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Держим слово — финансовый гороскоп на 20 июля

19 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит выполнять обещание, данные руководителям или коллегам.

Держим слово — финансовый гороскоп на 20 июля
Фото: depositphotos

Овен

Овны сегодня могут добиться весьма значительных успехов в бизнесе, так или иначе связанном с недвижимостью. Можно начинать строительство, сдавать готовые объекты. Успешно проходят сделки с куплей-продажей и арендой недвижимости. Офисные служащие могут получить в свое распоряжение новую более производительную технику и улучшить условия труда на рабочем месте.

Телец

Удачно складываются деловые контакты у Тельцов, связанных с торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Отдавайте предпочтение деловым связям с молодыми и энергичными партнерами. Обстоятельства могут потребовать от вас быстрого принятия решений, касающихся заключения сделок. Также это благоприятное время для расширения и укрепления деловых связей.

Близнецы

Близнецам сейчас рекомендуется сконцентрироваться на максимальной финансовой отдаче от своей деятельности. Не следует экономить силы – выкладывайтесь в работе по максимуму, поскольку энергии будет вполне достаточно. Это хорошее время для тех, кто работает в основном физически. Удачное время для решения материальных вопросов и принятия финансовых решений.

Рак

Ракам звезды советуют начинать новые проекты и проявлять личную инициативу. Сейчас исключительно удачный момент для того, чтобы ваши личные инициативы в начинаниях прошли к успеху. Вы будете обеспечены должной поддержкой, и у вас будет достаточный потенциал для того, чтобы повести за собой единомышленников. День благоприятствует индивидуальным предпринимателям.

Лев

Львам рекомендуется сосредоточиться на делах, не требующих широкой огласки. Можете рассчитывать на тайную поддержку влиятельного покровителя. Успешно развивается туристический и гостиничный бизнес – Львам, работающим в этих сферах, удастся повысить доходы. Также это благоприятное время для дополнительной подработки, в том числе при выполнении частных заказов.

Дева

Девам сегодня рекомендуется действовать на опережение. Обостряется ваша интуиция, и вы сможете предвидеть ход некоторых важных событий. Именно поэтому сейчас прекрасное время для составления среднесрочных прогнозов и написания бизнес-плана. Вы также сможете собрать вокруг себя единомышленников и заручиться их поддержкой. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях.

Весы

Весам в этот день рекомендуется действовать смело и наступательно. Настало время взять максимум от той ситуации, которая складывается вокруг вас. Возможно карьерное продвижение. Вам удастся добиться прогресса в вопросах, связанных с властью и влиянием. В первую очередь это может быть актуально для бизнесменов и чиновников в госструктурах.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется максимум внимания и времени уделить вопросам учебы, повышения уровня профессиональных знаний. Вы очень быстро, буквально на лету, сможете схватывать суть любого, даже достаточно сложного учебного материала. Успешно проходят командировки по обмену опытом. Хорошо проявят себя работники на вахте.

Стрелец

Стрельцы смогут преуспеть в финансовых операциях, а если вы специализируетесь на деловом партнерстве, то возрастут шансы на прибыль от партнерских программ. Также в этот день может встать вопрос разного рода долгов и кредитов. Успешно поработают банковские служащие и работники в страховых агентствах.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется активнее включаться в деловое партнерское сотрудничество. Старайтесь учитывать интересы партнеров – это положительно отразится и на ваших личных делах. Переговоры лучше проводить в динамичном стиле – это позволит не терять времени на поиск компромиссных решений. Успешно пойдут дела в сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов.

Водолей

Энергичные и методичные усилия Водолеев, работающих при строгом соблюдении дисциплины – вот ключевые условия успеха в делах в этот день. Развивайте конструктивный диалог с коллегами, старайтесь выполнять все взятые на себя обязательства. Если с кем-то из коллег у вас были напряженные отношения, то самое время предпринять шаги к примирению.

Рыбы

Рыбам удастся в этот день продемонстрировать свои таланты и способности на публике. Вы можете добиться призовых мест в конкурсах и кастингах. Можно браться за совершенно новые для себя дела – творческий подход и смекалка позволят вам быстро прийти к правильным ответам. Успешно поработают те, кто трудится по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать.

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