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Стервы по знаку зодиака

23 июля 2021ГороскопыСлово и Дело

Астролог Анна Зорина составила необычный рейтинг — наиболее «стервозных» знаков зодиака. Кого стоит опасаться?

Стервы по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Скорпион

Скорпион занимает первую строчку в рейтинге самых «стервозных» знаков зодиака. Обладатели властного характера не упустят возможности его продемонстрировать. Если задеты личные интересы Скорпиона — пиши пропало. Представители данного знака зодиака покажут, как выглядит истинная стервозность.

Лев

Вторую строчку в списке занимает Лев. Он настоящий сноб и гордится этим. К себе Лев подпускает только избранных. Настоящая львица считает себя лучше других и не стесняется распоряжаться судьбами других людей.

Козерог

Если Козерог поставит перед собой цель, то не постесняется ради нее пойти по головам. Нередко представители данного знака зодиака ставят себя выше других. Порой чувства окружающих просто не волнуют Козерога. Поэтому ему необходимо научиться прислушиваться к людям.

Близнецы

Сегодня Близнецы мягкие и пушистые, а завтра — готовы сжечь все, что попадается им на пути. Близнецы не видят проблемы в такой двойственности, ведь ими управляют не разум, а эмоции и чувства. Стервозность спит в каждом представителе данного знака зодиака.

Стрелец

Принято считать, что Стрельцы — оптимисты, которые не привыкли заводить врагов. Но это лишь заблуждение. В способности раздавать команды Стрельцы могут посоревноваться с Овнами и Тельцами. Плюс ко всему Стрелец — интеллектуальный знак зодиака и не стесняется применять свой ум в достижении целей.

Водолей

Водолеи руководствуются в своих поступках разумом и логикой. Если представительнице данного знака зодиака выгодно и интересно, то она будет вести себя как настоящая стерва. А если нет — проявит свою мягкость.

Овен

Овны не стесняются показывать свой страстный характер. Окружающие могут считать, что представительницы данного знака зодиака — стервы. Однако Овнам не свойственны хитрость, лживость и свойство манипулировать. Овны закатят скандал, но будут говорить все честно и открыто.

Рак

Раки — настоящие манипуляторы, которые достигнут своей цели любыми способами. Если не сработают слезы, то в ход может пойти шантаж. При этом, несмотря на распространенное мнение о мягкости Раков, они твердо отстаивают свою точку зрения.

Весы

Весов нельзя назвать беззащитными и слабыми. Когда необходимо — они способны отстоять собственные границы. Они не будут опускаться до вульгарных разборок, а решат ситуацию со свойственным себе обаянием. Поэтому нельзя назвать Весы стервозным знаком в привычном понимании значения этого слова.

Телец

Пробивной характер Тельцов обычно скрывается под маской мягкости и спокойствия. Они способны достичь любых целей, не опускаясь до разборок и манипуляций. Кроме того, представители данного знака зодиака не подвержены истерикам.

Дева

Девы бывают мягкими и нежными, а могут быть настоящими прагматиками. Но строить козни — не в их жизненных принципах. Девы пользуются хорошей репутацией добропорядочных людей.

Рыбы

Нежные и чувствительные Рыбы не отличаются стервозностью. Это творческие натуры, которые постоянно находятся в поиске идеала. И их капризы мало что общего имеют с хитрыми манипуляциями.

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