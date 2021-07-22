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Какие сюрпризы приготовили планеты для всех знаков зодиака

22 июля 2021ГороскопыСерж Кораблев

Наш астролог рассказал, что небесные явления принесут каждому из нас.

Какие сюрпризы приготовили планеты для всех знаков зодиака
Фото: depositphotos

Переход двух планет одновременно в другие знаки зодиака – картина не такая уж редкая, тем не менее сбивающая динамику процессов в то или иное русло. Таким важным днём перестановок станет 22 июля, когда Венера спустится с подиума Льва в практичную Деву (до 16 августа), а Солнце, наоборот, с этого дня обретёт своё лучшее положение в знаке Льва.

Влияние Венеры, несмотря на слабую позицию по статусу в Деве за счёт относительно стабильных связей с другими планетами, можно считать удовлетворительным, но не более. Повышенная придирчивость в партнёрских контактах, детализация проблем и проблемок, изначально мелочные подходы – то, с чем можно и нужно бороться на этом этапе во избежание конфликтов и ошибок. Тем не менее, потенциально этот транзит Венеры может посодействовать удачным экономным покупкам, достойным результатам в монотонной, кропотливой работе, профилактике болезней, более продуманному выбору медицинских процедур.

Традиционно от месячного транзита Солнца по родному Льву мы вправе ожидать праздника, открывающихся возможностей в различных аспектах личной жизни, всеобщего повышения оптимизма и надежд на лучшее, в конце концов милостей и щедрот от сильных мира сего. Но по нынешним временам (в годовых циклах) и в текущем транзите такой уверенности нет – многое сбивается символическим, но действенным «нападением на природу Льва» вредных планет Сатурна и Урана.

Вот и в календаре месяца Льва (с 22 июля по 23 августа) напряжённые аспекты Солнца с Сатурном (1-2 августа) и Ураном (6-8 августа) станут наиболее проблемными в контексте негативного влияния на различные события. Учитывая и параллельное участие в той же конфигурации с Сатурном и Ураном Меркурия, первая декада августа обещает стать достаточно напряжённым периодом различных торможений в деловой сфере, отказов от старых планов к новому выбору. Рассматриваемый период неблагоприятен и для здоровья. В общеполитическом, публичном пространстве – противостояние Солнца и Меркурия с Сатурном и Ураном в первую очередь могут вызвать различные реорганизации в структурах власти и управления, вполне вероятны громкие отставки и самоотводы от исполнения обязанностей, так и новые назначения. В этот период уязвимы системы транспорта, связи и коммуникаций, можно ожидать рост аварийности и ДТП. Традиционно в такой период сложные ситуации чаще чем обычно возникают в сфере авиации (особенно в ауре новолуния 7-8 августа), службах аэропортов, возможны инциденты в военно-воздушном флоте. Также стоит вспомнить, что прошлая точная оппозиция Солнца во Льве с Сатурном в Водолее (это было лунное затмение 26 июля 1991 года) стала предвестницей августовского путча ГКЧП, повлёкшего за собой окончательную фазу распада СССР.

Ещё одним событийно динамичным периодом станет локальный участок с 19 до полнолуния 22 августа. Однако эти дни событийно могут показать себя с неожиданной стороны, так как будет слишком акцентированным влияние эксцентричного Урана и бесшабашного Юпитера – можно ожидать каких-то резких обновлений, прорывов в делах и переговорах, возможны и разгул стихий, погодные аномалии.

Таким образом, заключительная часть транзита Солнца по знаку Льва с 10 до 23 июля) смотрится более стабильным и перспективным периодом, даже несмотря на относительно непредсказуемую планетную картину. При этом период может вызвать высокую активность народных масс, стремление к нестандартным шагам, возможны знаковые события в сферах СМИ и соцсетей, снятие локальных запретов.

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