Как ретроградные планеты повлияют на нас этим летом

Астролог Алена Никольская рассказала, как ретроградные планеты изменят наши жизни и судьбу.

В зависимости от того какая планета становится ретроградной, происходят изменения в тех функциях и сферах, за которые она отвечает. В жизни начинают происходить неожиданные вещи.

Ретроградный Юпитер

В 2021 году Юпитер будет в ретроградной фазе с 20 июня по 18 октября. Эта планета влияет на динамику и движение. Также Юпитер отвечает за вопросы, связанные с судебной деятельностью и юриспруденцией.

Ретроградный Сатурн

Сатурн движется ретроградно с 23 мая по 11 октября 2021 года. В этот период могут происходить изменения в твердости характера, воле и власти. Чтобы это время было менее проблемным, астролог рекомендует людям проявлять гибкость в отношении с окружающими.

Ретроградный Нептун

В этом году Нептун находится в ретроградной фазе с 25 июня по 1 декабря. По словам Никольской, ретроградный Нептун может повлиять не только на судьбу каждого человека, но и на движение масс в целом. Астрологи предупреждают, что в этот период незаконченные в прошлом дела могут вернуться в жизнь снова.

Ретроградный Плутон

Плутон движется ретроградно с 27 апреля по 6 декабря 2021 года. В это время полезно анализировать прошлое с целью будущих преобразований.