Как золотое полнолуние повлияет на нас

Луна станет полной с 24 по 26 июля 2021 года. Люди в этот период должны посвятить его любви и созиданию.
Полнолуние сильно повлияет на Львов и Водолеев, ведь на осях этих знаков оно и произойдет, уверена специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко.
Это полнолуние не зря называется Золотым, потому что именно знак Льва дает раскрытие нашего потенциала. Это полнолуние удивительно тем, что Луна в знаке Водолея как бы провоцирует Солнце: «Давай, раскрывайся, иди вперед!». Но идти вперед — это не значит идти куда-то в массовку, за толпой — это внутренний посыл, потому что Луна отвечает за нашу душу, за желания, в которых мы иногда сами боимся признаться себе.
В этот день можно ничего особенного не делать, просто попивать чай и размышлять. Или сделать уборку.
Следующие два дня будут полны энергии. Это значит, что нужно сделать первые шаги на пути к собственной мечте. Не стоит сдерживать себя.
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