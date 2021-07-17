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Переносим свидания на другой день — любовный гороскоп на 18 июля

17 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Это не лучшее время для каких-либо романтических мероприятий.

Переносим свидания на другой день — любовный гороскоп на 18 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня влюбленные Овны легко становятся игрушкой страстей и рискуют в азарте перейти черту, отделяющую игру от ссоры. Возможен гнев, если всплеск любовного влечения натолкнулся на препятствие. Это не лучшее время для новых знакомств и для развития отношений с прицелом на долгое стабильное будущее.

Телец

Тельцы сегодня вынуждены ориентироваться на чувства и привычки партнера, легко могут заразиться его текущим эмоциональным настроем или передать ему свою нервозность. День добавляет поводов для неожиданного взрыва страстей или предсказуемого обострения разногласий. Важно вовремя идти на диалог.

Близнецы

В эти сутки любовь не станет для Близнецов панацеей от всех бед. Даже если они пребывают в светлой фазе своего романа и их чувства взаимны, атмосфера дня способна навеять им не самые радужные чувства. Не в их пользу могут оказаться эмпатия и способность к сопереживанию. Не лучший день для свидания.

Рак

Сегодня романтика чувств для Раков не под запретом, но роковые обстоятельства вынуждают их контролировать поток эмоций или втискиваться в прокрустово ложе стандартов, готовя пассии сюрприз. Зато они будут неплохими психологами и легко смогут затронуть в личном разговоре деликатную сложную тему.

Лев

Сегодня Львам лучше не строить излишне смелых планов в любви. Многие Львы окажутся скрытными, сентиментальными и сверх-осторожными, растеряются в неожиданный момент. Их будет легко морально разоружить и задеть за живое. Свободным Львам звезды не советуют откровенничать с малознакомыми партнерами.

Дева

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам прислушиваться к своей интуиции и не бояться быть иногда суеверными - например, откладывать романтические планы при виде препятствий, из-за плохих знаков и предчувствий. Это не лучший день для свидания, особенно, в форме совместной прогулки или поездки.

Весы

Сегодня Весы легко поддаются негативным мыслям и могут спроецировать свой настрой на партнера, в любом его поступке видя изъян. В постоянном спутнике они не склонны открывать новые положительные черты, зато могут припомнить давний проступок. Возможны сложности в интимной или материальной сфере.

Скорпион

Сегодня любовные порывы Скорпионов часто разбиваются о препятствия. При этом многие их мечты вовсе не являются несбыточными в принципе, скорее, для них еще не пришло время. Самое мудрое решение - дать вызреть своим желаниям и встречным эмоциям партнера, а неудачи использовать для усвоения уроков.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам отказаться от насыщенной личной жизни в ее внешних формах и поддерживать общение с любимым человеком в приватном дистанционном формате. Свободным Стрельцам лучше воздержаться от новых романтических авантюр (или вовремя остановиться в уже начатом приключении).

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги легко впадают в пессимизм. Одинокие Козероги могут неоправданно мрачно смотреть в будущее. Если в отношениях что-то не ладится или любовь задерживается в пути, звезды советуют не зацикливаться на огорчительных мыслях, чтобы не запрограммировать себя на плохой сценарий.

Водолей

Сегодня настроения влюбленных Водолеев не слишком постоянны. Сейчас они - само спокойствие, а через минуту могут занервничать и радикально изменить планы. Им легко потерять спасительный самоконтроль под влиянием партнера или обстановки. Это не лучшее время для свиданий и любовного соперничества.

Рыбы

Сегодня Рыбы - тонкие психологи и порой обладают талантом ясновидения. Они легко выступят в роли исповедников, утешителей или прорицателей для своих ошеломленных партнеров и поклонников. Типичным представителям знака эта роль будет лучше удаваться в переписке на расстоянии, чем в близком контакте.

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