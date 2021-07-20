Наши таланты оценят — финансовый гороскоп на 21 июля

Сегодня стоит активно рекламировать себя — может получить заветную должность или награду.

Овен

Овнам рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Причем, чем раньше вы приступите к делам, тем успешнее они будут завершены. Это касается практически любой сферы профессиональной деятельности. Во второй половине дня не исключены осложнения в отношениях с начальством. Руководящим работникам лучше воздержаться от принятия решений.

Телец

У Тельцов первая половина дня располагает к укреплению деловых партнерских связей. Старайтесь действовать энергично и напористо во время контактов. Успешно пойдут деловые поездки, консультации, активизируется торговый обмен. Также это благоприятное время для работы с документами. В конце дня нежелательно вести деловую переписку.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сосредоточиться на практическом решении текущих вопросов. Это благоприятное время для конкретных дел. В первой половине дня успешно пойдут дела, связанные с физическим трудом и работой с использованием техники и механизмов. В конце дня воздержитесь от финансовых рисков, не берите денег взаймы. От крупных покупок лучше воздержаться.

Рак

Ракам звезды советуют брать на себя инициативу в важных вопросах. Именно от вашей энергии и настойчивости сейчас многое зависит. Не ждите, когда к вам придут и что-либо предложат – действуйте самостоятельно. В этом смысле день благоприятствует индивидуальным предпринимателям и бизнесменам. Наиболее результативное время приходится на утренние часы.

Лев

Львам в этот воскресный рекомендуется заниматься дополнительной подработкой, частными заказами, работой на полставки или по совместительству. Если у вас есть несколько источников доходов помимо основного, то выгоднее сосредоточить внимание на них. Также вы сможете урегулировать некоторые деликатные вопросы методами тайной дипломатии. У вас может появиться влиятельный покровитель.

Дева

Девам этот день сулит удачу в установлении перспективных деловых связей. Ориентируйтесь на людей старше и опытнее вас самих. Также это хорошее время для согласованных действий вместе с единомышленниками. Возможно, вы сумеете существенно увеличить производительность труда за счет использования технических новшеств. В начале дня хорошо заниматься планированием, в конце дня – выполнять текущую работу и не браться за новые дела.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности, этот день складывается успешно. Старайтесь наиболее важные дела запланировать на начало дня. В выигрыше окажутся те, кто действует целеустремленно и не отступает от плана действий. Рекомендуется использовать методы мягкой силы в достижении поставленной цели – старайтесь убеждать оппонентов в своей правоте. В конце дня вам может что-то помешать завершить дела.

Скорпион

Скорпионам первая половина дня благоприятствует для обмена опытом и профессионального обучения. Также вы узнаете много полезного для себя из деловой переписки. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями договоренностей и срывами деловых контактов. Торговцам рекомендуется быть внимательнее при расчетах с клиентами – не дайте себя обмануть.

Стрелец

От Стрельцов сегодня требуется готовность принимать ответственные решения в условиях дефицита времени на обдумывание. Возможно, вам придется идти на определенные финансовые риски. При необходимости вы сможете получить в свое распоряжение заемные финансовые ресурсы. В начале дня вы будете удачливее в делах. На конец дня не планируйте важных начинаний.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется держать под контролем свои эмоции и воздерживаться от инициатив. Гораздо важнее ориентировать себя на развитие делового сотрудничества с партнерами и клиентами. Это может быть связано с тем, что деловые партнеры могут быть удачливее вас в делах. Старайтесь успеть завершить важные дела в середине дня – в конце дня вам могут это помешать.

Водолей

Водолеям звезды советуют отдавать предпочтение текущим делам согласно ранее составленному плану. Максимум усилий прилагайте в утренние часы – это наиболее продуктивное время. День благоприятствует для выстраивания конструктивных отношений с коллегами по трудовому коллективу. В конце дня вас могут отвлечь от дел посторонними разговорами. Не доверяйте случайной информации – она может быть ложной.

Рыбы

Рыбы сегодня могут преуспеть в конкурентных видах деятельности. Например, у вас неплохие шансы занять призовые места в конкурсах, кастингах, всевозможных соревнованиях на звание лучшего в профессии в своем регионе. Ваши таланты и способности будут востребованы. Также это хорошее время для освоения новых профессий на практике. Однако в конце дня лучше не браться за новые дела.