Ищем выход из тупика — гороскоп на 20 июля

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Стрельца одобряет дух романтики, творческий пыл, находчивость и чувство юмора, но советует сочетать их с дисциплиной, а иногда и с бюрократией.

Система, порядок и набор стандартных шаблонов помогут найти выход из тупика или решить проблему, которая казалась роковой. Это не лучший момент для стремительного продвижения вперед: уточняя планы на будущее, придется часто обращаться к прошлому. День подходит для коррекции программ и сценариев, помогает подводить промежуточные итоги, проводить реконструкции, проверки, сравнения, заново комбинировать имеющиеся варианты стратегий.

Овен

День добавит Овнам энергии, находчивости и широты обзора, а событиям вокруг - позитивной динамики. Пробуксовка, кризис, тупик сменятся тайной надеждой. Излишне эмоциональные Овны вырвутся из порочного круга навязчивых желаний и тайных зависимостей. Овны, попавшие сгоряча в неприятную переделку, найдут решение проблемы в разумном дальновидном компромиссе и смогут увереннее смотреть в будущее.

Телец

Сегодня Тельцы смогут взглянуть на драматичную ситуацию под новым углом и немного расслабиться. День позволяет сочетать серьезность с игрой, стандартные обязанности с долей импровизации - важно лишь не терять равновесия, не рисковать без нужды и не терять из виду главную цель. Слегка сместив фокус внимания, можно быстро наверстать упущенное или в последний момент найти остроумное решение задачи.

Близнецы

Сегодня Близнецы станут меньше зависеть от обстоятельств. Главное правило дня - не выходить за рамки норм, принятых в окружении, уважать чужие привычки и обычаи (особенно, в гостях и общении с иностранцами), считаться с настроением своей аудитории. Пора начать тщательнее следить за своей речью и реакциями, чтобы не притягивать к себе ложные сведения, сомнительные ситуации и ненадежных людей.

Рак

Сегодня Ракам лучше сконцентрироваться на рутине: благодаря отлаженной системе в ней будет мало сбоев, а в рамках правил найдется поле для творчества. В важных делах желательна пауза. Возможен временный энергетический спад. Не стоит забегать вперед, особенно форсировать развитие зарубежных связей. Самое время выполнить служебный долг, помочь друзьям, позаботиться о питомцах, проверить здоровье.

Лев

Для Львов атмосфера этих суток целительна. Самое время устроить себе отдых, курс лечебных процедур или сеанс душевной реабилитации. Хорошо побыть на природе. При достаточном уровне энергии принесет пользу физическая разминка или погружение в старое хобби. Благотворно подействует спасительная иллюзия. Временная неопределенность будущего даст место надежде. Возможна поддержка от друзей и партнеров.

Дева

Сегодня Девам полезно навести порядок у себя дома, во временном жилище или на рабочем месте. Недисциплинированным Девам в этот день лучше последовать расписанию, инструкции или профессиональному долгу, подчиниться приказу начальника, системе, совету старшего друга, родственника или более опытного коллеги. Есть шанс найти что-то забытое или спрятанное в процессе уборки, инспекции или перестановки.

Весы

Сегодня звезды призывают Весов к умеренной активности. Новые маршруты нежелательны, но можно пойти проторенным путем и успеть воспользоваться ускользающим шансом. День позволяет получить дополнительную партнерскую поддержку, найти альтернативу в рамках уже заключенного договора, организовать равноценное замещение, подстраховку, обмен функциями, прибегнуть к помощи посредника или к защите закона.

Скорпион

Сегодня Скорпионам необходима гибкость: она поможет им подстроиться под заданную систему правил и выбрать из доступных вариантов наилучший. Могут пригодиться уже созданные наработки и связи. Нежелательны инициативы с нуля: вдохновение может оказаться непрочным или ложным, заманить в тупик. Рекомендуется осмотрительность при взаиморасчетах с иностранцами, покупках за рубежом и конвертации валют.

Стрелец

Сегодня Стрельцам несложно оставаться в норме даже при неважном настроении и самочувствии. Их выручит привычка к организованности или обстановка, призывающая к порядку. При этом дисциплина не будет жесткой, возможны варианты и компромиссы. Но все же не исключен временный кризис идей, упадок духа, эмоциональный спад или деловой тупик. Желательно отложить инициативы и снизить физические нагрузки.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше осваивать и применять стандартные шаблоны, а не пускать в ход собственные планы и теории. Исключение - ситуации правки и пересмотра: сравнив свой подход с чужим, вы получите полезный материал для размышлений и сможете эффективнее встроить свои прежние принципы в новую реальность. День помогает систематизировать знания, навести порядок в доме, бюджете или наследии прошлого.

Водолей

Сегодня Водолеи станут более организованными, смогут удержаться в рамках заданных правил или в границах, которые сами себе обозначили. Если накануне им пришлось понервничать и выйти из зоны комфорта, этот день поможет им вернуть душевное равновесие. Многих Водолеев поддержит система, созданная в прошлом. Их опорой может стать верность профессиональному долгу, своим прежним привычкам или идеалам.

Рыбы

Сегодня Рыбам нужна подстраховка, в виде надежной системы или верного друга. Если на повестке дня карьера, незаменимой поддержкой станет профессиональный опыт или членство в профильном сообществе. В этот день хорошо пересматривать и корректировать планы, комбинируя уже знакомые варианты. Не стоит отвергать текущую должность: возможно, будет достаточно подправить договор или список обязанностей.