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Астролог назвала важнейшие даты в августе

25 июля 2021ГороскопыРИА "ФедералПресс"

Астролог Вера Хубелашвили рассказала, чего стоит ожидать в августе.

Астролог назвала важнейшие даты в августе
Фото: depositphotos

Она подчеркнула, что особую роль в последнем месяце лета будет играть вдохновение.

Август – это идеальное время для того, чтобы попрощаться навсегда с тяжелым прошлым, но совсем не подходящее для рисков и авантюр. Астролог отметила, что всем знакам зодиака необходимо будет вдохновение, которое они смогут почерпнуть в кино, музыке, живописи и в других сферах искусства. Кроме того, последний месяц лета благоприятен для организации необычного досуга, например дайвинга или альпинизма.

Хубелашвили также выделила четыре важнейшие даты августа. Так, 12 августа Меркурий окажется в знаке Девы и даст старт периоду повышенной трудоспособности и небывалый прилив оптимизма. Однако все будет напрасно, если вы будете недостаточно уверенны и целеустремленны при выполнении поставленных задач. Это время побед и свершений.

16 августа – день, когда Венера войдет в Весы и даст начало гармоничному и спокойному периоду. В это время нужно все силы бросить на налаживание личной жизни. Стоит ходить на свидания, гулять с близкими и делиться душевной теплотой с окружающими.
20 августа – начало ретроградности Урана в знаке Тельца. В это время события могут приобрести неожиданный поворот, так как будут развиваться хаотично и непредсказуемо. Поведение окружающих также не будет поддаваться никакой логике.
23 августа – время Солнца в Деве, которое пробудит в человеке особое трудолюбие и отодвинет эмоции на второй план. Успеха на работе получится достичь только благодаря упорному труду и настойчивости
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