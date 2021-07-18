Эмоции выбирают из колеи — гороскоп на 19 июля

9-10 лунные сутки. Сегодня многое совершается под влиянием эмоций.

Одно и то же событие может создать житейские проблемы, спровоцировать стресс и дать духовный опыт. Хорошие грани дня - базовая эмоциональная гармония, сильная интуиция, возможность чувствовать «тонкий» срез событий, невидимая поддержка от семьи и рода. Источники проблем: азарт, страстность, взрывная импульсивность, расточительность, авантюризм, любовный, деловой или творческий кризис, жажда драмы, реванша и острых ощущений. Возрастают риски в спорте и бизнесе. Опасно сочетание сексуальности и агрессивности. Не стоит подогревать азарт алкоголем.

Овен

Для Овнов это день сильных эмоций, крутых виражей или рискованных игр. «Движком» может стать страсть, ревность, авантюризм, деловой или спортивный азарт. Возможен кризис в любви, бизнесе или творчестве. Повод для переживаний может дать судьба партнерского бюджета или семейного актива, налог на подарок, выигрыш или наследство. Не исключается ущерб, эмоциональный срыв, расплата за развлечения.

Телец

Сегодня Тельцам важно уметь отразить удар, не отвечая на него зеркально: часть праведного гнева вернется к ним обратно, в виде стресса или иного отката. Вдвойне чревато воевать с близкими, любимыми или нужными людьми, иногда их лучше понять и простить. Нежелательно устраивать «показательные репрессии» дома, например, сурово наказывать детей и питомцев. Стоит учесть возможную чужую злопамятность.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит заранее настроиться на сложное или неприятное дело: ремонт, лечение, выплату долга, исправление запущенного недостатка. Возможно, придется поработать за других или кому-то помочь. Полезно подстраховаться и создать резерв на случай кризиса. Полученный опыт и выстраданный результат не пропадут зря: есть надежда на будущее поощрение, материальную или моральную компенсацию.

Рак

Для Раков это день интенсивных эмоций на грани стресса. Возможны деловые, любовные и творческие риски, переживания за детей, приключения на отдыхе, экзотичные покупки и дары. В большинстве инициатив (в том числе опасных и вынужденных) звезды дают вам благоприятный прогноз - но предупреждают о вероятности сопутствующих рисков и обязательной цене исполнения желаний, моментальной или отсроченной.

Лев

Для Львов этот день может стать тупиковым или рубежным (особенно, если они рождены в середине августа). Острая реакция на события способна лишить их равновесия и толкнуть на рискованный шаг, а семейный, личный или деловой кризис довести до стресса. Опасны инициативы на волне ревности, страха, обиды, мести, конкурентной борьбы. Лучше действовать лишь по необходимости - например, защищая свой дом.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам отправляться в путь без подстраховки: даже если он знаком, опыт и чутье спасут не всегда, вояж может сопровождаться непредвиденными приключениями или скрытыми расходами. Они возможны в командировке, на увеселительных и романтических прогулках, в поездках с детьми. В личных, деловых, родственных и творческих отношениях будут кипеть осложняющие дело тайные страсти.

Весы

Сегодня Весам стоит отказаться от необязательных приобретений, вложений и сделок, а в экстренных случаях быть внимательнее, избегая рисков и авантюр. Не стоит занимать деньги, покупать подарки, приступать к управлению совместными активами. Высока вероятность критичных ошибок и материального ущерба. Неудачные шаги этого дня отразятся на будущем - например, на финансировании нужного вам проекта.

Скорпион

День станет для Скорпионов спокойным или успешным (нужное подчеркнуть), если они поведут себя мудро: скрытно, осторожно, дальновидно, выдержанно. Пригодятся «тонкие» способности: интуиция, память, воображение, эмпатия, сенситивность, проницательность. Импульсивные Скорпионы в эти сутки подвержены взрывам эмоций и ходят по краю пропасти, рискуя поссориться с нужными людьми или усложнить себе путь.

Стрелец

День помогает Стрельцам учиться скрытности, беречь материальные и душевные ресурсы, жить насыщенной внутренней жизнью. Действуя таким образом, они легко найдут укрытие или духовную опору, сохранят тайну, закроют проблему прошлого или решат семейный вопрос. Темпераментным Стрельцам сегодня желательно управлять своими тайными страстями и «спортивным азартом», во избежание сомнительных авантюр.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам поддаваться бушующим вокруг страстям и сразу принимать их на свой счет: возможно, они их не касаются. Реальные проблемы и переживания о будущем возможны у азартных Козерогов, склонных к игре, риску и авантюре, а также у Козерогов, уже проходящих кризис: им стоит быть начеку. Повод для волнений вероятен у Козерогов, переживающих за детей или творческий проект.

Водолей

Водолеям вплоть до ночи стоит сохранять выдержку, избегать импульсивных порывов и лишних соблазнов. Сегодня легко усложнить приятные отношения и ухудшить напряженные, создать себе дополнительные препятствия на пути к цели. Утратить равновесие проще на фоне сильных переживаний, поэтому звезды советуют контролировать свой эмоциональный фон и не позволять чему бы то ни было задеть себя «за живое».

Рыбы

Сегодня Рыбам важно не изменить своим путеводным принципам, начав играть в чужие игры. В этот день им лучше брать препятствия на пути к своему главному идеалу, а не распылять силы и ресурсы на случайные приключения. В любом случае, включая острый и экстренный, им желательно вначале прислушаться к своему чутью. Взвесив все факты, в итоге им выгоднее поступить в соответствии со своими убеждениями.