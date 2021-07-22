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Астролог рассказал, какие планеты запустили наводнение в Европе

22 июля 2021ГороскопыСерж Кораблев

Почему наводнение не стало сюрпризом для астрологов?

Какие планеты запустили наводнение в Европе
Фото: depositphotos

В зону бедствий разрушительного наводнения попали практически вся западная (континентальная) и часть центральной Европы за исключением Пиренейского полуострова.

Сколько бы не говорили специалисты о проблемах изменения климата – астрологический подход и анализ ситуации имеет свои неумолимые доводы. Очень важным и наиболее характерным фактором относительно так называемых природных раздражителей и стихийных бедствий на сегодняшний день является гороскоп образования объединённой Европы (ЕС), сформировавшийся Акт о единой Европе и входящий в силу с 00:00 часов 1.01.1993 (Брюссель).

Именно в этот гороскоп встроена угрожающая оппозиция вредных планет – соединение Урана и Нептуна напротив Марса (в ретроградном движении) на оси знаков Козерог-Рак. При этом условия для природных катаклизмов, и в первую очередь наводнений (участие в конфигурации Нептуна), «обеспечивает» местоположение данной конфигурации в 18-20 градусах по оси знаков Козерог-Рак – именно в этих пределах в точном противостоянии с Нептуном и Ураном в гороскопе ЕС и прошло новолуние 10 июля 2021 года (19 градус Рака), давшее старт неблагоприятному развитию ситуации.

Мало того – новолуние в одной и той же точке проходит через каждые 19 лет (Метонов цикл) – ровно 19 лет назад в июле 2002 года новолуние в тех же градусах привело к такому же ущербному наводнению, затронувшего практически те же территории. Однако в 2002 году ситуация сформировалась несколько позже в августе, сразу после новолуния, когда светила остановились в соединении с Марсом в оппозиции к планете испытаний Сатурну в том же упомянутом гороскопе объединенной Европы от 1 января 1993 года.

Таким образом видно, что гороскоп ЕС достаточно активно и болезненно реагирует на неблагоприятные транзиты, связанные с тяжёлыми планетами – Ураном, Нептуном, Марсом и Сатурном. Как раз следующее новолуние 8 августа 2021-го вновь пройдёт в оппозиции к Сатурну в гороскопе ЕС.

И ещё один важный фактор – в гороскопе наиболее пострадавшей от водной стихии Германии (объединение ГДР и ФРГ от 3 октября 1990) – в том же 19 градусе Козерога, куда бросило свой луч новолуние 10 июля 2021 – опять обосновался Сатурн, неизменно показавший свою негативную природу воздействий.

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