Переносим свидания на другой день — любовный гороскоп на 18 июля

Это не лучшее время для каких-либо романтических мероприятий.
Сегодня влюбленные Овны легко становятся игрушкой страстей и рискуют в азарте перейти черту, отделяющую игру от ссоры. Возможен гнев, если всплеск любовного влечения натолкнулся на препятствие. Это не лучшее время для новых знакомств и для развития отношений с прицелом на долгое стабильное будущее.
Тельцы сегодня вынуждены ориентироваться на чувства и привычки партнера, легко могут заразиться его текущим эмоциональным настроем или передать ему свою нервозность. День добавляет поводов для неожиданного взрыва страстей или предсказуемого обострения разногласий. Важно вовремя идти на диалог.
В эти сутки любовь не станет для Близнецов панацеей от всех бед. Даже если они пребывают в светлой фазе своего романа и их чувства взаимны, атмосфера дня способна навеять им не самые радужные чувства. Не в их пользу могут оказаться эмпатия и способность к сопереживанию. Не лучший день для свидания.
Сегодня романтика чувств для Раков не под запретом, но роковые обстоятельства вынуждают их контролировать поток эмоций или втискиваться в прокрустово ложе стандартов, готовя пассии сюрприз. Зато они будут неплохими психологами и легко смогут затронуть в личном разговоре деликатную сложную тему.
Сегодня Львам лучше не строить излишне смелых планов в любви. Многие Львы окажутся скрытными, сентиментальными и сверх-осторожными, растеряются в неожиданный момент. Их будет легко морально разоружить и задеть за живое. Свободным Львам звезды не советуют откровенничать с малознакомыми партнерами.
Сегодня звезды советуют влюбленным Девам прислушиваться к своей интуиции и не бояться быть иногда суеверными - например, откладывать романтические планы при виде препятствий, из-за плохих знаков и предчувствий. Это не лучший день для свидания, особенно, в форме совместной прогулки или поездки.
Сегодня Весы легко поддаются негативным мыслям и могут спроецировать свой настрой на партнера, в любом его поступке видя изъян. В постоянном спутнике они не склонны открывать новые положительные черты, зато могут припомнить давний проступок. Возможны сложности в интимной или материальной сфере.
Сегодня любовные порывы Скорпионов часто разбиваются о препятствия. При этом многие их мечты вовсе не являются несбыточными в принципе, скорее, для них еще не пришло время. Самое мудрое решение - дать вызреть своим желаниям и встречным эмоциям партнера, а неудачи использовать для усвоения уроков.
Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам отказаться от насыщенной личной жизни в ее внешних формах и поддерживать общение с любимым человеком в приватном дистанционном формате. Свободным Стрельцам лучше воздержаться от новых романтических авантюр (или вовремя остановиться в уже начатом приключении).
Сегодня влюбленные Козероги легко впадают в пессимизм. Одинокие Козероги могут неоправданно мрачно смотреть в будущее. Если в отношениях что-то не ладится или любовь задерживается в пути, звезды советуют не зацикливаться на огорчительных мыслях, чтобы не запрограммировать себя на плохой сценарий.
Сегодня настроения влюбленных Водолеев не слишком постоянны. Сейчас они - само спокойствие, а через минуту могут занервничать и радикально изменить планы. Им легко потерять спасительный самоконтроль под влиянием партнера или обстановки. Это не лучшее время для свиданий и любовного соперничества.
Сегодня Рыбы - тонкие психологи и порой обладают талантом ясновидения. Они легко выступят в роли исповедников, утешителей или прорицателей для своих ошеломленных партнеров и поклонников. Типичным представителям знака эта роль будет лучше удаваться в переписке на расстоянии, чем в близком контакте.
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