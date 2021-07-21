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Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 22 июля

21 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Стоит открыто говорить о своих талантах и возможностях — можем получить интересное предложение.

Рекламируем себя — финансовый гороскоп на 22 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овны могут преуспеть в делах, связанных с недвижимостью и ремонтно-строительными работами. В этот день хорошо сдавать строительные объекты и закладывать первый камень под новое строительство. У офисных служащих может обновиться техническая база. Работодатель может улучшить условия вашего труда на рабочем месте.

Телец

Тельцам рекомендуется максимум усилий затрачивать на укрепление и расширение деловых связей – сейчас это наиболее перспективное направление. Возможно, благодаря счастливому случаю, вы сможете познакомиться с влиятельным человеком, который окажет вам поддержку. Результативно проходят деловые поездки, встречи. Консультанты сетевого маркетинга смогут повысить доходы за счет привлечения новых заказчиков и подписчиков.

Близнецы

Близнецы в этот день могут почувствовать в себе огромный запас физических и интеллектуальных сил. Все это может положительно отразиться на вашей деловой активности. Рекомендуется выкладываться полностью на работе, ставить перед собой максимально трудные задачи – сегодня вы, возможно, сумеете узнать предел своих возможностей и сделаете намного больше, чем в обычный день.

Рак

Этот день складывается успешно для тех Раков, которые привыкли в любой ситуации действовать самостоятельно и инициативно. Это хороший день для старта новых проектов и иных начинаний. Сейчас вы сможете проявить свои лидерские качества и повести за собой людей. Также это благоприятное время для личностного развития, приобретения практических навыков и профессиональных знаний.

Лев

Львы, которые имеют возможность совмещать дополнительную подработку с основной работой, в этот день смогут расширить эту свою практику. Это хороший день для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами, оформлением к получению всевозможных льгот, компенсаций. При необходимости вы сможете урегулировать щепетильные вопросы методами тайной дипломатии.

Дева

Девам в этот день рекомендуется работать с прицелом на будущее. Не стоит гоняться за мелкими сиюминутными выгодами. Вам представится возможность сделать нечто такое, что в перспективе принесет намного больше выгод. Хорошее время для планирования и научных исследований. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа в составе группы единомышленников.

Весы

Если Весы ждали повышения в должности, то сегодня ваши ожидания могут оправдаться. Необходимо смелее отстаивать свои экономические интересы, действуя напористо и энергично. Это один из лучших дней для руководящих работников, когда вы можете успешно реализовать свои наиболее амбициозные решения. Контакты с влиятельными людьми, наделенные властными полномочиями, пойдут вам на пользу.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут почувствовать усиление интеллектуального потенциала. Благодаря этому, вам не составит особого труда освоение новых методик и технических приемов в профессиональной деятельности. Успешно пойдет учеба. Вы сможете блестяще сдать экзамены, пройти по конкурсу на престижную вакантную должность. Глубина профессиональных познаний положительно отразится на вашей деловой репутации.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся увеличить свои финансовые накопления на банковском счету. Возможно, вам поступит платеж на карту. Также можно размещать депозитные вклады под выгодную процентную ставку. При оплате покупок отдавайте предпочтение безналичным платежам. При необходимости вы сможете получить в свое распоряжение крупную сумму в кредит.

Козерог

У Козерогов удачный день для расширения клиентской базы и привлечения новых деловых партнеров. Если вы работаете в паре с партнером, то вам сейчас выгоднее выполнять роль ведомого, поскольку деловой партнер будет более удачливым и энергичным. Успешно пойдут дела в сфере услуг. Клиенты будут выражать благодарность за вашу качественную работу.

Водолей

У Водолеев хороший день для применения полученных профессиональных знаний на практике. Это в первую очередь относится к студентам, а также ко всем тем, кто проходит стажировку на новом месте работы. Вы сможете быстро усвоить суть работы. Также это хорошее время для совершения дальних поездок с целью расширения географии бизнеса. Удачно поработают вахтовики.

Рыбы

Рыбам, мечтающим найти себе интересную работу, сегодня рекомендуется публиковать резюме на сайтах интернета. Вы сможете преуспеть в любом деле, требующем творческого подхода и готовности пойти на нестандартные решения. Удачное время для проведения рекламных мероприятий. Хорошее время для бизнесменов, ориентированных на оптовые закупки товара с целью перепродажи.

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