Говорим правду-матку — гороскоп на 22 июля

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге не приветствует легкомыслие и неуместное веселье.

В ход может пойти придирчивость, критика, скепсис, черный юмор. Надежды на лучшее будут восприняты с обоснованной осторожностью. В общении могут быть затронуты сложные темы, связанные с профессиональным или семейным прошлым. Затруднен компромисс. Возможны недоразумения. Болезненная правда окажется полезнее приукрашенной лжи. День подходит для глубоких исследований и секретных бесед, но важно быть готовым к неприятным открытиям. Переговоры и консультации стоит вести лишь опытным специалистам и искушенным психологам.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам стать более практичными и целеустремленными: без этого им не сделать правильный выбор и не найти компромисс. День может вызвать особый интерес к темам карьеры и управления домашними делами, к полезным целевым обновлениям. Не везде возможна ясность: новые вопросы в сфере здоровья, диеты, услуг, повседневной работы, содержания питомцев пока остаются без точного ответа.

Телец

Тельцам день сулит приятный сюрприз. События чаще начнут развиваться для них по хорошему сценарию, судьба примется охотнее исполнять их желания. Можно надеяться на удачное разрешение профессиональных и правовых недоразумений или на побочную выгоду от них. Добавится гармонии в любви, в отношениях с детьми. Но полного спокойствия и стабильности ждать не приходится. Возможны новости в доме, семье.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть внимательнее к смене акцентов: она возможна в сфере общения, в материальных, семейных и бытовых делах. Может оказаться «подвешенной» ситуация с жильем, карьерой, медицинским обслуживанием. В близком окружении может появиться новое значимое лицо. В текущих делах лучше сделать упор на подстраховку от неприятных сюрпризов, в том числе, материальных и профессиональных.

Рак

Сегодня Ракам важно найти точку равновесия в отношениях и чутко уловить атмосферу в окружающей среде: от этого зависит перспектива диалога или психологическая безопасность. Придется мобилизовать свой дипломатический дар и природную проницательность. Это ответственный момент для консультантов и переговорщиков. Возможны перемены в личном статусе и мироощущении, в бюджете и финансовых приоритетах.

Лев

День добавит Львам энергии, но вряд ли позволит сразу потратить ее на желаемую цель (например, на долгожданное самовыражение). Обстоятельства способны сыграть с ними плохую шутку и на пару дней подбросить им неприятную задачу. Может вновь напомнить о себе незавершенное дело, не устраненный до конца недостаток или невылеченная болезнь. Запутанным и неясным может оказаться финансовое положение.

Дева

Сегодня у Дев хорошие перспективы, но эмоциональный фон дня мрачноват. Приятные стороны ситуации - возможность предугадать плохой сюрприз (например, распознать провокацию) и нейтрализовать угрозу. Добавить позитива могут приятные ожидания в любви, партнерстве или жилищных делах, но не стоит рассчитывать на быстрый ход событий. Пока обещания не стали реальностью, выгодны умеренность и скрытность.

Весы

Сегодня Весы столкнутся с неприятной гранью семейных или профессиональных планов. Вероятна неясность в вопросе жилья, быта, работы, лечения. Пригодится терпение Весам, находящимся на чужой территории и желающим путешествовать: намечается период ожидания, сомнений, уединения, подготовки или проверки. Возможны переговоры на сложные темы или необходимость делегировать часть своих дел другим людям.

Скорпион

Сегодня Скорпионы отлично ориентируются в событийном тумане. Часто они - самые успешные провидцы, диагносты и психологи в своем окружении. Они легко распознают благой потенциал в негативной с виду ситуации. Кто-то (что-то) станет объектом их «черного юмора». Недоразумения этого дня сулят им явный или тайный профит. Возможны секретные поездки и переговоры, вести издалека, интересные исследования.

Стрелец

Стрельцам стоит быть внимательнее в материально-имущественных вопросах. Этот день подчеркнет негативные стороны любого финансового обстоятельства. Может вскрыться неприятная деталь в налоговой политике, в деле о наследстве или в кредитной истории. В карьерных, жилищных, и других важных делах, а также в значимых отношениях желательно набраться терпения, усилить борьбу с искушениями и иллюзиями.

Козерог

Козерогам судьба дарит смутные, но реальные надежды. Это могут быть виды на путешествие, научный успех, расширение возможностей, перспективы исцелиться, получить прощение или встретить любовь. От самих Козерогов при этом требуются лишь терпение и вера, что для них не так уж сложно. Куда труднее будет задача сдерживать язвительность и идти на компромисс, особенно, в переговорах и домашних делах.

Водолей

Сегодня Водолеи рискуют столкнуться с чем-то негативным, но в любой ситуации найдут неожиданные приятные стороны. Сгладить сложные грани жизни поможет надежда на лучшее (например, на решение налоговой или финансовой проблемы). Это подходящий момент для приватного разговора на трудную деликатную тему. Если вас ждет свидание с прошлым, важно не поддаться знакомым сомнениям, страхам и провокациям.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут быть скептиками, и зря: у них неплохое положение в моменте и есть перспективы на будущее. Именно сейчас им стоит очаровывать возможных друзей, партнеров и поклонников, давать им начальные обещания и авансы. Важно не перестараться и не создать о себе ложное впечатление. Неплохой момент для предварительных приватных переговоров и восстановления взаимных симпатий на новой основе.