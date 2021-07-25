Отстаиваем свои интересы — финансовый гороскоп на 26 июля

Сегодня на работе или в бизнесе придется гнуть свою линию.

Овен

Неоднозначно складывается этот день для Овнов, занятых преимущественно текущими делами. В отношениях с некоторыми из коллег могут возникнуть недоразумения, непонимание. Важно вести себя сдержанно и не допускать критических замечаний в адрес коллег. Вместе с тем это удачный день для использования технических средств с целью повышения производительности труда.

Телец

Тельцы в этот день могут преуспеть в делах, связанных с привлечением клиентов к новым видам услуг. Услуги, которые вы будете предлагать, будут высоко оценены теми клиентами, которые готовы будут сотрудничать с вами на постоянной долговременной основе. Старайтесь предложить клиентам нечто новое, с акцентом на их индивидуальные особенности.

Близнецы

У Близнецов в этот день может быть много дел не только на основной работе, но и в связи с домашними заботами и хлопотами. Вы сможете прекрасно успевать всюду только при условии четкой организации своего времени и правильной расстановке приоритетов в тех или иных делах. Однако так или иначе вам придется ускорять темп деятельности. Важно доводить начатые дела до завершения.

Рак

У Раков этот день может быть связан с большим количеством деловых контактов. Главное условие для результативной работы будет связано с тем, чтобы уметь находить нестандартные решения в сложных и часто противоречивых вопросах. Возможно, вам поможет счастливый случай, неожиданное знакомство. Старайтесь больше доверять людям, особенно если у вас сложились приятельские или дружеские отношения.

Лев

Финансовый поток сегодня может вырасти у тех Львов, которые будут действовать основательно. Старайтесь обязательно доводить начатые дела до полного завершения. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков, ремонтников, работников складов и офисов. Полезным будет провести анализ состояния своего бюджета с тем, чтобы сделать выводы относительно понесенных расходов и правильно спланировать расходы на будущее.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется заниматься урегулированием противоречий, возникших в отношениях с деловыми партнерами и клиентами. Старайтесь документально фиксировать все договоренности в предельно четких и однозначных формулировках – не допускайте неоднозначности в трактовке договорных отношений. От вас будет требоваться умение тактично, но твердо, отстаивать свои интересы.

Весы

У Весов в этот день могут повыситься шансы на рост доходов, как за счет основной работы, так и при выполнении частных заказов. При этом старайтесь браться за те дела, в которых успех будет зависеть в наибольшей степени от ваших личных усилий. Сотрудничество с коллегами может стать неконструктивным. Поэтому наиболее успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день благоприятен с точки зрения привлечения к взаимовыгодному сотрудничеству друзей и единомышленников. Ваше влияние на близкое окружение возрастает. В случае участия в коллективном принятии решений на собраниях и совещаниях, ваше мнение будет учтено. Можете рассчитывать на неожиданные приятные сюрпризы в виде денежной премии и поддержки влиятельных покровителей.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, работающих в постоянном непосредственном контакте с начальством. Возможно, ваши отношения станут более доверительными. Также вы можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя. Однако, возможно, не все запланированные на сегодня дела вы сможете довести до завершения.

Козерог

Козерогам звезды советуют заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Сейчас вы, вероятно, будете располагать достаточным количеством достоверной информации, чтобы выбрать правильное направление на будущее. Также это хорошее время для командировок и обмена опытом. Это благоприятное время для творческой работы в составе группы единомышленников.

Водолей

Водолеи, занимающие руководящие должности, в этот день смогут принять правильные решения, благодаря которым укрепится финансовое положение. Возможно, вам придется пойти на некоторые изменения в графике работ и сделать кадровые перестановки. Меры по оптимизации расходов и кадровым перестановкам будут вполне оправданными. Строгое соблюдение финансовой дисциплины позволит вам добиться успеха.

Рыбы

В ходе делового партнерского сотрудничества у Рыб могут возникнуть противоречия и непонимание. Важно фиксировать и закреплять четкими юридическими формулировками любые сомнительные моменты. Не пытайтесь переиграть партнера, предлагая ему заведомо невыгодные условия сотрудничества. Честный и открытый подход к бизнесу способен принести вам успех и укрепить вашу деловую репутацию.