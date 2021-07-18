Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 19 июля

Сегодня стоит было активнее и проявлять себе — вы можете впечатлить начальство.

Овен

Овны в этот день могут почувствовать, что как бы само собой улучшается их финансовое положение. Возможно, вы получите предложение по дополнительной подработке, и это будет стабильный источник доходов, благодаря которому вы сможете решить наиболее острые финансовые вопросы. Кто-то может вернуть долг или на вашу карту может поступить денежный перевод.

Телец

Тельцам сегодня необходимо прикладывать усилия для укрепления деловых партнерских отношений. При этом важно отдавать предпочтение партнерам, которые старше и опытнее вас самих. Если вы с таким человеком подпишите соглашение о сотрудничестве, то оно будет всерьез и надолго, давая вам стабильный источник доходов. Успешно идет переговорный процесс.

Близнецы

Благодаря четко спланированному рабочему времени и методичной работе по реализации планов Близнецы смогут значительно укрепить свои позиции в трудовом коллективе. Строгая организованность и дисциплина, а также взаимодействие между начальством и подчиненными – вот залог вашего успеха. При этом вы сможете повысить уровень профессионального мастерства, особенно касающегося вопросов совершенствования в использовании техники и инструментов.

Рак

В любой рутинной работы есть элементы творчества. И Раки смогут отыскать возможность применить творческий подход к работе сегодня. Действуя осторожно и осмотрительно, вы можете совсем незначительно поменять что-либо в своей работе, и это высвободит вам много времени для продуктивной работы. Прекрасное время для внедрения изобретений и рационализаторских предложений.

Лев

Это благоприятный день для Львов, работающих в сфере недвижимости. Вы можете использовать это время для начала строительных работ, закладки первого камня в фундамент под будущее строение. Также это удачное время для завершения строительства и сдачи объектов «под ключ» заказчику. Офисные служащие имеют неплохие шансы для улучшения условий труда на рабочем месте.

Дева

Девам в этот день необходимо проанализировать имеющиеся у вас деловые контакты на предмет пригодности для дальнейшего сотрудничества. Возможно, настало время расстаться с теми людьми, которые отнимают много вашего времени, ничего не давая взамен. Стабильность и надежность в деловых отношениях гораздо важнее их общего количества. Хороший день для роста доходов в торговле.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на накоплении финансовых ресурсов. Если вы именно сегодня начнете регулярно откладывать небольшую сумму денег со своих доходов, то вскоре эта сумма вырастет настолько, что позволит вам чувствовать себя в относительной финансовой безопасности. Поэтому в этот день хорошо выстраивать финансовую стратегию.

Скорпион

Скорпионам требуется неспешное поступательное движение вперед, для реализации на практике своих инициатив. Главное здесь – начать делать что-то реально новое, прилагая к этому усилия. Тогда вам не придется долго ждать поддержки со стороны единомышленников. Также это хороший день для принятия участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется не демонстрировать на публике свои намерения и действовать более тонко и дипломатично. Чем меньше окружающих людей будут знать о ваших намерениях, тем меньше помех вы встретите на своем пути. Можете рассчитывать на протекцию влиятельного человека, занимающего высокую должность в администрации вашего предприятия или госучреждения.

Козерог

Козерогам рекомендуется прислушиваться к своей интуиции и сконцентрироваться на развитии деловых связей. Вам могут оказать реальную поддержку единомышленники и деловые партнеры. Также это хорошее время для стратегического планирования на долгий срок – сейчас вы в состоянии увидеть долгосрочные тенденции. Используйте этот день для обмена мнениями с целью повышения квалификации.

Водолей

Водолеев сегодня может ждать предложение о повышении в должности в том случае, если вы работаете в крупной коммерческой структуре или госучреждении. Это хорошее время для руководителей администраторов – принимаемые вами управленческие решения будут взвешенными и эффективными. Немаловажным фактором для успеха может стать поступление ценной информации о реальном положении дел.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся добиться углубления своих профессиональных знаний. Ваши интеллектуальные способности повышаются за счет умения концентрировать внимание на изучаемом предмете и методичности мыслительного процесса. Поэтому вы сможете быстро усваивать новые знания и понимать суть событий. Укрепляются ваши деловые связи с партнерами из других стран и регионов.