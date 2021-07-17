Инициатива наказуема — гороскоп на 18 июля

8-9 лунные сутки. Сегодня важно считаться с ограничениями, в том числе, финансовыми.

Не стоит без нужды проявлять инициативу: она может принять характер рискованной авантюры. Нежелательны покупки и вложения. Психологический фон дня полон крайностей. Наряду с охлаждением чувств и подавлением желаний, возможны внезапные вспышки упрямства, нервозности и агрессии. Аспект Луны и Меркурия советует в качестве волшебного «антикризисного средства» приватный разговор или уединенное раздумье. Лучше применить его еще до наступления вечера: если момент упущен, события могут начать развиваться по своему роковому сценарию.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам аккуратнее обращаться с общими ресурсами, избегать налоговых и кредитных задолженностей, распыления средств на игры, развлечения и авантюры. День подстегивает азарт, сексуальность и жажду острых ощущений, повышает риски, может спровоцировать гнев из-за запретов и препятствий. Смягчить кризис поможет приватный разговор. Семейные дела важно обсудить с близкими людьми.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не диктовать условия, а подстроиться под заданные рамки. Важно считаться с настроем партнеров, клиентов, коллег, близких людей (оно может быть мрачным и холодным - или, наоборот, агрессивным). Опасны нервозность, нарочитая демонстрация независимости и непредсказуемая реакция на чужое поведение. Выпустить эмоциональный пар и найти общий язык помогут своевременные переговоры.

Близнецы

Близнецам день может принести недомогания, хлопоты, неприятный сюрприз или напоминание о прошлом. Вероятно, придется отменить отдых или сократить программу развлечений. Звезды советуют рассматривать такое положение дел как шанс лишний раз поработать над недостатками и вырвать с корнем еще один сорняк в саду своей жизни. Именно этой цели будут помогать временные ограничения и стесненные условия.

Рак

Ракам этот день дарит критичный взгляд на любовь, свободный бизнес и рекламу, на воспитание детей и монетизацию талантов. Развивать идеи, выражать чувства, искать заработок, готовить подарок придется в заданных рамках. Могут досаждать ограничения на отдыхе, налоговые лимиты, творческие шаблоны. Это неплохой день для личных бесед, размышлений и шлифовки их итога (например, редактирования текста).

Лев

Сегодня Львы уязвимы и чувствительны, нуждаются в понимающем собеседнике, могут интуитивно стремиться к одиночеству или искать повод «отвести душу» в доверительном разговоре. Это подходящее время для пребывания на природе, в тайном убежище, в санатории. Тишине и покою в собственном доме многое может мешать, от скуки, контроля или запретов до неприятных сюрпризов и мощных раздражающих триггеров.

Дева

Сегодня Дев ждет определенный формат общения, размышлений и перемещений. Полной откровенности может мешать цензура или недопонимание с окружением. Возможны вынужденные поездки, отмены и задержки в пути. День усиливает скепсис, критичность и проницательность. Хорошо заниматься исследованиями, отсеивать лишние данные и контакты. Предпочтительнее разговоры в узком кругу или дистанционная переписка.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам быть экономнее в расходовании всех ресурсов: личных, семейных, служебных. Насущные материальные темы предпочтительнее лишь обсудить, не переходя от слов к действию. Нежелателен шоппинг: возможен изъян в покупке, отказ, дефицит нужного. Лучше не приобретать новинку, а пускать в ход резерв. Не стоит открывать счет, распоряжаться наследством, делать вложения в будущее.

Скорпион

День укажет Скорпионам грань дозволенного: часть их желаний нереализуема, часть пока преждевременна. Возможно временное ущемление в правах в семье, профессии или сообществе. Многие Скорпионы столкнутся с барьером, пытаясь развить творческую идею или свободно выразить чувства. К счастью, останется возможность объясниться с окружением или выговориться где-то на стороне. Возможны известия издалека.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше выбрать частную жизнь или уединенный образ жизни, отказаться от лишних приключений. При этом важно соблюдать «эмоциональную гигиену»: слушать хорошую музыку, избегать темных опасных мест, вредных привычек, дурных воспоминаний, общения с недоброжелателями и атмосферы, навевающей мрачные мысли. Также, звезды рекомендуют беречь свое физическое здоровье и следить за питанием.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с препятствием или разочарованием. Не исключено, что причина их недовольства или уныния будет иметь материальную подоплеку - например, им не хватит средств для осуществления заманчивого плана. Некоторые Козероги столкнутся с нехваткой нужного им «человеческого ресурса». Важно не обрывать из-за этого связь с настоящими друзьями (или с теми, кто готов ими стать).

Водолей

Сегодня Водолеям лучше избегать важных решений: велик риск повторения стратегической ошибки. Лучше прекратить неравную борьбу. Что касается эмоционального фона, в этот день вредны уныние и мрачность, но еще опаснее ложный оптимизм и легкомыслие. Важно реалистично увидеть ситуацию, принять временные ограничения, бороться со страхом, агрессией и нервозностью, практиковать терпение и воздержание.

Рыбы

Обстоятельства дня способны убавить оптимизм Рыб, но лишить их надежды и веры они все же не смогут. Многих Рыб будет поддерживать тайная убежденность в своей правоте, выкованная в прежних испытаниях. У некоторых Рыб найдутся и другие источники поддержки - например, старые друзья. В эти сутки хорошо обновлять контакты с близкими по духу людьми, в том числе, проживающими в других городах и странах.