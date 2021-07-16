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Смиряем свои чувства — любовный гороскоп на 17 июля

16 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит держать себя в руках, иначе можете обидеть словом или делом вторую половинку.

Смиряем свои чувства — любовный гороскоп на 17 июля
Фото: depositphotots

Овен

Сегодня Овнам стоит активнее откликаться на знаки симпатии и выражать встречный интерес. Важно делать это искренне, не имея «камня за пазухой». Особая деликатность нужна Овнам, чья история любви длится долго: ржавчина времени способна незаметно разъесть самые теплые отношения, если их не беречь.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам сложно вести себя безупречно, но звезды все же советуют им постараться и не допускать грубых ошибок (или как можно быстрее их исправлять). День помогает дипломатично скрывать легкое недовольство - но также позволяет ему копиться, создавая почву для кризиса в отношениях.

Близнецы

Любовные успехи этого дня для Близнецов могут быть слегка омрачены тенью прошлого. Источником неприятностей и тайных опасений может стать интимная часть отношений или их материальная сторона. На свидании важно наслаждаться хорошими моментами, а не подсчитывать денежные или моральные вложения.

Рак

Сегодня звезды предлагают влюбленным Ракам вести себя сообразно ситуации: быть легкими, приветливыми и во всем искать красивый баланс. Подстроиться к духу момента многим Ракам помешает память о прошлом. Если вы оказались в любовном тупике, обнадеживающего поворота событий ждите ближе к полуночи.

Лев

Сегодня звезды не рекомендуют Львам затягивать свидание до вечера, даже если появляется сильное искушение растянуть удовольствие. Если вас преследуют уже знакомые смутные предчувствия, возьмите их на заметку: скорее всего, они не беспочвенны, и ваша интуиция подсказывает вам нечто, критично важное.

Дева

В этот день влюбленные Девы рискуют еще раз повторить давнюю ошибку. Легко промахнуться с внешним знаком внимания: сделав уступку моде, можно упустить вопрос качества подарка или уместности красивого жеста. В новых отношениях Девам важно учесть опыт прошлого, не став заложниками прежнего сценария.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам стать критичнее к своему имиджу и манерам. В противном случае, они рискуют зачеркнуть часть своей привлекательности своим же неудачным поведением. Это может быть плохое настроение, старая дурная привычка или другой бессознательно излучаемый ими в пространство негатив.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам важно помнить о хороших манерах и разумной мере, даже если это противоречит их настрою. «Окно желаний» приоткроется к полуночи, но полная свобода действий и тогда будет иллюзией. Дав волю чувству, не перейдите черту, иначе завтра рискуете столкнуться с последствиями.

Стрелец

Для любовных отношений Стрельцов это благоприятный день. Звезды советуют не обращать внимания на возможные помехи и не отказываться от романтической встречи, если желание взаимно: пока не настал вечер, свет будет рассеивать тьму и хорошие тенденции будут уверенно перевешивать возможный негатив.

Козерог

В этот день Козероги вынуждены смирять свои чувства, что может втайне их нервировать. Некоторые Козероги почувствуют или вообразят скрытую провокацию со стороны партнера. Внутренне «заведенный», в один не прекрасный момент Козерог может сорваться и выдать не совсем уместную эмоциональную реакцию.

Водолей

В этот день звезды потакают любовным желаниям Водолеев и им не стоит терять возможности. В первую очередь, ловить удачу следует застенчивым и инертным Водолеям: партнер готов вести в танце и мириться с особенностями водолейской натуры. Но даже самое приятное свидание не стоит затягивать до ночи.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам поддаваться вдохновению в любовных делах. Придерживаться безопасной «золотой середины» - куда более удачная тактика, чем испытывать судьбу и пускаться в спонтанные приключения. Чтобы дать волю эмоциям, большинству Рыб лучше подождать вечера или даже глубокой ночи.

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