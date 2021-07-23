Павел Глоба предрек богатство трем знакам зодиака в августе

Российский астролог Павел Глоба составил гороскоп на август.
Особого внимания заслуживают его предсказания о финансовой сфере для трех представителей зодиакального круга.
По словам эксперта, последний месяц лета может открыть новые возможности для обогащения. Август обещает быть удачным для всех знаков зодиака, главное – следовать «звездным законам». Глоба призвал не бояться идти на риск, поскольку новые проекты будут продвигаться с легкостью и обещают стать перспективными.
Контролируйте свои эмоции и остерегайтесь выяснения отношений. Тщательнее подбирайте слова и старайтесь не провоцировать конфликты. Успех в делах придет только мирными путями.
Как отметил специалист, настоящими денежными магнитами в последний летний месяц станут Львы, Тельцы и Водолеи.
Людей, которые родились под знаком Тельца, ждут перемены в карьере, это может быть повышение или неожиданное предложение сменить место работы. Львам лучше вкладывать деньги в долгоиграющие проекты: речь идет не только об инвестициях, но и прохождении курсов повышения квалификации, а также обучении. Водолеев высоко оценит руководство, существует шанс продвинуться по карьерной лестнице.
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