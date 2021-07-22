Даем отпор плохим воспоминаниям — гороскоп на 23 июля

13-14 лунные сутки. Сегодня не стоит браться за новые сложные дела и проявлять инициативу.

День способствует подавлению негативных эмоций, но не их полной нейтрализации. Желательно контролировать приходящие на ум мыслеобразы и не погружаться надолго в плохие воспоминания. Стоит избегать мест и разговоров, навевающих тоску: день усилит депрессию, если к ней уже есть предпосылки. Все значимые контакты и целевые командировки лучше перенести на первую половину дня: в это время уточненная оппозиция Луны и Меркурия обеспечит приток информации и условия для диалога. Возможна склонность к язвительности и злословию.

Овен

Сегодня для Овнов могут оказаться эмоционально сложны целевые переговоры, но уходить от них нежелательно. Обсуждение неприятных, но принципиальных деталей уменьшит количество взаимных претензий дома и на работе, а также число собственных «скелетов в шкафу», исподволь отравляющих жизнь. Служебные и домашние совещания, вынужденные необходимые визиты лучше не откладывать на вторую половину дня.

Телец

Тельцов ждет относительно ровный день. Обсуждаемые вокруг темы не вызовут у большинства Тельцов удивления, новости не станут откровением или сюрпризом. Могут донестись вести издалека, напоминающие о прежних проблемах - в этом случае, былые огорчения покажутся многим Тельцам «цветочками» в сравнении с нынешними волнениями и хлопотами. Контакты и поездки дадут больше эффекта в первой половине дня.

Близнецы

Близнецам стоит отложить в этот день все значимые инициативы. Даже если выпадает последний шанс, лучше использовать его завтра, а не сегодня. В текущих делах не рекомендуются авантюрный настрой, чрезмерный азарт и лихачество. Вплоть до ночи нужны осторожность, практичность и предусмотрительность. Разговоры о насущном (в том числе, о мелких покупках, налогах и семейном бюджете) лучше вести утром.

Рак

Сегодня звезды не советуют Ракам откладывать переговоры, самое подходящее время для них - первая половина суток. Если диалог был начат вчера, желательно не терять нить беседы и продолжить ее по горячим следам. Не исключено, что и сами Раки, и их собеседники будут не в духе. Если атмосфера общения чересчур негативна и диалог идет по кругу, лучше остановиться на временном компромиссе и взять паузу.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам добросовестно и тщательно заниматься мелкими насущными делами, даже если они не вызывают у них положительных эмоций. Одновременно, стоит бороться с внутренней негативной реакцией на положение дел (тайным страхом, унынием, дурными предчувствиями). Не стоит уходить от приватного разговора или размышлений на неприятную тему, лучшее время для этого - первая половина дня.

Дева

Этот день для Дев не так плох, но они могут сделать неудачный выбор и провести его не на самой позитивной эмоциональной волне. Многие Девы будут носить маску пессимистов, скрывая за ней свою надежду на чудо. Возможно неверие в свой любовный или творческий потенциал. Могут намеренно сгущаться краски в разговорах с друзьями и родственниками. Девы-родители могут стать чересчур придирчивы к детям.

Весы

Этот день может быть отмечен для Весов семейным или служебным совещанием с давней неприятной повесткой. Возможно, разговор коснется дома, наследства или прежних обязательств. Не исключен бытовой или душевный дискомфорт. Дипломатические таланты в такой ситуации не решат всех проблем. В дополнение к ним, желательно избегать негативного настроя и вредных привычек. Не лучший день для выбора жилья.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ведет интуиция, а она редко ошибается. Контакты и разъезды по насущным поводам лучше перенести на первую половину дня, а вечер посвятить духовно-психологической стороне событий. Полезно прислушаться к своим предчувствиям и обдумать полученные в течение дня знаки. Звезды напоминают о предварительном характере обнадеживающей информации, сейчас она всего лишь пища для размышлений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может внушить тревогу материальное положение, состояние наследства, бюджета или важных резервов, качество питания. Возможен дефицит или неприятная новость. Возрастет риск порчи и пропажи вещей, финансового ущерба, проблем с кредитами. В новых приобретениях могут найтись тайные изъяны. Необходимое зачастую будет проще найти на распродаже, купить с рук или отыскать в запасниках.

Козерог

В этот день Козероги подвержены приступам уныния или раздражения. Признаки эмоционального неблагополучия способны настигнуть их в любой момент, особенно, если их огорчает домашняя обстановка, воспоминание о прошлом или самочувствие. Усугубить их неудачный настрой может разговор на неприятную тему или контакт с недоброжелательным собеседником, поэтому и того, и другого им сегодня лучше избегать.

Водолей

Сегодня Водолеям трудно быть оптимистами. Вплоть до ночи их могут посещать неприятные мысли, плохие воспоминания и дурные предчувствия. Возможны и более материальные проявления этой тенденции: нехватка средств, профессиональные неудачи, домашние неурядицы, любовные тревоги, симптомы хронических недомоганий. Важно не зациклиться на плохом, чтобы не усилить риск раздражения или провала в депрессию.

Рыбы

Сегодня впечатлительные Рыбы могут утратить необходимую им веру в себя, если окажутся в негативно настроенном сообществе. Им стоит внимательно выбирать компанию и темы для общения, чтобы не заразиться чужой мрачностью. Лучшая сторона этих суток заключена в здравом осторожном взгляде на будущее, основанном на личном или коллективном опыте. Важные переговоры желательно вести в первой половине дня.