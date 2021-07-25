Амбиции требуют большего – гороскоп на 26 июля-1 августа

На этой неделе на небе будет сформировано 2 значимых планетных аспекта.

29 июля максимально проявится аспект оппозиции Марс-Юпитер. Это достаточно мощный напряженный аспект, который повторяется примерно 1 раз за 2 года. Символический смысл этого аспекта связан с завышенными ожиданиями и большими энергозатратами для больших достижений. По большому счету это аспект больших амбиций и потребности в собственной значимости. Под влиянием этого аспекта поведение может стать излишне агрессивным. Человек под влиянием аспекта может полагать, что достоин большого влияния, власти и богатства, чем имеет на самом деле. И это несоответствие желаемого и действительного может приводить к излишне амбициозному поведению. Часто это приводит к грубому поведению и нарушению норм закона. В бизнесе этот аспект может привести к масштабным усилиям с целью выхода на высокий уровень доходов за короткий срок. Часто такие сверхзадачи бывают нереальными и усилия бизнесмена подобны попытке «пригнуть выше своей головы».

Второй аспект – соединение Меркурий-Солнце – максимально проявится 1 августа. Меркурий директивный – связан с усилением интеллектуальной активности. Человек под влиянием этого аспекта становится весьма коммуникабельным, любознательным и подвижным. Усиливается потребность в получении знаний, успешно идет учеба, контакты, поездки.

Овен

У Овнов на этой неделе могут кардинально поменяться планы. Это может произойти не самопроизвольно, а в результате неожиданного изменения во внешних обстоятельствах. На первый план могут выйти темы любви и дружбы. Звезды советуют проявлять больше реальной заботы о тех людях, которых вы любите. В романтических отношениях недостаточно одних слов любви. Чтобы вам поверили, необходимо подтверждать свою любовь реальными поступками. Поинтересуйтесь у своего любимого человека о его проблемах и заботах, и сделайте что-то практическое, чтобы ему помочь. Даже элементарная забота на ровне бытовых отношений также пойдет на пользу и будет способствовать укреплению чувств. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши друзья не пересекались с вашими возлюбленными. Например, не ходите на дружескую вечеринку в компании с любимым человеком. Возможно, на этой неделе вам захочется новых впечатлений, чего-то радостного и веселого. Вы будете настроены на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно отразиться на ваших делах. Звезды советуют не забывать о поговорке: «делу время – потехе час».

Телец

Противоречия между интересами семьи и интересами карьеры могут выйти на первый план у Тельцов на этой неделе. Может случиться так, что вы будете метаться как белки в колесе между работой и домашними делами. Проблемы в семье могут потребовать дополнительного внимания. Возможно, вам потребуется отпрашиваться пораньше с работы по семейным обстоятельствам. Все это может вызвать напряжение на работе и недовольство начальства, поскольку от этого некоторые дела на работе не удастся завершить в срок. Оба эти направления деятельности могут находиться между собой в конфликте. Например, вам придется решать дилемму, куда уделить больше времени и сил: семейным делам или карьере. И приемлемого решения этой дилеммы не будет. Спасти ситуацию может только ускорение темпа деятельности и четкое распределение времени и приоритетов. Вам как бы постоянно придется взвешивать на чаше весов, что в данный момент является важнее, а что может подождать.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе может быть много забот и хлопот. Дело в том, что объем поступающей информации и количество контактов может быть намного больше, чем обычно. И у вас просто не будет времени для индивидуального подхода к каждому. С другой стороны качество поступающей информации и её достоверность будут оставлять у вас сомнения. Когда кто-то дает вам ложные сведения, естественно, это не может вызвать вашего восторга. Другая напряженная тема – поездки. Возможно, вы ранее планировали какую-то важную поездку или встречу. Однако обстоятельства могут поменяться, и поездка может сорваться. Лучше не заниматься оформлением документов, особенно если они имеют отношение к учебе или получению разрешения на поездку за границу. Не исключено, что вы не успеете в нужный срок получить документы или вам что-то помешает в приготовлениях к поездке. Также помните, что в эти дни любые контакты с окружающими людьми у вас будут проходить в нервной и достаточно напряженной обстановке. Поэтому лучше не строить больших планов на какие-то новые знакомства и встречи.

Рак

Раки на этой неделе могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Дело в том, что ваше финансовое положение сейчас не настолько прочное. Ваши доходы могут остаться на прежнем уровне, а вот потребности возрастут. В результате возникнет дилемма куда лучше потратить и где взять деньги? Звезды не советуют вам прибегать к финансовым заимствованиям. Вернуть взятые в долг деньги будет непросто и вы только создадите себе тем самым еще одну проблему. Гораздо предпочтительнее пересмотреть свои статьи расходов и урезать их по тем пунктам, которые не являются необходимыми. Денег для обеспечения повседневных нужд будет недоставать. Также не исключены материальные убытки из-за поломки бытовой техники или транспортных средств. Чтобы исправить ситуацию, потребуется нести дополнительные расходы либо на проведение ремонта, либо на покупку новой техники. Но самое сложное положение может быть у тех, кто имеет много кредитов и кому требуется своевременно делать выплаты в счет погашения кредитов. Может случиться так, что в самый ответственный момент нужной суммы может не оказаться в наличии. И это может стать причиной для напряженности.

Лев

Личные инициативы типичных Львов, равно как и готовность к решительным и смелым поступкам на этой неделе могут натолкнуться на противодействие со стороны партнера по браку или по бизнесу. Возможно, вам придется убеждать какого-то влиятельного и авторитетного человека, от мнения которого будет зависеть исход вашего дела. Если вы состоите в супружеских отношениях или у вас есть постоянный партнер, то следует обходить наиболее острые вопросы при партнерском общении. При несогласии по каким-то принципиальным вопросам, лучше отложить выяснение отношений на другое, не столь напряженное время. В течение большей части недели звезды советуют вам спокойно и методично делать то, что вы и планировали, не обращая внимания на возможные протесты и стороннюю критику. Старайтесь заниматься теми вопросами, которые вы будете в состоянии решить самостоятельно. Тогда не придется привлекать партнера и сталкиваться с его противодействием. Прежде чем идти на уступки, подумайте, не лишаетесь ли вы чего-то принципиально важного для себя. Иначе лучше просто отложить диалог до лучших времен и уходить от выяснений отношений.

Дева

Звезды советуют Девам на этой неделе не замыкаться в себе и больше времени проводить на людях. Возможно, сейчас вы переживаете не самые легкие времена. Ваши трудности могут быть связаны с ухудшением состояния здоровья или какими-то препятствиями для реализации своих намерений. Первое, на что надо обратить внимание – это здоровье. Уровень энергии и запас жизненных сил может быть ниже нормы, поэтому вы становитесь более уязвимыми к гриппу и простудам. Старайтесь не переохлаждаться и держитесь подальше от тех, кто чихает и кашляет. Используйте для профилактики традиционные народные средства: чеснок, малиновый чай, баню или сауну с глубоким прогревом. Может сложиться так, что, несмотря на огромные усилия, вы не сможете добиться нужного результата. Кроме того, некоторые ваши планы могут внезапно поменяться из-за резкого изменения обстоятельств. Одной из причин трудностей может стать то, что вы в своих действиях будете связаны какими-то ранее данными обещаниями и поэтому не сможете действовать в свободном режиме.

Весы

На этой неделе энергия Весов может расходоваться на дружеское общение, посещения вечеринок, праздничных мероприятий, концертов, клубов, ресторанов и театрализованных представлений. Все пройдет относительно успешно, если вы будете держать контроль над своими желаниями. Возможно, вы почувствуете усиление амбиций, которые вместе с избыточными употреблениями спиртного могут завести вас дальше, чем хотелось бы. Дело в том, что как бы вы ни веселились, во всем нужно проявлять чувство меры. И вот как раз с этим у вас могут быть проблемы. Не исключены ссоры с любимым человеком и друзьями. Также вы можете попасть в эпицентр какого-то конфликта при участии в публичных мероприятиях. Напряженная тема – отношения с друзьями и возлюбленными. Постарайтесь не сводить вместе этих дорогих вам людей. Иначе между ними может произойти конфликт и вам придется делать непростой выбор. Предметом отдельного беспокойства может стать поведение детей. Если у вас есть дети, то они могут совершенно отбиться от рук и перестать слушаться. Постарайтесь найти занятие, на которое они могли бы отвлечься.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе может быть много забот и хлопот. Прежде всего у вас может быть очень напряженное время на работе. Необходимо будет успеть подготовить и сдать отчеты, выполнить все срочные запланированные дела. Объем предстоящих дел может зашкаливать, и в связи с этим в вашем поведении может быть много суеты и лишних движений. Кроме того, начальство может постоянно торопить вас, опасаясь за возможное нарушение сроков выполнения работ. Однако, по иронии судьбы, не менее горячее и хлопотное время у вас ожидается в семье. Возможно, у вас будет много дел на даче и в хозяйственно-бытовых вопросах. Часто может ломаться бытовая техника, и это будет требовать определенного внимания. Кроме того, к вам в гости могут приехать родственники и это тоже требует немалых забот и времени. Получается так, что тема работы, карьеры входит в противоречие с темой домашних и семейных дел. Вам вряд ли удастся спокойно расслабиться и отдохнуть. Из-за больших перегрузок отношения в семье могут сложиться излишне напряженные. Старайтесь более четко планировать свое время и правильно расставлять приоритеты.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может пройти в шумной и суетной атмосфере. У вас может быть множество контактов с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Возможно, какие-то встречи создадут у вас ощущение праздника, но по большей части все эти встречи будут сопряжены с потерей энергии и нервными перегрузками. Не исключено, что вас пригласят в какую-то поездку, которая может в последний момент сорваться. Нежелательно в эти дни пользоваться личным автомобилем. При вождении автомобиля вы можете нечаянно нарушить правила и попасть под штрафные санкции. Старайтесь дистанцироваться от людей, имеющих отношение к закону. То же самое касается контактов с иностранцами и людьми из других регионов. В этом смысле нежелательно знакомиться с людьми по интернету. Также это не лучшее время для обмена информацией, переписки по электронной почте. Очень много будет бродить слухов, сплетен и просто пустой ненужной информации. И отделить правду от вымысла будет непросто. Соответственно, звезды не советуют вам принимать серьезные решения на основе сомнительной информации.

Козерог

Козерогам на этой неделе, вероятно, предстоит понести крупные финансовые расходы. Поэтому, прежде чем приступать к покупкам, хорошенько все посчитайте, составьте список покупок и приведите его в соответствие со своими финансовыми возможностями. Велика вероятность выйти за рамки бюджета. Возможно, вам срочно потребуется изыскать каким-то образом необходимую сумму, чтобы сделать денежный перевод в другой регион или страну или купить себе билет для дальней поездки. Кроме того, у вас в бюджете могут появиться новые расходные статьи, которые вы раньше не планировали. Например, может сломаться бытовая техника, автомобиль или любое иное движимое имущество. Потребуется в срочном порядке проводить ремонт или покупать новую технику. Сложность момента еще и в том, что может произойти задержка с поступлением денег, которые вы ожидаете и на которые рассчитываете. В конце недели ситуацию удастся сгладить и отчасти разрешить.

Водолей

У Водолеев на этой неделе могут активизироваться партнерские отношения. Возможно, вы вместе с партнером будете строить какие-то грандиозные планы, и у вас будут сформированы несколько завышенные ожидания. А когда что-то пойдет не так, как планировалось, то это может привести к разочарованиям и конфликтным ситуациям. Поэтому звезды советуют вам быть готовым к разным неожиданностям и терпимее относиться к поведению партнера. Если между вами давно назревало напряжение, то в середине недели оно может перейти в открытый конфликт. Основной темой напряжения может стать борьба за приоритетное право принимать те или иные решения, касающиеся покупок. Возможно, это будет связано с тем, что доходы вашего партнера по браку повысятся, и вам захочется потратить деньги на те покупки, которые, по вашему мнению, сейчас необходимы. У партнера может быть иное мнение по данному вопросу. Но в итоге, несмотря на все сложности и перипетии, на выходных ваши партнерские отношения придут в полную гармонию, и компромисс будет найден.

Рыбы

В течение недели типичные Рыбы будут склонны много сил расходовать на работу. Однако звезды советуют не перенапрягаться и равномернее распределять нагрузки. Дело в том, что при излишне высоких нагрузках у вас могут начаться осложнения со здоровьем. Ваш иммунитет может оказаться ослаблен, и это может открыть путь к развитию простуд и вирусных инфекций. В итоге ваша работоспособность может оказаться ниже, чем при нормальном среднем темпе работы. Делайте только то, что является необходимым, и не планируйте слишком больших задач для себя. Во избежание риска заболеть, примите профилактические меры, используйте народные методы. А вот с продукцией фармацевтической промышленности следует быть осторожнее. Основной рекомендацией является ограничение физической активности – следует экономнее расходовать силы, не перегружать себя на работе и больше времени отводить для сна. Нервная система также нуждается в покое. Также в эти дни могут возникнуть осложнения при уходе за домашними животными. К концу недели ситуация стабилизируется.