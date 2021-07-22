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Экономим по полной — финансовый гороскоп на 23 июля

22 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

В этот день стоит реже заглядывать в кошелек, чтобы не потратить деньги зря.

Экономим по полной — финансовый гороскоп на 23 июля
Фото: depositphotos

Овен

Овнам сегодня, возможно, придется принимать нестандартные решения. В первой половине дня возрастает вероятность технических сбоев и аварийных ситуаций. Поэтому придется быстро реагировать, чтобы минимизировать вероятный ущерб. Не теряйте присутствия духа и активнее включайтесь в работу – во второй половине дня вам удастся улучшить ситуацию.

Телец

Если вы включитесь в активную работу не с утра, а во второй половине дня, то ваши дела пойдут успешнее. В начале дня руководящим работникам не рекомендуется принимать организационные и управленческие решения – в это время вы будете подвержены эмоциям, что может помешать делу. Поэтому наиболее важные дела запланируйте на конец рабочего дня.

Близнецы

Близнецам в начале дня следует выполнять свои обязанности в точном соответствии с требованиями работодателя и служебных инструкций. В это время возрастает вероятность получения взысканий из-за нарушений дисциплины. Не следует браться за излишне сложную и трудоемкую работу. Вторая половина дня благоприятна для командировок, учебы и обмена опытом.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от принятия рискованных финансовых решений. Не давайте и не берите денег взаймы даже на короткий срок. От оплаты покупок в интернет-магазинах пока лучше воздержаться. Вторая половина дня может быть связана с кадровыми перестановками в вашем трудовом коллективе и изменениями в условиях работы.

Лев

Львам в начале дня требуется проявить твердость в своих намерениях, не поддаваясь на попытки повлиять на вас. В контактах с деловыми партнерами и клиентами вы можете столкнуться с примерами ненадежного поведения. Не позволяйте другим людям навязать вам невыгодные для вас решения. Вторая половина дня складывается удачно для учебы и урегулирования юридических вопросов.

Дева

В трудовом коллективе у Дев в начале дня может сложиться напряженная психологическая атмосфера. Не пытайтесь сводить личные счеты с коллегами, воздержитесь от критических замечаний – и тогда вам не придется тратить силы и время на никому не нужные выяснения отношений. В конце дня вам может поступить денежный перевод.

Весы

Весам в этот день лучше не браться за новые дела, в которых вы не чувствуете себя достаточно опытными. Любое новое дело может поставить вас в тупик. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой хорошо разбираетесь. Наиболее важные дела рекомендуется запланировать на вторую половину дня. Это хорошее время для партнерского бизнеса и сдачи экзаменов.

Скорпион

В начале дня Скорпионов могут отвлечь от работы домашние дела и заботы. Старайтесь не опаздывать на работу и быстро выполнять поручения начальства – иначе вас могут обвинить в недобросовестном отношении к своим обязанностям. В конце рабочего дня темп вашей работы ускорится, и вы сможете закончить в срок то, что планировалось на сегодня. Успешно поработают строители и коммунальщики.

Стрелец

Стрельцам не рекомендуется планировать на первую половину дня деловые поездки и встречи. Если же ваша работа связана с частыми контактами, то возможны нарушения договоренностей и потеря рабочего времени на дополнительные согласования. Торговцам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами – есть риск обманов. В конце дня будет хорошее время для заключения спекулятивных сделок.

Козерог

Козерогам в начале дня вряд ли удастся улучшить свое финансовое положение. Работа, которую вам могут предложить, может не принести вам больших доходов. Кроме того, возможны задержки с оплатой труда. Во второй половине дня будет удачное время для офисных служащих, работающих над отчетами. Ориентируйте себя на непременное завершение запланированных на этот день дел.

Водолей

Водолеям в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от личных инициатив. Старайтесь точно исполнять поручения начальства без лишней «самодеятельности». Это не лучшее время для начинаний. Вторая половина дня благоприятствует новым знакомствам и работе с документами. Успешно проходят деловые поездки и контакты.

Рыбы

Рыбам в этот день крайне нежелательно отвлекаться от текущих дел на всякие закулисные разбирательства. Попытка тайной деятельности с тем, чтобы повлиять на ситуацию, может привести к обратному эффекту. Уходите от ложной информации, слухов и сплетен. В конце дня вам может поступить выгодный заказ. Финансовое положение может улучшиться во многом благодаря взвешенным решениям и рациональному расходованию денег.

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