людей, вы сможете успешно реализовывать свои интересы. Без соблюдения этого правила вам предстоит много времени провести в бесплодных спорах, конфликтах. Особенно это относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Лишь в конце недели вам удастся добиться реального прогресса в переговорном процессе. В этом вам может помочь посредничество человека, пользующегося равным доверием всех сторон.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности, в начале недели будет редкий шанс для успешного проведения радикальных структурных реформ. Если вы давно планировали и подготавливали подобные реформы, но никак не решались их начать проводить, то этот период как нельзя более благоприятствует реформам. Старайтесь избавляться от всего устаревшего и держите курс на обновление. Также успешно может быть оптимизирован бюджет. Середина недели складывается неблагоприятно для текущей работы. В это время вы будете чувствовать нарастающее сопротивление. Не все дела вам удастся выполнить так, как вы хотели. Причин этому может быть две. Во-первых, у вас может ухудшиться самочувствие, и вы не сможете выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме. Во-вторых, вы можете почувствовать, будто кто-то начал вставлять вам палки в колеса и мешает работе. При особо сложных ситуациях отложите важные дела на конец недели. В это время улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными, и вы сможете решить любые вопросы. Психологический климат в трудовом коллективе складывается доброжелательно.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели благоприятное время для сдачи экзаменов, прохождения через аттестационные комиссии и тестирования. В это время ваш интеллект будет работать исключительно точно и быстро, что позволит вам находить правильные ответы как в учебе, так и в работе. Успешно продвигаются дела у преподавателей, юристов, работников иностранных фирм, туристических и транспортных агентств. В целом контакты с иностранцами будут вам полезны. Середина недели может быть связана с затруднениями при выполнении творческих видов деятельности. Возможно, перед вами будет поставлена совершенно новая задача, с которой вам раньше не приходилось сталкиваться. В связи с этим вам, возможно, придется вносить коррективы в планы своих работ и кое-что откладывать на более поздние сроки. Ваши ожидания относительно выплаты премии работодателем могут не оправдаться. В конце недели бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на вопросах улучшения своего имиджа и рекламной раскрутке своих проектов. Хорошо проходить профессиональное обучение с использованием обучающих аудио и видеоматериалов.

Стрелец

В начале недели Стрельцы будут способны проявить технические таланты. Особенно это относится к инженерам, изобретателям и рационализаторам. В своем стремлении докопаться до понимания технических тонкостей вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. От этого может повыситься производительность труда. Немаловажным позитивным фактором могут стать конструктивные отношения с коллегами и подчиненными. В середине недели вряд ли следует ожидать успехов в карьере. Отношения с вышестоящим начальством складываются неровные, с частыми переменами и эмоциональными всплесками. При выполнении плановых заданий вы можете столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, из-за которых некоторые дела так и останутся незавершенными. В конце недели благоприятное время для инвестиций в недвижимость. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня же можно успеть довести до завершения. Успешно пойдет работа у тех, кто выполняется свои профессиональные обязанности на дому, работает в гостинице, на оптовом складе, в продуктовом магазине или занимается сделками с недвижимостью.

Козерог

У Козерогов в начале недели удачное время для подписания итоговых документов по результатам переговоров. Ваши контрагенты и деловые партнеры будут адекватно и гибко реагировать на ваши компромиссные предложения. Также вы сможете установить гармоничные отношения с клиентами при выполнении индивидуальных заказов. Особенно это касается услуг в индустрии моды, отдыха и развлечений. Середина недели может быть связана с некоторыми осложнениями на транспорте и в торгово-закупочной деятельности. Несвоевременное поступление информации и ложные сведения могут стать причиной задержек и ошибок в работе. Неблагоприятно проходят командировки с целью обмена опытом и прохождения стажировки. Основная проблема этого периода может быть связана с вашей эмоциональной неустойчивостью, склонностью все делать в спешке. Поэтому многие дела могут срываться и не доводиться до завершения. Вместе с тем в конце недели вы сможете многое компенсировать благодаря улучшению делового взаимодействия с деловыми партнерами. Это хорошее время для расширения и укрепления деловых контактов. Хорошо обсуждать со знакомыми перспективы перехода к полноценному сотрудничеству с подписанием соответствующего договора.

Водолей

В начале недели Водолеям удастся установить гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. Это прекрасное время для детальной и качественной проработки некоторых технических вопросов. Мастера сервисных центров смогут успешно разобраться в причинах поломок механизмов и устранить неисправности. Старайтесь не откладывать в долгий ящик начатые дела. В середине недели могут осложниться финансовые вопросы. Не лучшее время для финансовых заимствований и инвестиций. Требуется особое внимание к безопасности при проведении финансовых операций. При работе с техникой и оборудованием, старайтесь делать все спокойно и основательно, не торопитесь. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Возможны сбои в работе компьютерной техники. Вместе с тем уже в конце недели вы будете в состоянии урегулировать большую часть финансовых вопросов. Медленно, но уверенно могут расти доходы. Отдавайте предпочтение тем делам и заказам, которые будут наиболее оплачиваемыми и выгодными с точки зрения затрат времени. Отношения с коллегами по трудовому коллективу основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимовыручке.

Рыбы

Рыбам в начале недели удастся провести успешные рекламные мероприятия по привлечению клиентов. Это положительно отразится на сфере услуг и особенно в работе консультантов сетевого маркетинга. Наиболее удачные направления реализации в профессиональной деятельности могут быть связаны с индустрией отдыха, моды и развлечений. Середина недели складывается неблагоприятно для развития делового партнерства. Ваши грандиозные планы по развитию бизнеса могут не найти понимания и поддержки у деловых партнеров. Сложнее всего придется тем, кто работает с индивидуальным обслуживанием клиентов. Запросы клиентов могут оказаться излишне требовательными, и вы не всегда сможете уделять должное внимание каждому клиенту. Старайтесь в любых ситуациях сохранять эмоциональное равновесие и не забывать о том, что клиент всегда прав. Время, благоприятное для личных инициатив, может начаться в конце недели. В эти дни усиливается ваш творческий потенциал. Хорошо браться за любые новые дела, в том числе за освоение новых профессий. Успешно проявят себя те, кто работает по свободному графику и самостоятельно решает, когда и что ему делать.