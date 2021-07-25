Астролог назвала важнейшие даты в августе

Астролог Вера Хубелашвили рассказала, чего стоит ожидать в августе.
Она подчеркнула, что особую роль в последнем месяце лета будет играть вдохновение.
Август – это идеальное время для того, чтобы попрощаться навсегда с тяжелым прошлым, но совсем не подходящее для рисков и авантюр. Астролог отметила, что всем знакам зодиака необходимо будет вдохновение, которое они смогут почерпнуть в кино, музыке, живописи и в других сферах искусства. Кроме того, последний месяц лета благоприятен для организации необычного досуга, например дайвинга или альпинизма.
Хубелашвили также выделила четыре важнейшие даты августа. Так, 12 августа Меркурий окажется в знаке Девы и даст старт периоду повышенной трудоспособности и небывалый прилив оптимизма. Однако все будет напрасно, если вы будете недостаточно уверенны и целеустремленны при выполнении поставленных задач. Это время побед и свершений.
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