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Обмениваемся опытом — финансовый гороскоп на 17 июля

16 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня очень важно общаться со своими коллегами, брать и давать советы.

Обмениваемся опытом — финансовый гороскоп на 17 июля
Фото: depositphotos

Овен

Один из лучших дней для Овнов, нацеленных на быстрое достижение поставленной цели. Это прекрасное время для руководителей, проводящих управленческие реформы. Старайтесь действовать быстро и решительно. Если по производственной необходимости требуются резкие перемены, то лучше это сделать сегодня. Особенно это касается избавления от всего устаревшего и утратившего эффективность. Держите курс на обновление.

Телец

У Тельцов прекрасное время для сдачи экзаменов по переаттестации для повышения разряда в тарифной сетке. Вы не растеряетесь, когда экзаменатор будет задавать вам трудные и каверзные вопросы. Также это удачное время для деловых поездок и встреч. Постарайтесь использовать этот день для обретения новых союзников. Доброжелательный стиль общения с окружающими позволит вам укрепить свою деловую репутацию.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут повысить производительность труда и увеличить свои доходы. Старайтесь браться за любое дело с хорошим настроением и уверенностью в том, что все получится так, как вы хотели. В этом случае вы будете способны обеспечить себе половину успеха. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег и подчиненных. Сосредоточьтесь на текущих делах и не нарушайте график работ.

Рак

Ракам рекомендуется действовать открыто, ставя перед собой смелые задачи. Чем необычнее будет работа, тем скорее вы с ней сможете справиться. Направьте свое внимание на совершенствование стиля и методов работы. А вот рутинные дела, лишенные творческой искры, будут вам малоинтересны, и заниматься ими вам будет сложнее. Успешно поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и чем ему заниматься.

Лев

Львам в этот день удастся улучшить условия труда. Хорошо пойдут дела у работников коммунальных служб, строителей, риелторов, дизайнеров по интерьеру и всех тех, чей доход, так или иначе, связан с недвижимостью. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности. Возможно, вы получите дополнительный доход на удаленной работе.

Дева

Девам рекомендуется использовать этот день для решения наиболее сложных и запутанных вопросов, требующих нестандартного подхода. Успешным будет мозговой штурм с привлечением к обсуждению проблем друзей и единомышленников. Вы сможете преуспеть в профессиональном обучении. Ускоряется информационный и товарно-денежный обмен, что способствует росту доходов у торговцев и консультантов.

Весы

У Весов в этот день откроется прекрасная возможность для увеличения доходов. Улучшается ваше деловое взаимодействие с начальством, в результате которого вы можете быть обеспечены более выгодной высокооплачиваемой работой. Также этот день отличается стабильностью в работе. Для успеха в делах очень важно действовать целенаправленно и последовательно.

Скорпион

Скорпионам, имеющих свой бизнес, звезды советуют активнее проявлять себя в экономической деятельности. Вы сможете расширить свои представления о новых возможностях для реализации. Успешно пойдет командировки по обмену опытом. Хорошее время для контактов и заключения торговых сделок. Особенно успешно развивается сотрудничество с иностранцами.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день складывается благоприятно для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми и налоговыми обязательствами. Можно обращаться в соответствующие инстанции для получения льгот, субсидий, компенсаций. Возможно, вас попросят поработать во внеурочное время. Также вы сможете своевременно оплатить счета по погашению кредитов.

Козерог

Козерогам удастся провести многосторонние переговоры и получить поддержку своим инициативам. Вы сейчас способны увидеть и предложить компромиссные решения в любых спорных ситуациях. Хорошо заниматься планированием и работать с прицелом на перспективу. Если вы работаете с клиентами, то может появиться старый клиент с благодарностью и просьбой о новых услугах.

Водолей

Водолеям, возможно, потребуется вспомнить о старых методах работы и успешно применить их в новых условиях. Не исключено, что вам удастся восстановить доброжелательные отношения с кем-то из коллег. Это удачный день для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Вы можете быть уверены, что вас всегда поддержат в случае необходимости.

Рыбы

Рыбам, находящимся в статусе безработных, рекомендуется подавать резюме на сайтах и делать телефонные звонки по объявлениям. Если вас пригласят на собеседование, то не откладывайте его, постарайтесь встретиться с потенциальным работодателем уже сегодня – ваши шансы сейчас велики. Также это прекрасный день для делопроизводства, наведения порядка в деловых бумагах и документах.

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