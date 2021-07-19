Сжигаем мосты — любовный гороскоп на 20 июля

Если вы давно думали расстаться, то пришло самое подходящее время.

Овен

Сегодня влюбленные Овны вновь способны к самоконтролю. Они перестают быть заложниками страстей - или осторожнее ищут приключений, памятуя о возможных последствиях. Овнам-романтикам звезды советуют поторопиться с задуманной красивой инициативой, так как условия для нее вскоре могут исчезнуть.

Телец

Этот день поможет влюбленным Тельцам сместить акценты и увидеть ситуацию в ином ракурсе. Несмотря на силу переживаний, многим Тельцам удастся сбавить пафос и взглянуть на дело с долей спасительного юмора. Взбодрившись, они получат шанс что-то предпринять, пока буря эмоций не вышла из-под контроля.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не перехватывать инициативу у партнера, но и отвергать предложение о встрече не стоит. Звезды советуют всячески поддерживать в отношениях дух романтики, гармонии и ясности: не исключено, что вскоре его станет меньше, в отношения чаще начнут проникать иллюзии или проза жизни.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам стать более гибкими и действовать по ситуации. Пытаться подстроить внешние реалии под свои личные планы - задача практически невыполнимая, зато в текущем потоке событий вам может подвернуться удобный случай для недолгой, но яркой романтической встречи.

Лев

Сегодня в общении Львов с представителями противоположного пола появится больше гармонии и ситуация станет более предсказуемой. Львам, пережившим острый любовный кризис, протянут руку помощи друзья или невидимые силы, им удастся вернуть себе равновесие или задействовать свой дополнительный шанс.

Дева

Сегодня у влюбленных Дев есть дополнительная опора. Именно она поможет им не утонуть в ненужных воспоминаниях или не заблудиться в преждевременных мечтах. Также, она поможет им сдержать свои тайные чувства и повременить с любовной инициативой, для которой еще не сложились удачные обстоятельства.

Весы

Сегодня в любовных делах Весов маловероятен прогресс, зато есть надежда на ясность и предсказуемость. Если ваша половинка что-то обещала, то непременно выполнит обязательство (даже если на словах примется вас дразнить и испытывать ваше терпение). С вашей стороны ожидается встречная порядочность.

Скорпион

В этот день влюбленным Скорпионам важно не поддаваться приятной иллюзии полной свободы. Выбор стратегии будет возможен лишь в определенных пределах и лучше, чтобы ваши любовные маневры не были навязчивыми. Если роман идет к концу, не стоит злоупотреблять эффектными прощальными жестами напоказ.

Стрелец

В этот день звезды советуют Стрельцам не увлекаться любовной инициативой и действовать в делах сердечных по хорошо знакомым шаблонам. Такое поведение поможет им извлечь пользу из благоприятных сторон ситуации, а также убережет их от рискованных, ошибочных, запоздалых или преждевременных действий.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам лучше не форсировать события, а оценивать сложившуюся ситуацию и подводить итоги. Романтичные устремления и порывы стоит держать под контролем. Новые шаги в любви пока неуместны: оставаясь в рамках чуждых вам шаблонов, вы вряд ли получите желаемый результат.

Водолей

Сегодня Водолеям не чужда любовная романтика, но они станут рациональнее и сдержаннее. Многие Водолеи решат вернуть в отношения безопасную дистанцию. Открывшись любимому человеку и сверкнув своим скрытым темпераментом, они способны вновь спрятаться за броней хладнокровия, юмора или цинизма.

Рыбы

Сегодня звезды предостерегают Рыб от излишнего авантюризма в любви. Если вам на ум приходит остроумная идея или сценарий, стоит для начала спросить себя, зачем вы хотите пустить их в ход. Доля расчета убережет вас от ненужных маневров, которые могут не дать эффекта или выставить вас в ложном свете.