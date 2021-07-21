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Четыре знака зодиака с уникальным даром

21 июля 2021ГороскопыУника Новости

По мнению специалистов, энергия этих людей позволяет им лечить других и оказывать положительное воздействие на окружающих.

Четыре знака зодиака с уникальным даром
Фото: depositphotos

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых с рождения обладают уникальным даром.

Овен

Овны очень заботливы и внимательны. Люди, которые появились на свет под этим знаком, обладают мощной эмпатией, позволяющей им чувствовать собеседника и верно понимать его «боль». Такой человек всегда будет настроен на то, чтобы оказать поддержку и помощь.

Рак

У Раков с рождения развита интуиция, которая дает им возможность на расстоянии чувствовать проблемы окружающих. Они являются надежными союзниками, которые способны преодолеть любые преграды на пути.

Дева

Девы очень настойчиво добиваются поставленных целей и не бросают в беде других людей. Их могут даже упрекнуть в чрезмерной опеке, но это не сможет стать преградой для представителей данного знака, если они собираются оказать помощь. Ради достижения желаемого результата они могут даже поступиться своими делами.

Телец

Тельцы очень наблюдательны, поэтому редко допускают ошибки в своих расчетах. Люди, которые родились под этим знаком, всегда будут исходить из принципа «не навреди» по отношению к окружающим.

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