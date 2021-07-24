Тамара Глоба назвала знаки, которых ждет успех до конца июля

Конец июля станет продуктивным и удачным временем для четырех знаков.

Свойственные Овнам упорство и решительность приведут представителей знака к успеху в конце июля. Как рассказывает астролог Тамара Глоба, Овнам не стоит пасовать перед препятствиями, а наоборот взять контроль в свои руки и все сложится наилучшим образом. Также у рожденных под этим знаком может кардинально измениться ситуация в личной жизни. Кто знает, может стоить сделать первый шаг?

Тельцам до 1 августа можно заниматься крупными сделками, покупать и продавать недвижимость, автомобили, дорогую технику. Астролог рекомендует Тельцам контролировать свои эмоции. Злость сейчас может только помешать достижению целей. В целом, неделя должна быть спокойной.

Один их самых успешных периодов года начинается к Львов. Им будет сопутствовать удача в обучении, самосовершенствовании и выполнении поставленных задач. Будет везти и на работе, а любимые порадуют своим вниманием и заботой.

Удача придет и в жизнь Весов. У них начинается хорошее время для профессиональных и творческих начинаний. В эту неделю может произойти событие, которое даст толчок карьерному росту. Астролог советует не забывать про родных, проводить с ними больше времени и поговорить по душам.