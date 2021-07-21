Павел Глоба назвал знаки, которым жирно повезет в августе

Август будет ярким месяцем, полным событий. Правда, для одних знаков зодиака они будут положительными, а для других — нет.

Продуктивный август ждет Овнов, считает Павел Глоба. Представители знака будут сосредоточены на работе, смогут реализовать сложные идеи и справиться с любой задачей. Все это положительно скажется на их карьере, а к концу месяца даже можно ждать повышения или решения о назначении.

Тельцы могут почувствовать себя хуже в августе. На здоровье рожденных под этим знаком скажутся вредные привычки. Могут начаться проблемы с легкими или проявиться аллергии.

Лень в августе одолеет Близнецов. Из-за нежелания работать они упустят много возможностей для развития карьеры. Некоторые представители знака все же смогут взять себя в руки, что скажется на их кошельке со следующей зарплатой.

Долгожданный отдых ждет Львов. Даже если уехать никуда не получится, появится возможность расслабиться, да и дел на работе станет поменьше. Павел Глоба советует посвятить это время семье.

Девам, как и Тельцам, стоит обратить внимание на здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Астролог предупреждает, что стоит быть в целом аккуратнее.

Перемены в личной жизни возможны в августе у Козерогов. Одинокие представители знака познакомятся с кем-то очень интересным.

Решать финансовые вопросы в августе придется Рыбам. Астролог рекомендовал задуматься о поиске подработки.