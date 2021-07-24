Креативим по полной — гороскоп на 25 июля

15-16 лунные сутки. Этот день располагает к активности, повышает техническую изобретательность, создает оригинальные деловые и игровые ситуации.

После паузы или проверки быстрее пойдут задуманные дела. При условии правильного расчета, можно быстро завершить эксперимент или сделку. Луна в Водолее за командный дух - но не исключено, что поддержки от группы не будет и придется действовать самостоятельно, в расчете на будущее подкрепление или компенсацию. Возможны срочные хлопоты, конфликты, травмы из-за перетренированности. Нужна ловкость в обращении с техникой, со спортивным, игровым и туристическим снаряжением.

Овен

Этот день Овнам лучше провести среди людей, или оставаясь в курсе внешних событий. Такая политика не позволит им «вариться в собственном соку», даст материал для сравнений, поможет объективнее оценивать свои личные успехи (например, спортивные) и соотносить их с общими стандартами. Также, это поможет им точнее видеть перспективу и продолжать работать на свое будущее в знакомом безопасном русле.

Телец

Тельцам вплоть до ночи желательно быть организованными, выдержанными и целеустремленными: собранность и ответственность помогут им правильнее распределять нагрузки и минимизировать конфликты. Сегодня возрастет риск ссор, переутомления и травм. Вчерашние ограничения могут ослабеть, но вряд ли будут полностью сняты. Возможен выбор между дружбой, долгом и семейными узами. Опасно излишнее упрямство.

Близнецы

У Близнецов есть все необходимое для того, чтобы эти сутки прошли хорошо. Удачно занятая в ситуациях этого дня ниша поможет им извлечь пользу даже из напряженных и неожиданных событий (или, по крайней мере, избежать в них существенного вреда). Благополучно завершится вчерашнее приключение. Даже при непростых отношениях с друзьями, попутчиками, коллегами или сервисом дело вряд ли дойдет до ссоры.

Рак

Раки вплоть до ночи останутся зависимы от атмосферы в своем сообществе (семье, группе по интересам). Ракам-одиночкам поневоле придется быть в курсе социальных событий. Угол обзора при этом продиктует ситуация: одних Раков будут волновать сенсации в близком кругу, других - глобальные явления и процессы. Не помешает осторожность в финансовых делах и в бизнесе: возможны хлопоты, потери или ущерб.

Лев

Львам сегодня желательно действовать с оглядкой на обстановку или свою референтную группу. Не стоит игнорировать выставленные условия: игра идет всерьез, ходы фиксируются. Звезды советуют держать баланс между личным и коллективным, избегать персональных ссор, не идти против всех, осторожнее вести конкурентную борьбу и общественную деятельность, отложить новые публичные заявки и совместные акции.

Дева

Сегодня Девам вряд ли удастся потакать своим эстетическим вкусам, чувствам и привычкам. Вплоть до ночи для них могут сохранять силу вчерашние системные ограничения (например, необходимость соблюдать режим или диету). Не исключено также, что им придется «нести вахту» в доме: наводить порядок, убирать побочный эффект эксперимента, устранять хаос, созданный детьми, питомцами, гостями или друзьями.

Весы

Сегодня Весам желательно во всем соблюдать умеренность, в том числе, в развлечениях. Не стоит затягивать до ночи мероприятия и выходить за рамки разумного в нагрузках. Заранее очерченные границы помогут не подвергать лишним испытаниям здоровье, сохранять профессиональную, игровую или спортивную форму, а также держать под контролем развитие интересующих событий при своем вынужденном отсутствии.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно удерживать баланс между своими устремлениями и чужими нуждами. Придется считаться с семейным долгом, законами своего сообщества, общественным порядком. Иначе возрастет вероятность конфликта и стресса в последний момент, в любой задаче умножатся риски. Желательно контролировать свои привычки, а также желание быть лидером, лицом проекта или его единоличным руководителем.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам поддерживать контакт со своим близким окружением и, по возможности, вести активный образ жизни. Не возбраняются спонтанные порывы: они помогут вам взбодриться и развеяться, если вас одолели плохие мысли. Не стоит отказываться от короткой поездки, занятий спортом, от продолжения вчерашних мероприятий или неожиданного оригинального приключения в компании друзей.

Козерог

Козерогам не стоит медлить, если они все просчитали и готовы к рискованному ходу. Любой эксперимент в эти сутки обещает завершиться благополучно, если выверен план действий. Возможны оригинальные сделки, быстрые продажи и неожиданные находки. Во избежание сюрприза, звезды советуют тестировать купленную технику, электронику, спортивное снаряжение, игровые аксессуары и программное обеспечение.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям избегать ссор (особенно, продолжения затяжных конфликтов), а также ситуаций, связанных с острой конкуренцией. Для успешного выпада или адекватного отражения атаки многим Водолеям не хватит ресурса, а поражение грозит усугубить упадок их духа, если для него уже имелся повод. При любом сомнении лучше не принимать вызов и уйти от столкновения с чужой агрессией.

Рыбы

Сегодня звезды не гарантируют Рыбам спокойствия и приватности. День может принести зависимость от обстоятельств и вынужденную суету. Возможны срочные хлопоты, внезапные поломки, обострения болей. Многим Рыбам придется участвовать в чужих делах, активно сопереживать друзьям или детям, изобретательно решать общие проблемы. Им не помешает помощь, защита, мастерство владения инструментами и техникой.