День тотального контроля — гороскоп на 24 июля

14-15 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Сатурна в Водолее намекает, что устойчивая система выдержит очередной сюрприз, а дисциплинированный человек легко встроится в знакомые рамки.

Непредвиденные обстоятельства создадут проблемы, если ставить каприз выше правил, свободу выше плана и личное выше коллективного. Это день контроля. Сбой в программе - повод пересмотреть базовый сценарий или шаблон. Желательно заранее планировать мероприятия с учетом социальных норм, действующих финансовых лимитов, корпоративных и других порядков. Возможен интерес к бывшей или будущей команде, группе коллег по работе или игре.

Овен

Сегодня Овны свободны, пока остаются индивидуалистами-одиночками. Если же ваши планы на день или на все выходные связаны с пребыванием в коллективе, вам придется подстроиться под общепринятые нормы, учесть привычки своих друзей, корпоративные правила или неписаный закон группы. К счастью, день позволяет вам сделать это сравнительно легко (особенно, если вы не в новой, а в уже знакомой компании).

Телец

Тельцов день призывает к дисциплине и планированию мероприятий. Настроение может подпортить отчуждение нужных людей, усиление контроля, ограничений и запретов, откат назад в карьерных планах или в больших надеждах. Необходимость может заставить провести выходные в «зоне ответственности» без возможности расслабиться (особенно, если вы руководитель проекта, лидер группы, родитель или глава семьи).

Близнецы

Сегодня Близнецы дисциплинированны и, при желании, с легкостью подчиняются правилам - но в некоторых случаях не прочь их обойти. Возможно, это будет связано с их текущими домашними делами, мелкими бытовыми нуждами или старыми привычками, усвоенными в семье. День хорош для общения со старшими и путешествий проверенными маршрутами. Неплохо провести его среди идейных собратьев или будущих коллег.

Рак

В этот день Ракам придется строить свои планы, оглядываясь на других. Многие Раки будут вовлечены в коллективную программу на все выходные. Именно с этим зачастую будет связана для них необходимость соблюдать границы и дедлайны, экономить или контролировать выданные ресурсы. Хорошими сторонами такой зависимости будут спасительное «чувство локтя» и коллективный иммунитет от ряда неприятностей.

Лев

Сегодня Львам вновь предстоит вспомнить про внешние границы и строго их соблюдать. Звезды напоминают, что бунт против них обернется системными последствиями, советуют найти баланс между личной независимостью и выполнением правил. Придется считаться с контролем, заключенным договором, профессиональным кодексом, социальными рамками, с принципами партнера, ожиданиями публики или нуждами коллектива.

Дева

Сегодня на первый план для Дев выходят те или иные обязательства. Они носят знакомый системный характер, но не исключены и сюрпризы. Правила поведения может продиктовать домашняя или служебная обязанность, долг перед питомцем, детьми, друзьями. Возможно, придется держать диету, заниматься уборкой или профилактикой болезней. Строгий режим может ограничить свободу, помешать развлечению или отдыху.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не отступать от стандартов отдыха и развлечений, строже соблюдать правила любой игры. Даже в творческом хобби или романтической ситуации разумнее оттолкнуться от знакомого сценария и «довести его до ума» с учетом момента. Весам, оказавшимся в слабой позиции, шаблоны дадут защиту и позволят скрыть свои уязвимости. Родителям стоит контролировать игры и нагрузки детей.

Скорпион

Скорпионам стоит планировать выходные, исходя из домашних, корпоративных и других действующих порядков. Стоит заранее приготовиться к необходимости контролировать свое поведение или лучше организовывать свое время. Систему правил важно соблюдать не только в гостях, но и в собственном доме. Многим Скорпионам придется опираться на свой профессиональный (творческий) режим или на распорядок детей.

Стрелец

День задает Стрельцам спасительные рамки, благодаря которым они остаются в «этой реальности». Держаться в нужных границах многим Стрельцам поможет их близкое окружение или верный друг с твердыми принципами. Может выручить составленная ранее дорожная карта или профессиональная привычка. Благодаря таокй поддержке сюрпризы дня не станут проблемой, любая задача будет решена по стандартному алгоритму.

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов к разумной экономии. Все необязательные траты (и, тем более, случайные порывы) желательно отложить на завтра: вовремя примененное правило «утро вечера мудренее» покажет, стоит ли осуществлять задуманное. Даже если в силу вступили непредвиденные обстоятельства, лучше не выходить за рамки бюджета и платежных лимитов. Не стоит делать исключений для отдельных людей.

Водолей

Сегодня Водолеи хотят или должны соблюдать свою систему правил - например, диету - но это им не всегда удается. Возможна нервозность или уныние, если не все идет по плану. Многим Водолеям придется ограничивать себя в развлечениях или излишествах, держать дистанцию в отношениях (иногда слишком жесткую). Награда за терпение и ответственность задерживается, но звезды уверяют, что она вскоре придет.

Рыбы

Сегодня Рыбам может казаться привлекательной идея сдержанности и уединения. Если они вынуждены быть среди людей, их будет активнее обычного посещать ощущение «одиночества в толпе». Не слишком обрадуются такому положению дел честолюбивые Рыбы, рассчитывающие на большой личный успех и популярность. Звезды советуют им сдержать амбиции, так как сейчас не время для саморекламы и выдвижения вперед.