Не боимся своих чувств — любовный гороскоп на 22 июля

Сегодня стоит открыто говорить о любви и доверять партнеру.

Овен

Сегодня Овнам лучше поставить дела сердечные на паузу. Перезагрузив для себя ситуацию, им будет удобнее оценивать свои успехи и корректировать свое амплуа в продолжающейся увлекательной любовной игре. Самый простой способ отвлечься от перенасыщения романтикой и немного остыть - окунуться в работу.

Телец

Этот день несет Тельцам новый поворот в любви. Все еще кипят разрушительные эмоции, но появляется выбор между опасным форматом испепеляющей страсти и постепенным переходом к более гармоничному стилю встреч. Если вам нравится второй вариант, лучше временно побыть друзьями-приятелями или коллегами.

Близнецы

Близнецам не помешает взять на пару дней паузу в любовных делах или стать в них осмотрительнее. Это не лучший момент для романтики, если между партнерами нет истинного доверия. Обстоятельства, которые интересуют вас больше всего, покрыты туманом, и положение вряд ли изменится в ближайшее время.

Рак

Сегодня Раки интуитивно чувствуют прирост гармонии в отношениях, но полной безмятежности в них им ждать все же не стоит. Многим Ракам предстоит в сотый раз угадать истинную причину недовольства своего партнера, выступая в роли его личного внештатного психолога или фокуса его негативных проекций.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не потакать своим романтическим импульсам и вначале оценить положение дел: скорее всего, оно в чем-то изменилось. Утратив один рычаг влияния, вы обрели другой. Не жалейте о паузе: это не лучший момент для свидания, стечение обстоятельств трудно назвать благоприятным.

Дева

Влюбленные Девы вступают в фазу вдохновляющих надежд, исполнение которых задерживается по не зависящим от них причинам. Им предстоит период ожидания, одиночества, сомнений или фантазий. Главная цель дня - вовремя улавливать и обезвреживать негативные тенденции, способные помешать будущему счастью.

Весы

В любовных делах Весов намечаются временные изменения, которые видятся им как негативные. Может стать невозможным прежний веселый формат встреч или открытое выражение чувств. Не стоит бороться с судьбой: «заточение» будет недолгим. Самое время на пару недель уйти с радаров и побыть в одиночестве.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов появляются заманчивые, но пока отложенные перспективы в делах сердечных. Свои любовные надежды они предпочтут суеверно скрывать. Чтобы заполнить паузу, они готовы фантазировать о будущем, а попутно не прочь собрать о любимом человеке сведения и раскопать что-то в его прошлом.

Стрелец

День может поманить Стрельцов новой или старой любовной фантазией, при этом лишить поля для инициативы. В момент неопределенности и пассивности им будет трудно устоять перед заманчивой игрой воображения. Важно уметь «подвесить ситуацию»: одержимость преждевременными надеждами не так уж безопасна.

Козерог

Сегодня Козероги искренне верят в любовь и надеются на лучшее, но по их тону и манерам это ясно далеко не всегда. Если они не в духе, то рискуют создать у своих любимых впечатление неуживчивых и придирчивых личностей, не способных на компромисс и доброе слово. Им стоит быть немного дипломатичнее.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствительны к интимной стороне любви и к некоторым ее психологическим нюансам, но показывать свои тайные слабости не хотят. Чтобы скрыть свои переживания и страхи, они могут искусно придираться к недостаткам партнера, реальным или мнимым. Важно не допускать недоверия в отношениях.

Рыбы

В романах Рыб наступает романтичный и противоречивый период. Не исключены взаимные иллюзии: обольщенный и заинтригованный партнер может пасовать перед авторитетом Рыб, а Рыбы - недооценивать силу своей власти над ним. В отличие от партнера, самим Рыбам нет резона форсировать развитие отношений.