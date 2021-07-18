Сердце укажет верный путь — любовный гороскоп на 19 июля

Сегодня очень важно верить в свои чувства и доверять интуиции.

Овен

Сегодня влюбленные Овны играют с огнем - и хотя шансы на выигрыш велики, им не стоит забывать о риске быть опаленным языками пламени. Многие Овны в этот день рассматривают любовные страсти как источник адреналина и готовы на все, лишь бы произвести на предмет своих желаний неизгладимое впечатление.

Телец

Сегодня роман Тельца в точке кризиса. Вероятно, инициатором опасной игры или зачинщиком ссоры станет партнер, а Телец будет метаться между ролями боевого друга (подруги), домашнего психолога и мстителя за нанесенные обиды. Помните, что симметричный ответ на чужой выпад - не всегда самый мудрый.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит любой ценой стремиться к романтической встрече: она пройдет не в тех условиях, на которые они рассчитывали. Могут некстати всплыть неприятные нюансы из прошлого. Не исключены ссоры по пустякам. Но это не самый плохой день, если вы готовы вместе преодолевать проблемы.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут оказаться в критичной ситуации, но у них определенно есть шанс на успех. Робкие и мнительные Раки способны отступить перед препятствием, но более смелые представители знака не намерены перед ним пасовать: цель, к которой они стремятся, стоит принесенных ради нее жертв.

Лев

Этот день влюбленным Львам наверняка запомнится. Он способен принести им яркие переживания, острые волнения, а иногда и страдания. Велика вероятность дойти до «точки кипения» под влиянием внешних событий или собственных страстей. Свободным Львам стоит исключить новые инициативы и первые свидания.

Дева

В этот день влюбленным Девам не всегда очевидна «скрытая сторона медали», но именно она может стать для них сюрпризом. Партнеры Дев могут не подозревать о силе их чувств - или, наоборот, Девы будут удивлены тайной силой страстей своей половинки. В случае проблем выручит старый знакомый сценарий.

Весы

Ситуации этого дня для Весов мистичны и коварны, часто ставят их в неловкое положение и высвечивают скрытые больные места даже в идеальных отношениях. Возможно искушение ревностью. Общее хобби может стать полем раздора, а не сближения. Не лучший день для любовного сюрприза, выбора личного подарка.

Скорпион

Сегодня редкий Скорпион способен скрыть свои пламенные чувства и удержаться от впечатляющего эффектного жеста. Представителям этого знака стоит помнить, что импульсивность и театральность хороши лишь в разумных дозах. Если вы хотите добавить в отношения «огонька», будьте осторожны, не переборщите.

Стрелец

Сегодня страсти способны раздирать Стрельцов изнутри, лишая покоя и толкая на авантюры. Звезды намекают, что это не самый удачный день для любовной инициативы: останется неприятный осадок или огорчит побочный эффект. Лучше стремиться к духовной гармонии и тонкому взаимодействию на грани телепатии.

Козерог

Сегодня Козероги стабильны и успешны в делах сердечных, пока не поддаются внешним провокациям, не играют в чужие игры и не становятся заложниками не свойственных им разрушительных страстей. С некоторой тревогой будут смотреть в будущее Козероги, встретившие роковую любовь и пошедшие в ней на риск.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше отложить любовную инициативу и не реагировать на провокации. Если вам брошен вызов, не спешите «поднимать перчатку». Не лучшее решение - добавлять в отношения тему драмы, ревности или конкуренции: скорее всего, на подобный накал страстей ваша психика сейчас не рассчитана.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит отыгрывать в своей личной жизни чужие сценарии: у них попросту нет в этом необходимости. Сердце указывает им верный путь и у них нет нужды в дополнительных ухищрениях. Но им не помешает оживить свой стиль, внеся в него элемент любовной игры: без него страсть может зачахнуть.