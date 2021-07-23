Как золотое полнолуние повлияет на нас

Луна станет полной с 24 по 26 июля 2021 года. Люди в этот период должны посвятить его любви и созиданию.

Полнолуние сильно повлияет на Львов и Водолеев, ведь на осях этих знаков оно и произойдет, уверена специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко.

Это полнолуние не зря называется Золотым, потому что именно знак Льва дает раскрытие нашего потенциала. Это полнолуние удивительно тем, что Луна в знаке Водолея как бы провоцирует Солнце: «Давай, раскрывайся, иди вперед!». Но идти вперед — это не значит идти куда-то в массовку, за толпой — это внутренний посыл, потому что Луна отвечает за нашу душу, за желания, в которых мы иногда сами боимся признаться себе.

В Золотое полнолуние людям стоит больше сосредоточиться на себе — планах, мечтаниях, посвятить время саморазвитию. Специалист советует 24 июля остаться дома и не тратить время на суету и общение.

В этот день можно ничего особенного не делать, просто попивать чай и размышлять. Или сделать уборку.

Следующие два дня будут полны энергии. Это значит, что нужно сделать первые шаги на пути к собственной мечте. Не стоит сдерживать себя.