Деньги любят смелых — финансовый гороскоп на 25 июля

Это день креативных и смелых. Они заработают большие суммы.

Овен

У Овнов на редкость удачный день для завершения дел, связанных с недвижимостью, строительством, ремонтными и коммунально-бытовыми работами. Строители смогут успешно сдать готовый объект заказчику. Также вырастут доходы от гостиничного и туристического бизнеса. Старайтесь не привлекать к себе внимания, действуйте тихо и незаметно – так вы будете более успешными.

Телец

Тельцы сегодня могут рассчитывать на помощь и максимальное содействие в делах со стороны друзей и единомышленников. Этот день может иметь и приятные сюрпризы вроде того, что может отпасть надобность в проведении тех или иных рутинных работ. Хорошо идет развитие деловых контактов. Успешно идут проектно-конструкторские и исследовательские работы.

Близнецы

Близнецам звезды советуют активнее взаимодействовать с вышестоящим начальством. Будьте на виду, вносите конструктивные предложения по совершенствованию стиля и методов работы, не отступайте от запланированных дел – все это будет способствовать укреплению ваших позиций в карьере. У бизнесменов хорошее время для урегулирования вопросов с представителями власти.

Рак

Раки в этот день смогут продвинуться вперед в деле повышения уровня профессиональных знаний. Успешно пойдет учеба на курсах по повышению квалификации. Вам легко дается изучение тонкостей работы с информационными технологиями и программным обеспечением на компьютерах. Бизнесменам рекомендуется выходить на новые рынки и прилагать усилия для расширения географии бизнеса.

Лев

Львам в этот день удастся увеличить размер своих финансовых активов. Возможно, на ваш банковский счет поступит платеж от деловых партнеров или клиентов за выполненную ранее работу. В целом ваше финансовое положение имеет тенденцию к укреплению и росту.

Дева

Девы сегодня имеют хорошие шансы для достижения взаимовыгодной договоренности с деловыми партнерами. Успешно проходит переговорный процесс. Вы легко и быстро сможете договориться с потенциальными контрагентами о сотрудничестве. Работа с документами пойдет без осложнений. Бизнесмены имеют шанс договориться с конкурентами о разделении рынков влияния.

Весы

Звезды советуют Весам использовать этот день для укрепления отношений в трудовом коллективе. Это особенно важно в плане примирения с некоторыми коллегами. В целом любая работа будет идти легко и быстро, если вы подойдете к ней с хорошим эмоциональным настроем. Очень важно действовать строго в соответствии с графиком работ и соблюдать сроки.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется подходить творчески к любой работе, запланированной на этот день. Вы сможете предложить новые подходы к той работе, которая стала рутинной. Возможно, вы сможете что-то усовершенствовать в методах работы, что приведет к росту производительности труда. Используйте свободное время для приобретения знаний о своей профессии и применения этих знаний на практике.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, работающих в офисах, магазинах, на оптовых складах и в коммунальных службах. Вы сможете обращаться к работодателю с просьбами сделать условия труда на рабочем месте более комфортными. Удачно проходят сделки с недвижимостью, можно подписывать договор на аренду помещений. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своей недвижимой собственности.

Козерог

У Козерогов благоприятнее время для поисков информации и установления деловых контактов с партнерами. Возможно, в результате нового делового знакомства вам удастся договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Успешно проходят поездки, работа с документами и консультативная деятельность. Активизируется информационный и товарно-денежный обмен.

Водолей

Водолеям рекомендуется нацелить свои усилия на увеличение доходов. Отдавайте предпочтение наиболее высокооплачиваемым видам работы, не тратьте силы на мелкие заказы. Также у вас могут установиться конструктивные отношения с коллегами и вышестоящим начальством. Улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.

Рыбы

Рыбам в этот день многие дела будут даваться легко и без каких-то больших усилий. Немаловажным фактором успеха является оптимистичное настроение и творческий подход к делу. Смогут проявить себя изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники – ваши усилия могут привести к повышению производительности труда. Успешно поработают представители творческих профессий.