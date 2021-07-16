Прошлое подпортит настоящее — гороскоп на 17 июля

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов поощряет тягу к красоте и акцентирует важность социальных отношений.

Добавляя гармонии и поддерживая взаимные симпатии, она оставляет лазейку для скрытого негатива, который может омрачить хороший настрой или выразиться в досадной ошибке. Мрачная тень незабытого прошлого способна осложнить партнерство, подпортить вечеринку, свидание, игру, любое приятное начинание. Возможны критичные промахи в сфере дизайна, при выборе одежды, украшений, подарков, косметики. Не стоит поддаваться старым обидам, ревности и зависти, иначе к ночи они возьмут верх над добрыми чувствами.

Овен

Сегодня отношения Овнов с миром складываются неплохо, важно не портить эту картину старыми обидами и другими претензиями. Тучки на ясном горизонте вероятнее в близких союзах с долгой историей, в которых скопились неизбежные противоречия. В зоне риска - браки, семейные связи и профессиональные тандемы. В отсутствие негативной эмоциональной подоплеки, это хороший день для сотрудничества и свиданий.

Телец

Сегодня Тельцам стоит следить за мирным характером своего взаимодействия с людьми. Лучше не допускать даже легких раздоров с коллегами, клиентами, родней и обслуживающим персоналом. Невинные ошибки и наспех замятые разногласия завтра могут вылиться в более явные претензии, способные отразиться на планах, карьере, домашних делах и репутации. На близкие отношения тень ссоры может лечь уже к ночи.

Близнецы

Близнецам этот день обещает приятные минуты, но порой они будут смешаны с досадными побочными эффектами. Знакомая «ложка дегтя» особенно вероятна в любовных, творческих и финансовых делах. Возможно, будет чем-то подпорчено романтическое свидание или задержится гонорар за выполненную работу. Не исключено последствие прошлого, в виде доначисления налога или запоздалой платы за прежние развлечения.

Рак

Сегодня Ракам важно правильно расставить для себя приоритеты в отношениях. Многие Раки будут балансировать между выгодой, даруемой текущим моментом, и давними эмоциональными счетами. Неопределенность усложнит жилищные дела, помешает ясности в общении с партнерами, коллегами и домочадцами, любовной гармонии. При сомнениях лучше взять паузу: к ночи сменится настрой и наступит счастливое озарение.

Лев

За гармоничным фасадом сегодняшних событий Львам полезно отслеживать скрытый негатив. Не стоит отмахиваться от предчувствия, игнорировать симптом болезни, оставлять без внимания признак тайного недовольства. Стоит отнестись критичнее и к новому виражу событий в конце дня, даже если он кажется удачей (например, решением жилищных проблем): вероятно, это искушение и минусы «подарка» жирнее плюсов.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам внимательнее делать покупки (особенно, яркие и стильные) и тщательнее взвешивать варианты вложений. Стоит учесть прежний опыт при выборе подарка, смене финансовой стратегии, возврате долга, обмене товара, отзыве денежных средств. В приобретениях этого дня вероятны тайные изъяны. Красивые жесты пренебрежения материальными ценностями могут стать критичными для бюджета.

Весы

Сегодня шансы Весов повышает их обаяние, умение быть привлекательными и стильными. Но есть и другая сторона медали: исполнение приятных желаний не всегда будет сочетаться с их текущим статусом в обществе, семье или профессии. Может коварно напомнить о себе деморализующее прошлое, вредная привычка или скрытая проблема в отношениях. В итоге, успех и удовольствие могут иметь неприятный привкус.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам держать свои переживания при себе либо выражать их в социально приемлемой форме. Чтобы дать волю своим подлинным эмоциям, аппетитам или привычкам, большинству Скорпионов придется ждать вечера или ночи. Успех маловероятен без явной или скрытой поддержки. Это может быть технический сервис, партнерская подстраховка или эмоциональная подпитка в виде чужой симпатии.

Стрелец

Сегодня дух коллективизма может бороться в Стрельцах с желанием решить свои личные задачи. День пройдет приятно и станет хорошим заделом на дальнейшее будущее, если вы не будете излишне доверчивы, не станете говорить о своих проблемах, просить о помощи и демонстрировать свои уязвимости. Не стоит без причины затрагивать темы, связанные с наследием прошлого, налогом, кредитом, общим ресурсом.

Козерог

Сегодня Козерогам одинаково опасно поддаваться своим собственным эмоциям и уступать настроению окружающих. Дух партнерства, обязательный для успеха, не стоит рассматривать как обязанность потакать чужим привычкам. Главной целью дня желательно сделать не быстрый прогресс, а сохранение текущего положения дел (например, баланса интересов). Погружаться в осторожные мечты о будущем лучше перед сном.

Водолей

Сегодня жизнь поворачивается к Водолеям гармоничной гранью. Негатив вплоть до вечера скрыт или временно нейтрализован. Стоит пользоваться моментом: это хорошее время для продолжения сотрудничества, развития романа и небольших совместных развлечений. С приближением ночи звезды советуют взять под контроль свое воображение и честолюбие: этот тандем может подвести к серьезному и опасному искушению.

Рыбы

Этот день Рыбы могут использовать для приятного и полезного сотрудничества, но звезды советуют прибегать к нему лишь по насущным критичным поводам. Начав совместный проект с нуля и по доброй воле, легко оказаться в нем не в той роли, о какой мечтается. Прообраз истинной удачи сложится ближе к полуночи, перед сном может вдохновить счастливое озарение или утешить обнадеживающее известие издалека.