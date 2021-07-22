Какие сюрпризы приготовили планеты для всех знаков зодиака

Наш астролог рассказал, что небесные явления принесут каждому из нас.

Переход двух планет одновременно в другие знаки зодиака – картина не такая уж редкая, тем не менее сбивающая динамику процессов в то или иное русло. Таким важным днём перестановок станет 22 июля, когда Венера спустится с подиума Льва в практичную Деву (до 16 августа), а Солнце, наоборот, с этого дня обретёт своё лучшее положение в знаке Льва.

Влияние Венеры, несмотря на слабую позицию по статусу в Деве за счёт относительно стабильных связей с другими планетами, можно считать удовлетворительным, но не более. Повышенная придирчивость в партнёрских контактах, детализация проблем и проблемок, изначально мелочные подходы – то, с чем можно и нужно бороться на этом этапе во избежание конфликтов и ошибок. Тем не менее, потенциально этот транзит Венеры может посодействовать удачным экономным покупкам, достойным результатам в монотонной, кропотливой работе, профилактике болезней, более продуманному выбору медицинских процедур.

Традиционно от месячного транзита Солнца по родному Льву мы вправе ожидать праздника, открывающихся возможностей в различных аспектах личной жизни, всеобщего повышения оптимизма и надежд на лучшее, в конце концов милостей и щедрот от сильных мира сего. Но по нынешним временам (в годовых циклах) и в текущем транзите такой уверенности нет – многое сбивается символическим, но действенным «нападением на природу Льва» вредных планет Сатурна и Урана.

Вот и в календаре месяца Льва (с 22 июля по 23 августа) напряжённые аспекты Солнца с Сатурном (1-2 августа) и Ураном (6-8 августа) станут наиболее проблемными в контексте негативного влияния на различные события. Учитывая и параллельное участие в той же конфигурации с Сатурном и Ураном Меркурия, первая декада августа обещает стать достаточно напряжённым периодом различных торможений в деловой сфере, отказов от старых планов к новому выбору. Рассматриваемый период неблагоприятен и для здоровья. В общеполитическом, публичном пространстве – противостояние Солнца и Меркурия с Сатурном и Ураном в первую очередь могут вызвать различные реорганизации в структурах власти и управления, вполне вероятны громкие отставки и самоотводы от исполнения обязанностей, так и новые назначения. В этот период уязвимы системы транспорта, связи и коммуникаций, можно ожидать рост аварийности и ДТП. Традиционно в такой период сложные ситуации чаще чем обычно возникают в сфере авиации (особенно в ауре новолуния 7-8 августа), службах аэропортов, возможны инциденты в военно-воздушном флоте. Также стоит вспомнить, что прошлая точная оппозиция Солнца во Льве с Сатурном в Водолее (это было лунное затмение 26 июля 1991 года) стала предвестницей августовского путча ГКЧП, повлёкшего за собой окончательную фазу распада СССР.

Ещё одним событийно динамичным периодом станет локальный участок с 19 до полнолуния 22 августа. Однако эти дни событийно могут показать себя с неожиданной стороны, так как будет слишком акцентированным влияние эксцентричного Урана и бесшабашного Юпитера – можно ожидать каких-то резких обновлений, прорывов в делах и переговорах, возможны и разгул стихий, погодные аномалии.

Таким образом, заключительная часть транзита Солнца по знаку Льва с 10 до 23 июля) смотрится более стабильным и перспективным периодом, даже несмотря на относительно непредсказуемую планетную картину. При этом период может вызвать высокую активность народных масс, стремление к нестандартным шагам, возможны знаковые события в сферах СМИ и соцсетей, снятие локальных запретов.