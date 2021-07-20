Смело говорим о чувствах — любовный гороскоп на 21 июля

Не стоит сегодня прятать свои эмоции и чувства. Говорите о них открыто.

Овен

В этот день влюбленные Овны в легком замешательстве. В самом вдохновляющем и ярком романе с пламенными взаимными чувствами возможна заминка. Многие Овны обнаружат, что догоняют в любви «уходящий поезд» и пытаются удержать нужный им ритм игры вопреки меняющимся настроениям или обстоятельствам.

Телец

Влюбленным Тельцам сегодня лучше внутренне расслабиться и довериться судьбе: она работает над улучшением их перспектив и уже готовит им приятный сюрприз. Не стоит с боем и переживаниями отвоевывать то, что может завтра само упасть в руки. Неопределенность ситуации окажется скорее благом, чем злом.

Близнецы

Влюбленным Близнецам пора включать забытые фильтры восприятия событий и настраивать свой личный «детектор лжи». Обстоятельства вновь толкают их в область надежд и мечтаний, которые могут не только украсить, но и осложнить развитие отношений (особенно, если хочется полной прозрачности и ясности).

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам отложить личную встречу: свидание может не состояться или пройти в неподобающей суете. Не исключено, что даже говорить или обмениваться посланиями с любимым человеком многим Ракам придется на бегу, между деловыми переговорами, визитом к врачу и прогулкой с питомцем.

Лев

Этот день окажется удачнее для Львов, уже состоящих в гармоничном союзе. Идеальные поводы для встречи - общая мечта, активное хобби. Если вы свободны от уз сердечной привязанности или ваш любовный корабль только что потерпел крушение, сегодня вам лучше взять в своей личной жизни техническую паузу.

Дева

Девы переживают в своих любовных делах переходный период и сейчас в их интересах заново пересмотреть ситуацию. Звезды советуют представителям этого знака поставить на паузу новые романтические инициативы, не спешить открыто демонстрировать чувства и впечатлять любимого человека своими талантами.

Весы

Влюбленных Весов день застанет на эмоциональном распутье, не исключено, что они проведут его в тайных сомнениях. Повод может дать завершение романа или накопленная масса впечатлений от последних событий, но возможны и другие причины - например, предстоящая разлука или скрытое личное обстоятельство.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам активность сегодня нужна лишь в одном случае: когда нет выхода. Обещанное и начатое лучше довести до конца, даже если меняются планы: невыполненная заявка не в вашу пользу. Любовные чувства в данные сутки перетерпевают метаморфозу и лучше не вмешиваться в этот тонкий процесс.

Стрелец

Сегодня стрела, выпущенная из лука влюбленного Стрельца, не всегда достигает желанной цели. Многие Стрельцы предпочтут оставаться на приятной для себя эмоциональной волне и витать в своих мечтах - из-за чего пропустят момент тонкой перемены в настроении партнера или в общем контексте ситуации.

Козерог

В этот день Козероги могут позволить себе в любви нечаянный порыв. Им важно лишь не программировать себя заранее на тот или иной результат, не пытаться объяснить его с точки зрения логики и не строить на нем прогнозов: эффект сегодяшних приключений может быть непредсказуемым, случайным и временным.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям принять приглашение на личное свидание или организовать его самим, но не ждать от встречи слишком многого (например, недавних феерических эмоций). Если вы упустили момент, то вместо привычной горячей и праздничной атмосферы столкнетесь с охлаждением в свой адрес.

Рыбы

В этот день Рыбам лучше дарить блестки своего обаяния в случайном порядке, повинуясь настроению, игре или случаю. Если в их водах обитает симпатичная рыбка-партнер, она непременно заглотнет наживку. Не унывайте, если ответные знаки внимания к вам задерживаются: это всего лишь заминка, а не провал.