Взвешиваем все «‎за» и «‎против» — финансовый гороскоп на 24 июля

Прежде чем принять какое-либо решение, стоит подумать несколько раз.

Овен

Овнам сегодня захочется проявить инициативу в делах, однако, прежде чем действовать, следует запросить согласие начальства. Возможно, вышестоящее руководство не одобрит ваших действий и выразит недовольство. Например, вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за рамки своей компетенции. В этот день могут произойти неожиданные события, которые негативно повлияют на вашу карьеру.

Телец

У Тельцов этот день может быть связан с мелкими препятствиями в работе. Не ищите обходные пути в тех делах, которые не удается реализовать законными методами. Возможны проверки, ревизии с целью поймать вас на нарушениях. Берегите свою деловую репутацию превыше всего. Также очень важно своевременно оплачивать счета на погашение кредитов. Кредиторы не дремлют.

Близнецы

Близнецам сегодня следует быть готовыми к самым разным неожиданностям. Возможны технические сбои, особенно при использовании компьютерной техники. Не лучший день для учебы, деловой переписки и обмена опытом с людьми, приехавшими из других стран и регионов. В результате изменения во внешних обстоятельствах вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.

Рак

У Раков в этот день могут возникнуть осложнения при сотрудничестве с деловыми партнерами. Нежелательно вести переговоры и подписывать документы, содержащие финансовые обязательства. Обязательно тщательно вычитывайте подготовленные к подписанию документы – туда могут попасть досадные ошибки. Возможна задержка с перечислением оплаты за проделанную работу на вашу банковскую карту.

Лев

Это не лучший день для Львов, которые ищут новую работу. Нежелательно обзванивать объявления потенциальных работодателей и ходить на собеседования. Возможно, вам нелегко будет получить новую должность. При работе с клиентами возможны напряженные эмоциональные ситуации. Старайтесь держать себя под контролем и сохранять спокойствие.

Дева

Этот день может сложиться неблагоприятно для Дев, имеющих свободный график работы и самостоятельно планирующих свое время. Возможно, у вас будет слишком много отвлекающих факторов, в результате чего вы не сможете сконцентрироваться на серьезной работе. Не следует откладывать важные и срочные дела на последний момент накануне дедлайна.

Весы

Весам звезды советуют воздерживаться от творческой работы, связанной с привлечением клиентов. При работе в сфере услуг также могут возникать нестандартные и потенциально конфликтные ситуации, требующие особенного внимания. Новые рекламные методы вряд ли принесут желаемый результат. Сейчас не нужно придумывать ничего нового – просто старайтесь добросовестно относиться к своим текущим обязанностям.

Скорпион

Скорпионам, работающим в офисе, сегодня, возможно, придется нелегко при выполнении аналитической работы с информацией и документами. Возможны частые ошибки из-за ложной информации или людей, которые будут отвлекать ваше внимание от дел. Воздержитесь от деловых поездок. Также не исключено, что с некоторыми из деловых контактов придется временно прервать сотрудничество ввиду их ненадежности.

Стрелец

Стрельцы, работающие в сфере торговли или транспортных услуг, сегодня могут много времени потерять впустую. Во многом это может быть связано с неблагоприятной внешней конъюнктурой на рынке, падением спроса на предоставляемые вами услуги. Нежелательно делать крупные оптовые закупки товара в расчете их быстро продать в розницу – это может привести к убыткам.

Козерог

Если Козероги желают добиться успеха в делах, то, прежде всего, следует посоветоваться с близкими людьми. В случае отсутствия поддержки, не нужно предпринимать никаких инициатив. Особенность текущего момента в том, что вы рискуете неправильно просчитать последствия от тех или иных своих действий. А без поддержки эти действия могут привести к неудаче.

Водолей

Водолеи в этот день могут быть склонны к излишне эмоциональному поведению, что может негативно отразиться на результате деловой активности. Особое внимание уделяйте качеству поступающей вам информации. Ложные сведения могут дезориентировать вас и привести к ошибкам. Не следует раздавать обещания другим людям. Когда придет срок выполнения обещаний, выполнить их будет не так легко, как вам казалось.

Рыбы

Для Рыб сегодня вопрос удержания самоконтроля может выступить на первое место по значимости. Возможно, вы будете ощущать давление со стороны внешних обстоятельств, в результате которого вы не будете свободны в принятии тех или иных решений. И это может побудить вас к не контролируемому и опрометчивому поведению. Прежде чем предпринять важные шаги, хорошенько все обдумайте.