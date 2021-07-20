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Чего стоит бояться во второй половине июля

20 июля 2021ГороскопыСерж Кораблев

В сводке астрологической погоды вторая половина июля ожидается беспокойной и ветреной, циклонической, бескомпромиссной и событийно динамичной.

Чего стоит бояться во второй половине июля
Фото: depositphotos

Июль хорошо делится на периоды смены энергий – явно более кризисную первую декаду до новолуния 10 июля, более благоприятную по влиянию планет вторую декаду и вновь «перегретую» Марсом и Юпитером завершающую треть месяца.

Тройка важных событий месяца определяющих смену ритмов и настроений:
1.Одновременный переход Солнца и Венеры в другие знаки 22 июля
2. Энергетически сложные дни ауры полнолуния 24-25 июля
3. Возвращение Юпитера в знак Водолея в противостоянии с Марсом 28-29 июля.
Циклон или атмосферный фронт, говоря языком синоптиков – это в характере напряжённых аспектов оппозиции и квадратуры Марса к Сатурну и Урану (точные аспекты 1-4 июля). Такие опасные, воинственные аспекты бывают не так часто и всегда несут в себе узлы ранее неразрешённых противоречий, потенциал неожиданных разрушительных действий, военных провокаций, техногенных и погодных катаклизмов. Вред этих классических деструктивных аспектов может проявиться на самых разных уровнях бытия, как говорится, и в небе, и на земле. Учитывая, что с 6 по 8 июля тем же путём Марса прошла и Венера, вся первая декада июля считается периодом проблемным, когда мало что удаётся сделать без потерь, ошибок или ущерба.
Более перспективной и содержательной по влиянию планет стала неделя сразу после новолуния 10 июля. Растущая Луна вместе с союзами Меркурия с Юпитером (12 июля), Венеры с Марсом (13 июля) и Солнца с Нептуном (15-го) – были хороши для работы с интуицией и информацией, исследований, был высок потенциал новых возможностей в творческой и романтической сферах, это было хорошее время для парных контактов.
Третья декада июля за счёт нескольких «ингрессий» планет и спора Марса с Юпитером – наиболее переменчива и вариативна, что в свою очередь может принести свои дивиденды и продуктивность именно на смене позиций. Это время, когда могут резко меняться мнения и решения, появляются альтернативные варианты действий, возможность что-то откорректировать, а какие-то планы могут быть отложены или остаться нереализованными. Тяжёлые дни, когда событийная канва может нарушить Ваши планы – аура полнолуния в выходные дни 24-25, а также 29 июля. Более стабильным для практических дел и начинаний станет отрезок с 20 по 23 включительно и 28 июля (с 12:00).
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