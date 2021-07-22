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Не поддаёмся порывам — любовный гороскоп на 23 июля

22 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня очень важно держать себя в руках и смотреть на происходящее трезвым взглядом.

Не поддаёмся порывам — любовный гороскоп на 23 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овнам не стоит навязывать свое общество любимому человеку, если у того нет настроения. Нежелательны «душевные» разговоры и попытки стать для объекта своих симпатий личным психологом: в процессе такой беседы велик риск не разобраться в проблеме, а разбередить свои или чужие тайные раны.

Телец

Тельцам не стоит пропускать этот день, если они не оставили надежду поговорить с любимым человеком о чем-то деликатном и насущном: сегодня маловероятны ссоры, острая взрывная реакция на болезненную тему сменится более терпимой. Лучше не откладывать на вечер важный звонок, отправку личного письма.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам начинать или продолжать приватную переписку: с большой вероятностью, личная беседа перейдет с непринужденной романтической темы на менее приятную. Могут быть затронуты нежелательные для обоих партнеров воспоминания прошлого, в том числе, интимного свойства.

Рак

Сегодня Раки и их партнеры нуждаются в диалоге, но настроены при этом слегка пессимистично. Вместо комплиментов и признаний в любви, они могут делиться друг с другом огорчениями или обмениваться претензиями. В который раз подняв неоднозначную тему, они вряд ли придут к окончательному соглашению.

Лев

Сегодня Львам лучше либо молчать о своих чувствах, либо осваивать искусство невербального общения. Для открытого разговора время неудачное. Прежде чем написать письмо или позвонить партнеру, разберитесь в своих мотивах: возможно, вы сейчас не в духе и позже пожалеете о своем сентиментальном порыве.

Дева

Сегодня Девы способны вести себя в любовных делах, как заправские циники, мотивируя свой настрой прошлым опытом или наблюдением за чужими поступками. На деле, представители этого знака отчаянно нуждаются в романтике, но пока не имеют возможности в нее окунуться или боятся вновь в нее поверить.

Весы

Сегодня влюбленные Весы склонны зацикливаться на негативе и их трудно в этом винить: обстановка вокруг них не располагает к веселью, романтике и приятному легкомыслию. Временные ограничения могут показаться откатом назад, карой за ошибки и крахом любовных надежд. Оставайтесь реалистом и оптимистом.

Скорпион

Быстрых подвижек в любовных делах звезды Скорпионам сегодня не гарантируют - зато обещают, что у них не будет недостатка в материале для раздумий и (или) фантазий. Если на этот день запланировано свидание, лучше встречаться в спокойной, таинственной или интимной обстановке, вдали от шума и суеты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отложить даже самую вдохновляющую и продуманную любовную инициативу. Звезды уверяют, что завтра она даст более впечатляющий результат - хотя бы потому, что окажется выше общий тонус Стрельцов и уровень их везения. В эти сутки стоит избегать любого намека на меркантильность.

Козерог

Сегодня Козероги надеются на душевную беседу, но в процессе общения легко передают своей чувствительной восприимчивой половинке своё уныние или скепсис. Если вы не хотите говорить в ее лице со своим же недовольным и мрачным отражением, контролируйте свой «исходящий эмоциональный трафик».

Водолей

Сегодня Водолеи рискуют оказаться во власти своих негативных воспоминаний, болезненных переживаний или подавленных инстинктов. Они могут остаться один на один со своим «темным началом», если партнер не понимает их и приглашает повеселиться. Главная задача дня - не повторять прежних ошибок в любви.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут пасть духом, утратить веру в себя, в партнера или в любовь. Самые приятные события они способны видеть в мрачном свете. Чтобы этого не случилось, звезды советуют не заглядывать в будущее. Если разговор о нем завел любимый человек, лучше отклонить тему под благовидным предлогом.

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