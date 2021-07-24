Появится третий лишний — любовный гороскоп на 25 июля

Сегодня у вас может появиться соперник, и за любовь придется бороться.

Овен

Сегодня звезды советуют влюбленным Овнам не жить моментом и стараться предвидеть последствия своих игр. День может побудить их действовать не во имя любви, а ради хвастовства перед коллегами или друзьями. Желательно удерживать баланс между личными делами и другими сферами (дружбой, карьерой).

Телец

Сегодня Тельцам стоит остерегаться ссор и других острых моментов в личном союзе. День обостряет все разногласия и провоцирует «переход на личности». Роковой искрой может стать нервозность и упрямство самого Тельца, агрессия партнера или вмешательство третьего лица (родственника, общего друга).

Близнецы

Сегодня события идут для влюбленных Близнецов по накатанной колее, судьба бережет их от лишних проблем и помогает не делать ошибок. Можно спокойно продолжать совместное путешествие и заниматься общим активным хобби. Свободные Близнецы будут не прочь держать кого-то из поклонников во «френдзоне».

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам удержаться от необратимого рокового шага в личной жизни и не увлекаться любовными экспериментами. Инициатива, проявленная в этот день, будет иметь привкус рискованного приключения. Даже если вначале все было невинной игрой, азарт может подтолкнуть к опасной авантюре.

Лев

Сегодня позиция партнера задевает самолюбивых Львов и провоцирует их на ответ. Звезды предупреждают: лишняя импульсивность вернется бумерангом. Мера нужна даже в игре: инициатива, предпринятая не в добрый час, может быть расценена как ваш дурной характер, заявка на собственность или мелкая месть.

Дева

Сегодня Девам нелегко раскрыться в роли романтичных влюбленных или равных партнеров. Их чувства «не ко двору», а инициативы толкуются ложно. Подстройка под игры этого дня для многих Дев - верный путь во френдзону. Для свиданий и знакомств время неудачное, лучше под любым предлогом их избежать.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам не менять ничего в своих вчерашних любовных планах и довериться судьбе. Это не лучший день для легкомысленных импровизаций и поворота романа в новое русло. Если свидание отменено и любимый человек далеко, привычный порядок вещей поможет вам контролировать ситуацию.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов подводит страсть к лидерству или внешним эффектам, а также упрямство, легко переходящее в агрессию. Потерпев крах, они способны продолжать играть роль, чтобы взять реванш или что-то доказать. Им стоит помнить, что такие игры опасны и чреваты ссорой с любимым человеком.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы изобретательны и легки на подъем. Они готовы действовать во вчерашнем бодром стиле или активно наверстывать упущенное, если накануне по каким-то причинам не сумели воспользоваться моментом. Все будет отлично, если любимый человек разделит их увлеченность и энтузиазм.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам проявлять инициативу в любви, лишь все «семь раз отмерив». Типичные представители этого осторожного знака именно так и поступят: взвесив плюсы и минусы смелой задумки, они классифицируют ее как лишнее беспокойство (опасную авантюру) и благоразумно откажутся от нее.

Водолей

В этот день Водолеев подводит их скрытая импульсивность, особенно, если они рождены в феврале. Стоит партнеру сделать что-то не так или появиться уверенному в себе сопернику - и им изменит выдержка. Подавленные эмоции способны прорвать плотину их терпения или сломать стену их показного равнодушия.

Рыбы

Сегодня Рыбы способны переволноваться и наделать ошибок под влиянием беспокойной непредсказуемой обстановки. Этот день обещает им острые ощущения - но вовсе не те, которых они ждут от романтического приключения. В неприятную ситуацию могут попасть Рыбы, завязавшие флирт на работе или в сервисе.