Ставим негатив на паузу — любовный гороскоп на 24 июля

В этот день нам стоит бороться с негативом и распылять повсюду позитив.

Овен

Сегодня влюбленный Овен - не только отдельная творческая личность, но и «социальная единица», и потому смотреть на любимого человека может через призму коллективного мнения. Некоторым Овнам придется сделать это под чужим давлением, но они найдут компромисс между общественными и личными ценностями.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам предстоит руководствоваться не своими «хочу», а словом «надо». Те же суровые правила распространяются на любимого человека, поэтому выбор на выходные у пары невелик: либо вместе подстроиться под правила игры, либо отложить совместную авантюру до более подходящего момента.

Близнецы

В обстановке этого дня Близнецам не удастся быть чересчур сентиментальными. Свои романтические устремления и тайные любовные надежды им придется взять под контроль, для своего же блага. Правила поведения им может задать любовная дистанция, профессиональный этикет или комплекс обычаев другой страны.

Рак

Сегодня Раки могут остаться недовольны развитием событий: атмосфера этих суток не слишком удачна для выражения их эмоций и проявления их персональной любовной инициативы. Подчиняясь внешней системе правил и запретов, многим Ракам придется подавить свои нежные чувства или эротические фантазии.

Лев

Сегодня за равновесием в любовной паре Львов строго следят их принципиальные половинки (которые порой не прочь перетянуть короткое одеяло взаимных договоренностей на свою сторону). В роли дополнительного ограничивающего барьера может выступать комплекс внешних запретов или общественное мнение.

Дева

В этот день Девы могут показаться своим возлюбленным перфекционистами и педантами, так как они склонны зацикливаться на точном выполнении задуманной программы. Им не помешает иногда отступать от правил и вспоминать, что в любви многое значит спонтанный порыв, пусть даже неловкий и «неправильный».

Весы

Сегодня наилучшее решение для влюбленных Весов - верность: возможно, своим планам, а возможно, отлаженному сценарию. Им выгоднее держаться ритуалов, назначать встречи в знакомых местах и не менять проверенную программу. Это поможет им удержать оптимальную дистанцию, скрыть свои сомнения и слабости.

Скорпион

В этот день Скорпионам придется отказаться от свободных импровизаций в любви и реализовывать креативные задумки в строго обозначенных рамках. Это не лучший момент для свидания, если вы делаете ставку на нюансы, обожаете полутона и намек на интригу: сегодня ваши намерения должны быть предельно ясны.

Стрелец

Строгие регламенты дня порой мешают Стрельцам быть истинными романтиками - зато неизменно направляют их верным путем и в любой ситуации помогают не терять надежные ориентиры. Если обстоятельства помешали вам осуществить какое-то любовное желание, поверьте: это сделано судьбой для вашего же блага.

Козерог

Сегодня любовное увлечение может лишить практичных Козерогов равновесия. Под влиянием собственных чувств или яркой личности партнера они способны изменить своим принципам и рискнуть самым ценным из того, что у них есть. Звезды советуют подождать, так как сейчас подобный порыв несколько рискован.

Водолей

Сегодня Водолей способен перестараться с дистанцией, возведя между собой и пассией «великую китайскую стену». Возможный мотив - наказать того, кто их не понял и отвернулся от них, не вынеся их холодности. Если вам дороги отношения, помните, что партнер, как никогда, ждет внимания к своей персоне.

Рыбы

Обстоятельства этого дня мешают Рыбам развивать отношения в нужном ключе - зато помогают держать паузу и оставаться в тени, если они не готовы к стремительному развитию романа. Если вы ищете предлог для отмены свидания и хотите поставить историю любви на паузу, долго искать повод вам не придется.