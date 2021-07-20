Отдаемся моменту — гороскоп на 21 июля

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце добавляет энергии и идеализма, и эти два вектора не всегда совпадают.

Звезды советуют заниматься тем, чего требует момент, и не спешить пускать стрелы в туманные дальние цели. Стоит мысленно оставить «пустую строку» в любовных ожиданиях, в планах, связанных с покупкой, выбором диеты, оплатой услуг, лечением болезни, поисками учителя или учеников: возможно, она будет заполнена завтра, а возможно, придется подождать несколько месяцев. Это подходящий день для игр, прогулок, отдельных рекламных акций. Приветствуются активные занятия спортом или общий подвижный ритм жизни.

Овен

Сегодня Овны - энергичные идеалисты, активные игроки и не хотят сидеть сложа руки, но их подводит настрой. Возможна зависимость от дома и семьи, временная пауза в любви или творчестве. Звезды рекомендуют заниматься проектами, идущими к завершению, и не браться без необходимости за новые задачи (не начинать долгое путешествие или длительный новый цикл тренировок, не включаться в незнакомые игры).

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам вести подвижный образ жизни, а также быть более гибкими психологически, не зацикливаться на своих желаниях и привычках, дать судьбе повернуть дело к лучшему. Можно позволить себе больше легкости, идеализма, фантазий о будущем. Такой настрой поможет расширить угол обзора, без потерь перенастроиться на новую удачную волну или избежать неприятностей в минуту кризиса.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно не впадать в иллюзии относительно идей, людей и обстоятельств. Сделать представителей этого знака сентиментальнее и доверчивее могут романтичные напоминания о прошлом. День подходит для сотрудничества, но лучше не ждать от него того, чего оно уже не может дать - например, недавнего эмоционального комфорта. Стоит повременить с новым контактом, покупкой, со сменой маршрута.

Рак

Сегодня Ракам придется стать энергичнее в текущих делах, проявить ловкость, гибкость и подвижность. Это день деловой и бытовой суеты, вынужденных разминок, недоразумений в контактах с иностранцами. Могут измениться условия оплаты труда и услуг, цены на медицинские, спортивные или другие нужные мелочи. Многим Ракам не дадут скучать и не позволят остаться пассивными их коллеги, дети и подопечные.

Лев

Сегодня Львов вдохновит знакомая заманчивая идея. Ее энергии им вполне хватит на рутину, но для рывка с нуля будет мало стабильного энтузиазма. Меняющаяся ситуация лишает некоторых приятных бонусов, ускользают недавние шансы. Лучше заняться завершением дел и не браться за новые задачи: может не хватить выносливости, вскоре изменится бюджет проекта, уровень комфорта, цена присмотренной покупки.

Дева

Сегодня Девам важно не распылять силы и направить энергию на полезные цели. День подходит для домашних хлопот, активного уединенного творчества, тайных тренировок, завершения приватного дела. Возможно, вам придется пожертвовать своими интересами ради детей, выполнения долга или закрытия проекта. Стоит повременить с шагом в сторону своего личного комфорта, выбором, покупкой, любовной инициативой.

Весы

Сегодня Весам стоит вести подвижный образ жизни, но избегая значимых для себя начинаний. Этот день подходит для продолжения выгодного сотрудничества, занятий спортом, участия в коллективных проектах (в том числе, творческих и развлекательных). Попутно, звезды советуют запасаться точной информацией и дополнительными яркими впечатлениями: не исключено, что в ближайшие недели вы будете этого лишены.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам воздержаться от значимых шагов в любви и финансовой сфере, а также от любого выбора, способного повлиять на их будущее (особенно, эстетического и творческого). Лучше повременить с покупками, оставить зазор в планах на отдых. Не спешите отдавать кому-либо свою дружбу или симпатию до конца испытательного срока. Активность лучше проявить в выполнении обязательств.

Стрелец

Сегодня Стрельцы достаточно энергичны, чтобы активно преследовать свой интерес в моменте. Возможны отдельные подвижки в делах, неплохие результаты в игре, спорте. Однако в некоторых отношениях усилия окажутся непродуктивными: сменится настрой нужных людей, будет не ясна перспектива, не хватит ресурсов или выносливости. Придется ставить границы своим мечтам, чтобы не гнаться за призрачной целью.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не бояться в чем-то отойти от распорядка. Вместо тщательного соблюдения правил, иногда полезно подчиниться требованию момента или повиноваться тайному импульсу. Возможно, вместо запланированной работы вам захочется прогуляться, размяться, развлечься, заглянуть в спортзал или с азартом заняться забытым домашним делом. Можно верить позитивным смутным предчувствиям.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям проявить больше активности и азарта, найти время для игр и спорта. Разминка будет особенно полезна, если вы ведете пассивный образ жизни в силу характера или соблюдаете ограничивающий режим в связи с обстоятельствами, а также, если вы в периоде невостребованности, депрессии и одиночества. Желательно отложить в этот день любые финансовые операции.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не приступать к долгосрочным системным планам, но не стоит бежать от выполнения отдельных заданий: это отличный способ приоткрыть свой креативный потенциал. В зависимости от ситуации, вы сможете впечатлить близкое окружение, работодателей, коллег или случайных компаньонов (среди которых, возможно, ваши будущие поклонники и ученики). Условие успеха - быть «в боевой форме».