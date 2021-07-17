Подходим к задачам творчески — финансовый гороскоп на 18 июля

Сегодня на все сложные дела лучше смотреть через призму креатива.

Овен

Неоднозначно складывается этот день для профессиональной деятельности Овнов. Возможно, вы попадете в сложную ситуацию, требующую оперативного принятия решений. Не исключено, что вам потребуется вносить коррективы в свои планы в оперативном порядке. В любом случае старайтесь действовать основательно и доводить начатые дела до конца.

Телец

Состояние дел у Тельцов во многом будет сегодня зависеть от того, насколько гармоничные складываются отношения с деловыми партнерами и клиентами. Если вас поторапливают выполнить работу как можно скорее, то это может только помешать результативности. Не позволяйте никому чинить вам помехи и отвлекать от работы посторонними разговорами. Хороший день для поездок и контактов.

Близнецы

Близнецам сегодня крайне важно поддерживать ровные и доброжелательные отношения в трудовом коллективе. Именно от этого во многом зависит успех в вашей профессиональной деятельности. Если что-то пошло не так, не торопитесь высказывать критические замечания в адрес коллег. Неплохие шансы на рост доходов. Однако не стоит расходовать рабочее время на посторонние разговоры.

Рак

Раки сегодня могут быть склонны подходить к решению финансовых вопросов с изрядной долей авантюризма. Не исключено, что вам предложат вложить деньги в рискованный проект. Однако не торопитесь принимать решение, возьмите паузу на обдумывание. Держите дела под личным контролем. Успешно складывается этот день для представителей творческих профессий.

Лев

Львам сегодня целесообразнее держать при себе свои намерения в профессиональной сфере и не обсуждать свои планы ни с кем. Тихая и тонкая дипломатичная проработка волнующих вас вопросов пройдет гораздо эффективнее. Не следует брать инициативу на себя в тех вопросах, в которых вас об этом никто не просит. Чем реже вы будете попадать в поле зрения начальства, тем результативнее сложится этот день.

Дева

Девам лучше с осмотрительностью и осторожностью относиться к тем людям, которые впервые появятся сегодня в поле вашего зрения и которые будут что-либо скрывать о себе. Возможно, вам придется столкнуться с человеком, который не является на самом деле тем, за кого себя выдает. Обязательно наводите справки о тех людях, с кем собираетесь иметь общие дела.

Весы

Весам сегодня рекомендуется строго следовать ранее выбранному курсу и не делать никаких зигзагов в сторону. Только последовательное и целенаправленное поведение может принести удачу. Не стоит прислушиваться к общественному мнению, доминирующему в вашем трудовом коллективе – мнение начальства на данный момент для вас важнее.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут находиться в состоянии эмоционального подъема, и будут склонны бурно реагировать на любые новости. Направьте свою энергию на приобретение новых знаний в профессиональной сфере – здесь вы сможете гармонично реализоваться. Благодаря повышению уровня квалификации ваша деловая репутация может укрепиться. С начальством старайтесь реже пересекаться.

Стрелец

Правила поведения и нормы закона для Стрельцов в этот день не являются громкими фразами, за которыми ничего не стоит. Напротив, именно сейчас вы можете иметь неприятности по причине тех или иных нарушений. Крайне важно не искать обходные пути и делать все возможное для того, чтобы ваша работа находилась в полном соответствии со служебными инструкциями. Для работников банков и бухгалтерий день складывается удачно.

Козерог

Козерогам не стоит излишне рисковать своими и чужими деньгами. Брать деньги в долг ради решения сиюминутных задач типа латания дыр в бюджете – не лучшее решение, способное лишь усугубить ваше положение. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Используйте это время для укрепления деловых партнерских связей.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, сегодня, возможно, придется урегулировать непростые отношения с деловыми партнерами. Не забывайте о соблюдении договорных обязательств. Ваша опора на данный момент – ваш трудовой коллектив. Покажите, что доверяете подчиненным, и они оправдают ваши ожидания. Можно принимать на работу новых сотрудников и делать кадровые перестановки.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, придется много и интенсивно учиться как на собственном опыте, так и при обмене мнений с более опытными коллегами. Не всегда полученные в ходе учебы теоретические знания можно применить в ходе практической деятельности. Однако творческий подход поможет вам адаптировать теорию к практике. Это день активного наращивания квалификации.